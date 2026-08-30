Noticias del fin de semana: Clima en México; Infonavit te regresa dinero y tips para sobrevivir al inicio de clases

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Lo más relevante del fin de semana, del 28 al 30 de agosto , bajo la cobertura de VANGUARDIA

MÉXICO

Monzón mexicano con inestabilidad superior originarán lluvias; SMN vigila efectos de ondas tropicales 33 y 34: Circulación anticiclónica mantendrá la onda de calor en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Infonavit te regresa dinero... Conoce cómo solicitar la devolución de pagos en exceso en septiembre 2026: Trabajadores que ya liquidaron su crédito Infonavit podrían tener un saldo a favor por descuentos o pagos realizados de más. Así funciona la devolución en septiembre de 2026.

Exdirector de la DEA publica video con IA de Rocha Moya aludiendo a su posible detención por EU: “Quizá me quede con El Chapo”: Derek Maltz difundió un video creado con IA en el que aparece Rubén Rocha Moya y lo vincula con ‘El Chapo’ en medio de acusaciones de EU.

INTERNACIONAL

Sube número de muertos en Nepal; 5 mil millones de dólares para reconstrucción: Hasta la fecha, se han contabilizado 675 muertos y más de dos mil desaparecidos en territorio nepalí Países como Canadá, China y la Unión Europea han prometido ayuda humanitaria.

Unos 37 muertos cerca de Kiev y alerta por posible ofensiva rusa en más regiones de Ucrania: El impacto de este nuevo ataque por parte de Rusia se intensificó por atacar una localización que guardaba municiones ucranianas, amplificando el daño en territorio ucraniano.

Trump no puede deportar a estudiantes por criticar a Israel, dictamina jueza en EU: Este triunfo de la sociedad civil sobre las acciones represivas del mandatario estadounidense obedecen a la defensa de su derecho a la libertad de expresión.

COAHUILA

Muere noqueado por un boxeador, en Saltillo: La agresión se dio el domingo 23 de agosto en una riña que ocurrió en la colonia San Isidro, al sur de Saltillo.

Coahuila: Hay 15 denuncias por irregularidades en el magisterio: La mayoría de las irregularidades en el magisterio se focalizan en el Servicio Médico, Fondo de Vivienda y el Seguro de los trabajadores.

Doble nacionalidad no impediría a Cecilia Guadiana buscar gubernatura: Morena Coahuila: Diego del Bosque respaldó la iniciativa de Claudia Sheinbaum y señaló que, de aprobarse, quienes aspiren a una gubernatura podrían renunciar a su segunda nacionalidad.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

Dani Alves pierde la última batalla contra Pumas, ¿cuánto le debe ahora a los universitarios?: El Tribunal Federal Suizo rechazó el recurso del ex futbolista brasileño y dejó firme el fallo del TAS que consideró justificada la rescisión de su contrato con el equipo mexicano.

→ ‘Me encantan las historias entre mujeres, juntas’, Nicole Kidman y Sandra Bullock vuelven a la magia: Las actrices platicaron en exclusiva con VMAS sobre su regreso a la historia de las hermanas Owens, las brujas que conquistaron al amor en la cinta ‘Hechizo de amor’, que llega para su secuela este otoño.

Conoce los DinoLibros: Historias que unen a los padres con sus hijos: El proyecto de Gabriel Salas ha llegado a escuelas y empresas, pero sigue expandiéndose, llevando una serie de cinco relatos con aprendizajes para niños y niñas y fortalecer el vínculo familiar.

¿DE QUÉ HABLA LA GENTE?

Beca Gertrudis Bocanegra 2026: recibe mil 900 pesos para tus traslados; conoce cuándo y cómo registrarte: Si eres estudiante universitario y los gastos de traslado representan una parte importante de tu presupuesto, la Beca Gertrudis Bocanegra 2026 puede ser una alternativa para recibir apoyo económico.

Evita el caos escolar: Consejos para sobrevivir al inicio de clases 2026-2027 sin estrés: El lunes 31 de agosto marca el arranque oficial del ciclo escolar Secretaría de Educación Pública (SEP) 2026-2027, una fecha que miles de familias esperan con emoción y también con cierta preocupación.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

Selección de los editores
Cole dijo que “Estados Unidos continuará buscando la recuperación de activos vinculados a sus actividades de corrupción”.

Afirma la DEA que Estados Unidos continuará buscando activos de García Luna vinculados a corrupción
La propuesta plantea difundir información que permita reconocer señales de alerta relacionadas con la salud mental durante el embarazo y el posparto.

Congreso de Coahuila pone foco en salud mental durante embarazo y posparto
El sector privado hace un llamado para que el Gobierno considere las condiciones económicas que imperan.

Pide IP presupuesto realista para 2027 ante menor dinamismo económico
Aunque los enjuagues bucales cosméticos y terapéuticos son comunes en la rutina diaria, los especialistas recomiendan no abusar de los antisépticos para no alterar la flora bacteriana de la boca.

¿El enjuague bucal es malo para la salud oral?
El lunes 31 de agosto marca el arranque oficial del ciclo escolar Secretaría de Educación Pública (SEP) 2026-2027, una fecha que miles de familias esperan con emoción y también con cierta preocupación.

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Conoce los DinoLibros: Historias que unen a los padres con sus hijos

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La representante del Estado de Jalisco, María Vargas Naranjo, fue coronada la noche del sábado 29 de agosto como la nueva Miss Universo México 2026.

María Vargas, de Jalisco, es Miss Universo México 2026 y sucesora de Fátima Bosch
Santiago Giménez se mostró sonriente durante su viaje a Portugal, donde está por cerrar su incorporación a los Dragones.

Santiago Giménez ya está en Porto: firmará préstamo y va por su revancha