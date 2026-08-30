Noticias del fin de semana: Clima en México; Infonavit te regresa dinero y tips para sobrevivir al inicio de clases

MÉXICO

→ Monzón mexicano con inestabilidad superior originarán lluvias; SMN vigila efectos de ondas tropicales 33 y 34 : Circulación anticiclónica mantendrá la onda de calor en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

→ Infonavit te regresa dinero... Conoce cómo solicitar la devolución de pagos en exceso en septiembre 2026 : Trabajadores que ya liquidaron su crédito Infonavit podrían tener un saldo a favor por descuentos o pagos realizados de más. Así funciona la devolución en septiembre de 2026.

→ Exdirector de la DEA publica video con IA de Rocha Moya aludiendo a su posible detención por EU: “Quizá me quede con El Chapo” : Derek Maltz difundió un video creado con IA en el que aparece Rubén Rocha Moya y lo vincula con ‘El Chapo’ en medio de acusaciones de EU.

INTERNACIONAL

→ Sube número de muertos en Nepal; 5 mil millones de dólares para reconstrucción : Hasta la fecha, se han contabilizado 675 muertos y más de dos mil desaparecidos en territorio nepalí Países como Canadá, China y la Unión Europea han prometido ayuda humanitaria.

→ Unos 37 muertos cerca de Kiev y alerta por posible ofensiva rusa en más regiones de Ucrania : El impacto de este nuevo ataque por parte de Rusia se intensificó por atacar una localización que guardaba municiones ucranianas, amplificando el daño en territorio ucraniano.

→ Trump no puede deportar a estudiantes por criticar a Israel, dictamina jueza en EU : Este triunfo de la sociedad civil sobre las acciones represivas del mandatario estadounidense obedecen a la defensa de su derecho a la libertad de expresión.

COAHUILA

→ Muere noqueado por un boxeador, en Saltillo : La agresión se dio el domingo 23 de agosto en una riña que ocurrió en la colonia San Isidro, al sur de Saltillo.

→ Coahuila: Hay 15 denuncias por irregularidades en el magisterio : La mayoría de las irregularidades en el magisterio se focalizan en el Servicio Médico, Fondo de Vivienda y el Seguro de los trabajadores.

→ Doble nacionalidad no impediría a Cecilia Guadiana buscar gubernatura: Morena Coahuila : Diego del Bosque respaldó la iniciativa de Claudia Sheinbaum y señaló que, de aprobarse, quienes aspiren a una gubernatura podrían renunciar a su segunda nacionalidad.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

→ Dani Alves pierde la última batalla contra Pumas, ¿cuánto le debe ahora a los universitarios? : El Tribunal Federal Suizo rechazó el recurso del ex futbolista brasileño y dejó firme el fallo del TAS que consideró justificada la rescisión de su contrato con el equipo mexicano.

→ ‘ Me encantan las historias entre mujeres, juntas’, Nicole Kidman y Sandra Bullock vuelven a la magia : Las actrices platicaron en exclusiva con VMAS sobre su regreso a la historia de las hermanas Owens, las brujas que conquistaron al amor en la cinta ‘Hechizo de amor’, que llega para su secuela este otoño.

→ Conoce los DinoLibros: Historias que unen a los padres con sus hijos : El proyecto de Gabriel Salas ha llegado a escuelas y empresas, pero sigue expandiéndose, llevando una serie de cinco relatos con aprendizajes para niños y niñas y fortalecer el vínculo familiar.

¿DE QUÉ HABLA LA GENTE?

→ Beca Gertrudis Bocanegra 2026: recibe mil 900 pesos para tus traslados; conoce cuándo y cómo registrarte : Si eres estudiante universitario y los gastos de traslado representan una parte importante de tu presupuesto, la Beca Gertrudis Bocanegra 2026 puede ser una alternativa para recibir apoyo económico.