Noticias del fin de semana: Se reabre registro para 6 mil 450 pesos a mayores de edad; pronóstico del clima y revelan audio tras muerte de Dafne Zapata

MÉXICO

→ Revelan audio del 911 tras muerte de Dafne Zapata; así pidió ayuda ‘Estrellita’ desde la academia : Se difundió el audio de la llamada al 911 por la muerte de Dafne Zapata; el caso sigue bajo investigación por feminicidio en Tamaulipas.

→ Sheinbaum reabre registro para depositarle 6 mil 450 pesos al mes y otorgarle insumos, herramientas y capacitación a mayores de edad; requisitos y cómo inscribirse : Conoce cómo registrarte en Sembrando Vida 2026, los requisitos para recibir 6 mil 450 pesos mensuales, insumos, herramientas y capacitación

→ ¡Saca el paraguas! Monzón mexicano ocasionará lluvias puntuales intensas y vientos con rachas fuertes : Para Coahuila, se pronóstica que la cercanía de un frente frío generarán lluvias puntuales fuertes con rachas de viento de 50 a 70 km/h

INTERNACIONAL

→ Retiran del mercado 1.5 millones de docenas de huevos por posible contaminación con salmonela : La empresa Midwest Poultry Services ha retirado del mercado aproximadamente 1.5 millones de docenas de huevos blancos y marrones producidos en Texas, Estados Unidos.

→ Ataque suicida en un mitin en Pakistán contra el extremismo deja 14 muertos : El presidente Asif Ali Zardari y el primer ministro Shehbaz Sharif condenaron el atentado, expresando un profundo pesar por la pérdida de vidas. Entre las personas sin vida hubo al menos cinco policías, indicó el agente policial, Omar Khan.

→ Lula lanza su candidatura a la reelección en Brasil ante temores de injerencia extranjera : El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva habla ante sus simpatizantes durante la convención del Partido de los Trabajadores, donde fue confirmado como candidato presidencial del partido para las próximas elecciones en São Paulo, Brasil.

COAHUILA

→ Coahuila lidera rankings nacionales de aprobación; Manolo Jiménez destaca entre los mandatarios mejor calificados : El gobernador de Coahuila aparece en los primeros sitios de mediciones nacionales de desempeño realizadas por Polls.mx, Emotegia, Massive Caller y GobernArte.

→ Asignan 34 millones de pesos para búsqueda de personas desaparecidas en Coahuila : La federación aportará 30 de los casi 34 millones de pesos a la Comisión de Búsqueda de Coahuila, se reveló en un convenio firmado desde marzo de este año.

→ Deja saldo blanco lluvia moderada en Saltillo; monitorean pronósticos para los próximos días : Se atendió el reporte de una palma impactada por un rayo y fallas eléctricas, mientras que en Arteaga y Ramos Arizpe no se registraron afectaciones mayores.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

→ Liga Premier: estos serían los rivales de Saltillo Soccer en la campaña 2026-2027 : Con 18 posibles rivales confirmados de manera preliminar, Los Coyotes comienza a visualizar el camino que deberá recorrer en busca de la liguilla y el ascenso durante la campaña.

→ Así se vivió la primera edición del Festival ‘Comunión’ en Saltillo : Saltillo sigue creciendo en propuestas musicales, y este viernes 31 de julio en Loop Concert Bar se reunieron grandes talentos alternativos mexicanos en la primera edición del Festival ´Comunión´.

→ Domina ‘Spider-Man: Un Nuevo Día’ la taquilla: Compite con ‘Endgame’ por récord : La nueva aventura del héroe arácnido se convirtió en un fenómeno en México al reunir millones de espectadores en apenas tres días y perfilarse como el mayor estreno del año.

¿DE QUÉ HABLA LA GENTE?

→ Programas Bienestar que abren registro en agosto de 2026: conoce los apoyos disponibles y cómo solicitarlos : Con el cierre del calendario de pagos correspondiente a julio, agosto trae nuevas oportunidades para quienes buscan incorporarse a alguno de los Programas para el Bienestar del Gobierno de México.