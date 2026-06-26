Noticias para el fin de semana: Pronóstico del clima en México; calendario de la SEP 2026 y Secretaría de Bienestar alerta fraude

MÉXICO

→ Se aproximan Frente Frío fuera de temporada y Tormenta Negra a México; azotarán con lluvias intensas y fuertes vientos a estos estados : El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), advirtió que el nuevo frente frío se aproxima al Territorio Mexicano.

→ Calendario SEP 2026: Estados que adelantan fin de clases y vacaciones de verano en junio : Aunque miles de estudiantes de educación básica en México comenzarán las vacaciones de verano el próximo 15 de julio, hay algunos estados que concluirán clases en el mes de junio.

→ Bienestar alerta fraude de actualización de datos para seguir recibiendo tu pago de Pensión : La dependencia desmintió que se encuentre solicitando una actualización de datos a derechohabientes.

INTERNACIONAL

→ ¿Se aproxima un gran terremoto a California?... tensión acumulada en la falla de San Andrés enciende alerta : Investigadores detectan tensión crítica en las fallas de San Andrés y San Jacinto, pero explican que un gran terremoto en California no puede predecirse.

→ Sube a 589 la cifra de muertos por terremotos en Venezuela; hay más de 2 mil heridos : Venezuela elevó a 589 los muertos y 2 mil 980 los heridos por los terremotos. Continúan rescates, más de 200 réplicas y apoyo internacional.

→ Nueva York congelará rentas en cerca de un millón de viviendas a partir de octubre : La medida impactará a una cuarta parte de la población total de Nueva York; la votación de 7 a 1 en favor de regular los alquileres es parte de la agenda del alcalde Zohran Mamdani.

COAHUILA

→ De Saltillo a Silicon Valley: Leonardo Guerrero, el ingeniero de la región que dirige 12 plantas de Tesla: Su trayectoria reúne más de tres décadas de experiencia industrial, decisiones profesionales clave, procesos de adaptación familiar y aprendizajes que reflejan el alcance global del talento regional.

→ Sequía da tregua a Coahuila; desaparece en 90% del estado : En la Región Norte, las condiciones mejoraron a la categoría de “anormalmente seco”, de acuerdo con el Monitor de Sequía de la Conagua.

→ Confirman primer caso de miasis por gusano barrenador en Coahuila; paciente recibe atención médica : El paciente afectado es un hombre de 84 años de edad, médico veterinario, quien recibe atención médica especializada.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

→ ‘Toy Story 5’: Cinemex y Cinépolis lanzan palomeras coleccionables para el estreno en todo México : Nuestros juguetes favoritos están a punto de regresar a la pantalla grande en todo México, y eso significa que vienen nuevas palomeras coleccionables.

→ México enfrentará a Ecuador en 16avos del Mundial 2026 : La Selección Mexicana ya conoce rival en la ronda de 32: enfrentará a los ecuatorianos en el Estadio CDMX, tras cerrar líder del Grupo A.

→ ¿Qué le falta a la FINA? Los problemas que se esconden tras el festival que celebra a Saltillo : Con cientos de actividades a lo largo de más de un mes, el Festival Internacional de las Artes de Saltillo (FINA) es el evento cultural y artístico más importante que tiene la ciudad en este momento, con todo lo que eso conlleva.

¿DE QUÉ HABLA LA GENTE?

→ Pensión del Bienestar... ¿Cuándo depositan los 6 mil 400 pesos del periodo julio-agosto de 2026? (Calendario tentativo) : Consulta las fechas tentativas de pago de la Pensión del Bienestar para mayo-junio 2026, el calendario por apellido y cómo verificar tu saldo desde la app del Banco del Bienestar.

→ ¿AMLO mató a su hermano?... esto dicen las 2 versiones de la historia : Circulan nuevas versiones sobre la muerte del hermano de AMLO en 1969. Entre documentos no verificados y una supuesta cita de Carlos Monsiváis, el caso vuelve al debate público.