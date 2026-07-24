Noticias para el fin de semana: pronóstico del clima, registro de Vivienda para el Bienestar y detienen a la presunta responsable del maltrato contra el perro Rocky

MÉXICO

→ Se aproxima Tormenta intensa a México con 48 horas de lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h : El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), advirtió sobre tormentas intensas en gran parte del Territorio Mexicano.

→ Fechas, requisitos y documentos para solicitar una Vivienda para el Bienestar en el registro de Conavi : El programa Vivienda para el Bienestar es para ti, sobre todo ahora que la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) abrió este lunes 20 de julio su registro.

→ Detienen a Liliana ‘N’, señalada por presunto maltrato contra el perro ‘Rocky’, en Saltillo : La investigación comenzó tras denuncias ciudadanas y publicaciones en redes sociales que evidenciaron un presunto maltrato contra el animal.

INTERNACIONAL

→ Frena un juez la deportación del testigo en la muerte del mexicano Lorenzo Araujo Salgado a manos del ICE en Houston : José Trinidad Rojas Pliego era uno de los tres pasajeros en la vagoneta que conducía Lorenzo Araujo Salgado cuando un agente del ICE le disparó a Lorenzo Salgado Araujo mientras se dirigían al trabajo en una obra de construcción.

→ Ataque ucraniano golpea al mayor mercado en línea de Rusia : Los ataques forman parte de la campaña aérea de Kiev destinada a socavar el esfuerzo bélico de Rusia, dañar su economía.

→ Se amplía el origen del brote de ciclosporiasis en EU a 9 estados con 11,573 casos posibles : Los CDC señala que Michigan es el estado más afectado con 7,664 infecciones registradas por las autoridades estatales.

COAHUILA

→ Tras caso ‘Rocky’, Javier Díaz promete cero tolerancia al maltrato animal en Saltillo : El alcalde Javier Díaz acordó con colectivos animalistas fortalecer las políticas de bienestar animal, impulsar un monumento en memoria de Rocky y dar seguimiento al proceso judicial por su muerte.

→ Condenan a 12 años de prisión a hombre por tráfico de migrantes en Coahuila : Los extranjeros fueron localizados en un vehículo durante una revisión militar en la antigua garita del kilómetro 53 de la carretera federal 57; el responsable también deberá pagar una multa de 7 mil 500 UMA.

→ Torreón se mantiene entre las seis ciudades más seguras del país : La ENSU ubicó a la ciudad por segundo trimestre consecutivo entre las áreas urbanas con menor percepción de inseguridad.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

→ México Sub-20 golea a Antigua y Barbuda y pisa fuerte rumbo al Mundial y Los Ángeles 2028 : Camberos, Valenzuela y Sandoval marcaron en Puebla para colocar al Tricolor como líder del Grupo B del Premundial.

→ ‘El Desaire’ cumple su misión: celebra Vico Escorcia impacto del filme contra la violencia de género : La actriz compartió que una maestra le relató cómo alumnas identificaron señales de violencia en sus relaciones tras ver la película, un resultado que considera el mayor logro del proyecto.

→ ¡Es oficial! Liga MX regresa a EA Sports FC 27: fecha y equipos confirmados : Tras cuatro entregas ausente, el futbol mexicano volverá al videojuego con sus 18 clubes licenciados y también tendrá presencia en FC Mobile.

¿DE QUÉ HABLA LA GENTE?

→ Pensión del Bienestar 2026... estas son las letras que recibirán su pago de 6 mil 400 pesos del 21 al 29 de julio : Conoce el calendario de la Pensión del Bienestar para julio de 2026, quiénes cobrarían primero y los montos de los programas sociales que se entregarán en el bimestre julio-agosto.