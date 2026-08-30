Noticias del fin de semana: Clima en México; Infonavit te regresa dinero y tips para sobrevivir al inicio de clases
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Lo más relevante del fin de semana, del 28 al 30 de agosto , bajo la cobertura de VANGUARDIA
MÉXICO
→ Monzón mexicano con inestabilidad superior originarán lluvias; SMN vigila efectos de ondas tropicales 33 y 34: Circulación anticiclónica mantendrá la onda de calor en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
→ Infonavit te regresa dinero... Conoce cómo solicitar la devolución de pagos en exceso en septiembre 2026: Trabajadores que ya liquidaron su crédito Infonavit podrían tener un saldo a favor por descuentos o pagos realizados de más. Así funciona la devolución en septiembre de 2026.
→ Exdirector de la DEA publica video con IA de Rocha Moya aludiendo a su posible detención por EU: “Quizá me quede con El Chapo”: Derek Maltz difundió un video creado con IA en el que aparece Rubén Rocha Moya y lo vincula con ‘El Chapo’ en medio de acusaciones de EU.
INTERNACIONAL
→ Sube número de muertos en Nepal; 5 mil millones de dólares para reconstrucción: Hasta la fecha, se han contabilizado 675 muertos y más de dos mil desaparecidos en territorio nepalí Países como Canadá, China y la Unión Europea han prometido ayuda humanitaria.
→ Unos 37 muertos cerca de Kiev y alerta por posible ofensiva rusa en más regiones de Ucrania: El impacto de este nuevo ataque por parte de Rusia se intensificó por atacar una localización que guardaba municiones ucranianas, amplificando el daño en territorio ucraniano.
→ Trump no puede deportar a estudiantes por criticar a Israel, dictamina jueza en EU: Este triunfo de la sociedad civil sobre las acciones represivas del mandatario estadounidense obedecen a la defensa de su derecho a la libertad de expresión.
COAHUILA
→ Muere noqueado por un boxeador, en Saltillo: La agresión se dio el domingo 23 de agosto en una riña que ocurrió en la colonia San Isidro, al sur de Saltillo.
→ Coahuila: Hay 15 denuncias por irregularidades en el magisterio: La mayoría de las irregularidades en el magisterio se focalizan en el Servicio Médico, Fondo de Vivienda y el Seguro de los trabajadores.
→ Doble nacionalidad no impediría a Cecilia Guadiana buscar gubernatura: Morena Coahuila: Diego del Bosque respaldó la iniciativa de Claudia Sheinbaum y señaló que, de aprobarse, quienes aspiren a una gubernatura podrían renunciar a su segunda nacionalidad.
DEPORTES Y ESPECTÁCULOS
→ Dani Alves pierde la última batalla contra Pumas, ¿cuánto le debe ahora a los universitarios?: El Tribunal Federal Suizo rechazó el recurso del ex futbolista brasileño y dejó firme el fallo del TAS que consideró justificada la rescisión de su contrato con el equipo mexicano.
→ ‘Me encantan las historias entre mujeres, juntas’, Nicole Kidman y Sandra Bullock vuelven a la magia: Las actrices platicaron en exclusiva con VMAS sobre su regreso a la historia de las hermanas Owens, las brujas que conquistaron al amor en la cinta ‘Hechizo de amor’, que llega para su secuela este otoño.
→ Conoce los DinoLibros: Historias que unen a los padres con sus hijos: El proyecto de Gabriel Salas ha llegado a escuelas y empresas, pero sigue expandiéndose, llevando una serie de cinco relatos con aprendizajes para niños y niñas y fortalecer el vínculo familiar.
¿DE QUÉ HABLA LA GENTE?
→ Beca Gertrudis Bocanegra 2026: recibe mil 900 pesos para tus traslados; conoce cuándo y cómo registrarte: Si eres estudiante universitario y los gastos de traslado representan una parte importante de tu presupuesto, la Beca Gertrudis Bocanegra 2026 puede ser una alternativa para recibir apoyo económico.
→ Evita el caos escolar: Consejos para sobrevivir al inicio de clases 2026-2027 sin estrés: El lunes 31 de agosto marca el arranque oficial del ciclo escolar Secretaría de Educación Pública (SEP) 2026-2027, una fecha que miles de familias esperan con emoción y también con cierta preocupación.