Noticias del fin de semana: Clima; impone NL ‘Pase Turístico’ y homicida de Atizapán intentó comprar su libertad con 1.5 MDP

MÉXICO

→ Alerta por el clima: Lluvias intensas por Monzón Mexicano, Onda de Calor y Huracán Marie en México : ¡Ni la sombrilla alcanza! El huracán Marie, de categoría 1 en la escala Saffir Simpson, continuará alejándose.

→ Impone Nuevo León ‘Pase Turístico’ desde este lunes : Todos los vehículos con placas de otros estados deberán tramitar el permiso para ingresar a territorio de Nuevo León.

→ Homicida de Atizapán intentó comprar su libertad con 1.5 MDP y criptomonedas : Diego Sebastián “N”, el homicida de Atizapán, intentó sobornar a los agentes de Fiscalía del Estado de México a cambio de su libertad. El asesino habría ofrecido criptomonedas con un valor de 1.5MDP.

INTERNACIONAL

→ Trump evalúa retirar la protección federal al lobo gris mexicano : El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para evaluar si el lobo gris y el lobo mexicano deben perder su estatus de protección federal bajo la Ley de Especies en Peligro de Extinción, tras constantes exigencias del sector agropecuario de Estados Unidos.

→ Rescatistas de Nepal hallaron con vida a dos personas 10 días después de las inundaciones : Una de las dos personas localizadas habría viajado a Nepal por motivos laborales durante febrero, es de origen chino y tiene un hijo de 20 años según familiares.

→ Candidata ultraderechista Marine Le Pen encabeza intención de voto en Francia : Las elecciones presidenciales del estado francés se realizarán el domingo 27 de septiembre de 2026.

COAHUILA

→ Llega Claudia Sheinbaum a Coahuila con el tren, carreteras y hospitales como proyectos clave : La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llega hoy a Coahuila, donde su administración impulsa de manera directa proyectos clave de conectividad terrestre, servicios de salud pública y proyectos de sustentabilidad hídrica y social.

→ Avances del tren, hospitales, programas sociales y guerra de consignas; Sheinbaum presenta informe en Saltillo (video) : Ante más de 10 mil asistentes en el Parque Las Maravillas, la Presidenta informó sobre proyectos federales para Coahuila y reportó 884 mil 942 beneficiarios de programas sociales.

→ Coahuila: Aumentan 246% personas detenidas por sobornos en 2025 : La entidad se ubicó en la tercera posición con más casos de este tipo, de acuerdo con Censo del Inegi.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

→ NFL regresa a México en 2026: 49ers y Vikings encenderán el Estadio Azteca : Después de cuatro años sin partidos oficiales en el país, la liga prepara un esperado reencuentro con la afición mexicana lleno de figuras.

→ Desde Saltillo, ‘El Desaire’ reinventa la historia de Rosita Alvírez y la crítica nacional lo celebra : Medios como El Universal, Reforma y Cine Premiere destacan la fuerza de la cinta dirigida por Gabriel Ramos, por dejar de culpabilizar a la víctima y retratar con justicia la verdad detrás del popular corrido.

→ Carín León: histórico en The Sphere de Las Vegas : El sonorense hizo historia al convertirse en el primer artista latino y mexicano en encabezar un espectáculo en este emblemático recinto ante cerca de 20 mil personas.

¿DE QUÉ HABLA LA GENTE?

→ Frentes Fríos 2026-2027: Estos son los meses más fríos en México : La temporada de frentes fríos 2026-2027 está por comenzar en México y el Servicio Meteorológico Nacional prevé al menos 56 sistemas frontales hasta mayo de 2027.