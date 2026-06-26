Noticias para el fin de semana: Pronóstico del clima en México; calendario de la SEP 2026 y Secretaría de Bienestar alerta fraude
Los temas en tendencia más importantes para este fin de semana, bajo la cobertura de VANGUARDIA
MÉXICO
→ Se aproximan Frente Frío fuera de temporada y Tormenta Negra a México; azotarán con lluvias intensas y fuertes vientos a estos estados: El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), advirtió que el nuevo frente frío se aproxima al Territorio Mexicano.
→ Calendario SEP 2026: Estados que adelantan fin de clases y vacaciones de verano en junio: Aunque miles de estudiantes de educación básica en México comenzarán las vacaciones de verano el próximo 15 de julio, hay algunos estados que concluirán clases en el mes de junio.
→ Bienestar alerta fraude de actualización de datos para seguir recibiendo tu pago de Pensión: La dependencia desmintió que se encuentre solicitando una actualización de datos a derechohabientes.
INTERNACIONAL
→ ¿Se aproxima un gran terremoto a California?... tensión acumulada en la falla de San Andrés enciende alerta: Investigadores detectan tensión crítica en las fallas de San Andrés y San Jacinto, pero explican que un gran terremoto en California no puede predecirse.
→ Sube a 589 la cifra de muertos por terremotos en Venezuela; hay más de 2 mil heridos: Venezuela elevó a 589 los muertos y 2 mil 980 los heridos por los terremotos. Continúan rescates, más de 200 réplicas y apoyo internacional.
→ Nueva York congelará rentas en cerca de un millón de viviendas a partir de octubre: La medida impactará a una cuarta parte de la población total de Nueva York; la votación de 7 a 1 en favor de regular los alquileres es parte de la agenda del alcalde Zohran Mamdani.
COAHUILA
→ De Saltillo a Silicon Valley: Leonardo Guerrero, el ingeniero de la región que dirige 12 plantas de Tesla: Su trayectoria reúne más de tres décadas de experiencia industrial, decisiones profesionales clave, procesos de adaptación familiar y aprendizajes que reflejan el alcance global del talento regional.
→ Sequía da tregua a Coahuila; desaparece en 90% del estado: En la Región Norte, las condiciones mejoraron a la categoría de “anormalmente seco”, de acuerdo con el Monitor de Sequía de la Conagua.
→ Confirman primer caso de miasis por gusano barrenador en Coahuila; paciente recibe atención médica: El paciente afectado es un hombre de 84 años de edad, médico veterinario, quien recibe atención médica especializada.
DEPORTES Y ESPECTÁCULOS
→ ‘Toy Story 5’: Cinemex y Cinépolis lanzan palomeras coleccionables para el estreno en todo México: Nuestros juguetes favoritos están a punto de regresar a la pantalla grande en todo México, y eso significa que vienen nuevas palomeras coleccionables.
→ México enfrentará a Ecuador en 16avos del Mundial 2026: La Selección Mexicana ya conoce rival en la ronda de 32: enfrentará a los ecuatorianos en el Estadio CDMX, tras cerrar líder del Grupo A.
→ ¿Qué le falta a la FINA? Los problemas que se esconden tras el festival que celebra a Saltillo: Con cientos de actividades a lo largo de más de un mes, el Festival Internacional de las Artes de Saltillo (FINA) es el evento cultural y artístico más importante que tiene la ciudad en este momento, con todo lo que eso conlleva.
¿DE QUÉ HABLA LA GENTE?
→ Pensión del Bienestar... ¿Cuándo depositan los 6 mil 400 pesos del periodo julio-agosto de 2026? (Calendario tentativo): Consulta las fechas tentativas de pago de la Pensión del Bienestar para mayo-junio 2026, el calendario por apellido y cómo verificar tu saldo desde la app del Banco del Bienestar.
→ ¿AMLO mató a su hermano?... esto dicen las 2 versiones de la historia: Circulan nuevas versiones sobre la muerte del hermano de AMLO en 1969. Entre documentos no verificados y una supuesta cita de Carlos Monsiváis, el caso vuelve al debate público.
→ Abre Fantasías Miguel en Saltillo tras dos años de obras en emblemática casona de Victoria: La llegada de la cadena de manualidades se concretó este lunes en el inmueble cuya demolición generó atención pública desde 2023 por tratarse de una vivienda modernista diseñada por el arquitecto Alfonso Gómez Lara.