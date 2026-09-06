Noticias del fin de semana: Clima; impone NL ‘Pase Turístico’ y homicida de Atizapán intentó comprar su libertad con 1.5 MDP
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Lo más relevante del fin de semana, del 4 al 6 de septiembre, bajo la cobertura de VANGUARDIA
MÉXICO
→ Alerta por el clima: Lluvias intensas por Monzón Mexicano, Onda de Calor y Huracán Marie en México: ¡Ni la sombrilla alcanza! El huracán Marie, de categoría 1 en la escala Saffir Simpson, continuará alejándose.
→ Impone Nuevo León ‘Pase Turístico’ desde este lunes: Todos los vehículos con placas de otros estados deberán tramitar el permiso para ingresar a territorio de Nuevo León.
→ Homicida de Atizapán intentó comprar su libertad con 1.5 MDP y criptomonedas: Diego Sebastián “N”, el homicida de Atizapán, intentó sobornar a los agentes de Fiscalía del Estado de México a cambio de su libertad. El asesino habría ofrecido criptomonedas con un valor de 1.5MDP.
INTERNACIONAL
→ Trump evalúa retirar la protección federal al lobo gris mexicano: El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para evaluar si el lobo gris y el lobo mexicano deben perder su estatus de protección federal bajo la Ley de Especies en Peligro de Extinción, tras constantes exigencias del sector agropecuario de Estados Unidos.
→ Rescatistas de Nepal hallaron con vida a dos personas 10 días después de las inundaciones: Una de las dos personas localizadas habría viajado a Nepal por motivos laborales durante febrero, es de origen chino y tiene un hijo de 20 años según familiares.
→ Candidata ultraderechista Marine Le Pen encabeza intención de voto en Francia: Las elecciones presidenciales del estado francés se realizarán el domingo 27 de septiembre de 2026.
COAHUILA
→ Llega Claudia Sheinbaum a Coahuila con el tren, carreteras y hospitales como proyectos clave: La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llega hoy a Coahuila, donde su administración impulsa de manera directa proyectos clave de conectividad terrestre, servicios de salud pública y proyectos de sustentabilidad hídrica y social.
→ Avances del tren, hospitales, programas sociales y guerra de consignas; Sheinbaum presenta informe en Saltillo (video): Ante más de 10 mil asistentes en el Parque Las Maravillas, la Presidenta informó sobre proyectos federales para Coahuila y reportó 884 mil 942 beneficiarios de programas sociales.
→ Coahuila: Aumentan 246% personas detenidas por sobornos en 2025: La entidad se ubicó en la tercera posición con más casos de este tipo, de acuerdo con Censo del Inegi.
DEPORTES Y ESPECTÁCULOS
→ NFL regresa a México en 2026: 49ers y Vikings encenderán el Estadio Azteca: Después de cuatro años sin partidos oficiales en el país, la liga prepara un esperado reencuentro con la afición mexicana lleno de figuras.
→ Desde Saltillo, ‘El Desaire’ reinventa la historia de Rosita Alvírez y la crítica nacional lo celebra: Medios como El Universal, Reforma y Cine Premiere destacan la fuerza de la cinta dirigida por Gabriel Ramos, por dejar de culpabilizar a la víctima y retratar con justicia la verdad detrás del popular corrido.
→ Carín León: histórico en The Sphere de Las Vegas: El sonorense hizo historia al convertirse en el primer artista latino y mexicano en encabezar un espectáculo en este emblemático recinto ante cerca de 20 mil personas.
¿DE QUÉ HABLA LA GENTE?
→ Frentes Fríos 2026-2027: Estos son los meses más fríos en México: La temporada de frentes fríos 2026-2027 está por comenzar en México y el Servicio Meteorológico Nacional prevé al menos 56 sistemas frontales hasta mayo de 2027.
→ ¿Habrá puente el 15 y 16 de septiembre? La verdad sobre el descanso y el pago triple según la ley: Para quienes deban prestar sus servicios durante la jornada del miércoles 16 de septiembre, la Ley Federal del Trabajo protege el derecho a un pago compensatorio.