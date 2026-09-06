Noticias del fin de semana: Clima; impone NL ‘Pase Turístico’ y homicida de Atizapán intentó comprar su libertad con 1.5 MDP

+ Seguir en Seguir en Google
Información
/
    Noticias del fin de semana: Clima; impone NL ‘Pase Turístico’ y homicida de Atizapán intentó comprar su libertad con 1.5 MDP

Lo más relevante del fin de semana, del 4 al 6 de septiembre, bajo la cobertura de VANGUARDIA

MÉXICO

Alerta por el clima: Lluvias intensas por Monzón Mexicano, Onda de Calor y Huracán Marie en México: ¡Ni la sombrilla alcanza! El huracán Marie, de categoría 1 en la escala Saffir Simpson, continuará alejándose.

Impone Nuevo León ‘Pase Turístico’ desde este lunes: Todos los vehículos con placas de otros estados deberán tramitar el permiso para ingresar a territorio de Nuevo León.

Homicida de Atizapán intentó comprar su libertad con 1.5 MDP y criptomonedas: Diego Sebastián “N”, el homicida de Atizapán, intentó sobornar a los agentes de Fiscalía del Estado de México a cambio de su libertad. El asesino habría ofrecido criptomonedas con un valor de 1.5MDP.

INTERNACIONAL

Trump evalúa retirar la protección federal al lobo gris mexicano: El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para evaluar si el lobo gris y el lobo mexicano deben perder su estatus de protección federal bajo la Ley de Especies en Peligro de Extinción, tras constantes exigencias del sector agropecuario de Estados Unidos.

Rescatistas de Nepal hallaron con vida a dos personas 10 días después de las inundaciones: Una de las dos personas localizadas habría viajado a Nepal por motivos laborales durante febrero, es de origen chino y tiene un hijo de 20 años según familiares.

Candidata ultraderechista Marine Le Pen encabeza intención de voto en Francia: Las elecciones presidenciales del estado francés se realizarán el domingo 27 de septiembre de 2026.

COAHUILA

Llega Claudia Sheinbaum a Coahuila con el tren, carreteras y hospitales como proyectos clave: La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llega hoy a Coahuila, donde su administración impulsa de manera directa proyectos clave de conectividad terrestre, servicios de salud pública y proyectos de sustentabilidad hídrica y social.

Avances del tren, hospitales, programas sociales y guerra de consignas; Sheinbaum presenta informe en Saltillo (video): Ante más de 10 mil asistentes en el Parque Las Maravillas, la Presidenta informó sobre proyectos federales para Coahuila y reportó 884 mil 942 beneficiarios de programas sociales.

Coahuila: Aumentan 246% personas detenidas por sobornos en 2025: La entidad se ubicó en la tercera posición con más casos de este tipo, de acuerdo con Censo del Inegi.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

NFL regresa a México en 2026: 49ers y Vikings encenderán el Estadio Azteca: Después de cuatro años sin partidos oficiales en el país, la liga prepara un esperado reencuentro con la afición mexicana lleno de figuras.

Desde Saltillo, ‘El Desaire’ reinventa la historia de Rosita Alvírez y la crítica nacional lo celebra: Medios como El Universal, Reforma y Cine Premiere destacan la fuerza de la cinta dirigida por Gabriel Ramos, por dejar de culpabilizar a la víctima y retratar con justicia la verdad detrás del popular corrido.

Carín León: histórico en The Sphere de Las Vegas: El sonorense hizo historia al convertirse en el primer artista latino y mexicano en encabezar un espectáculo en este emblemático recinto ante cerca de 20 mil personas.

¿DE QUÉ HABLA LA GENTE?

Frentes Fríos 2026-2027: Estos son los meses más fríos en México: La temporada de frentes fríos 2026-2027 está por comenzar en México y el Servicio Meteorológico Nacional prevé al menos 56 sistemas frontales hasta mayo de 2027.

¿Habrá puente el 15 y 16 de septiembre? La verdad sobre el descanso y el pago triple según la ley: Para quienes deban prestar sus servicios durante la jornada del miércoles 16 de septiembre, la Ley Federal del Trabajo protege el derecho a un pago compensatorio.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Clima
Multihomicidio
Noticias

Localizaciones


Nuevo León
México

Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

Selección de los editores
true

Mucho poder, poco margen para gobernar
REDES SOCIALES

Los tentáculos de ‘Andy’ López

true

Cañón de Fernández: El conocimiento es la primera defensa

true

Las comidas de estas gentes
true

Entre Babel y la ciudad de Dios
Los Hermanos Barrón se suman a la cartelera musical de la Feria Mexicana en Saltillo, con una presentación que promete poner a cantar y bailar al público.

Llega La Feria Mexicana a Saltillo; así puedes ganar un pase doble
Este domingo 6 de septiembre, el monzón mexicano, una vaguada en niveles medios de la atmósfera e inestabilidad atmosférica sobre el noroeste de la República Mexicana, propiciarán lluvias puntuales.

Alerta por el clima: Lluvias intensas por Monzón Mexicano, Onda de Calor y Huracán Marie en México
Familias completas se sumaron a la carrera, que reunió a niños, jóvenes y adultos mayores en la Ruta Recreativa.

Todo México Salvando Vidas 2026: así fue la carrera de Cruz Roja en Saltillo