Noticias del fin de semana en México: derrame llegaría a Texas; México supera los 130 mil desaparecidos y mexicano muere bajo custodia del ICE

MÉXICO

→ Derrame de hidrocarburo que afectó a Veracruz y Tamaulipas llegaría a Texas : El derrame de hidrocarburo que afecta las costas de Tabasco y Veracruz ya llegó al sur de Tamaulipas y amenaza con extenderse hacia el norte del estado, Texas e incluso Florida, de acuerdo con especialistas.

→ Revela gobierno de Sheinbaum que hay más de 130 mil desaparecidos en México desde 2006 a la fecha : Durante la presentación del informe, se detalló que el registro histórico nacional acumula 394 mil 645 casos desde 1952, de los cuales 262 mil 111 personas han sido localizadas, lo que representa el 66% del total.

INTERNACIONAL

→ ‘ Five Nights at Epstein’s’... Alertan por inquietante videojuego inspirado en los abusos reales del magnate : El juego, accesible desde navegadores web, coloca a los usuarios en una simulación donde deben evitar a un agresor dentro de una isla inspirada en hechos reales. “Parecían desconectados de la realidad de que había víctimas reales”.

→ SRE reporta otra muerte de un mexicano bajo custodia del ICE, ahora en California : De acuerdo con el comunicado oficial, el hecho se registró durante la noche del 25 de marzo en el centro de procesamiento de Adelanto. La dependencia señaló que el Consulado de México en San Bernardino fue notificado por las autoridades migratorias sobre el deceso.

COAHUILA

→ Saltillo se suma a la Hora del Planeta; apagan luces de edificios municipales para concientizar sobre el cambio climático : El Gobierno Municipal de Saltillo, encabezado por el alcalde Javier Díaz González, se sumó este sábado a la iniciativa global Hora del Planeta, una acción internacional que busca generar conciencia sobre el cuidado del medio ambiente y los efectos del cambio climático.

→ Arteaga arranca operativo de Semana Santa 2026 con refuerzo en seguridad y combate a incendios forestales : La alcaldesa Ana Karen Sánchez Flores encabezó el inicio del operativo vacacional con la participación de corporaciones de los tres órdenes de gobierno y la entrega de equipamiento a brigadistas forestales.

→ ¿Qué estará abierto en Saltillo durante Semana Santa? : Durante el periodo vacacional de Semana Santa, Saltillo ofrecerá diversas opciones recreativas y turísticas, desde actividades en el Museo del Desierto y recorridos en el Cañón de San Lorenzo, hasta espacios urbanos y experiencias en viñedos de la región.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

→ ¡Arranque dominante! Dodgers aplastan 8-2 a Diamondbacks en el inicio de la MLB 2026 : Dodgers de Los Ángeles arrancaron la Temporada 2026 de la MLB con una victoria de 8-2 sobre Diamondbacks de Arizona en el Dodger Stadium, en una noche en la que el vigente campeón de la Serie Mundial 2025 respondió tras verse abajo en la pizarra y terminó imponiendo condiciones con poder y oportunismo.

→ Paramount invertirá 30 mil millones de dólares en contenido tras compra de Warner Bros : El presidente y director ejecutivo de Paramount Skydance, David Ellison, previó este viernes una inversión de 30 mil millones de dólares en contenido, por encima de competidores como Netflix y Disney, tras la adquisición de Warner Bros.

→ México y Portugal empatan en la reinauguración del Estadio Banorte rumbo al Mundial 2026 : La Selección Mexicana firmó un 0-0 ante Portugal en CDMX, en un amistoso que marcó el regreso del Tricolor al renovado Estadio Banorte, en una noche que sirvió como ensayo serio de cara a la Copa del Mundo de 2026.

→ Jannik Sinner gana el Miami Open 2026: primer italiano con el Sunshine Double : El italiano Jannik Sinner derrotó a Jiri Lehecka en la Final del Miami Open 2026, levantó otro título de peso en pista dura y completó el codiciado Sunshine Double tras ganar también Indian Wells, una hazaña que lo coloca en una élite histórica del tenis mundial.

¿DE QUÉ HABLA LA GENTE?

→ Abren registro a Pensión Hombres Bienestar 60-64: requisitos para recibir los 3 mil pesos bimestrales : La Pensión Hombres Bienestar de 60 a 64 años abrió su registro durante los últimos días de marzo de 2026, ofreciendo un apoyo económico de 3,000 pesos bimestrales para adultos mayores que cumplan con ciertos requisitos.

→ Asaltan a Aarón Mercury en CDMX: le roban a punta de pistola junto a su mamá : Parece que Aarón Mercury necesitará mayor precaución, no solo al salir de casa, sino también al compartir sus compras o ubicaciones en redes sociales, ya que la noche del jueves fue asaltado junto a su madre en un centro comercial de la Ciudad de México.