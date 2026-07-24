Noticias para el fin de semana: pronóstico del clima, registro de Vivienda para el Bienestar y detienen a la presunta responsable del maltrato contra el perro Rocky

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Rebeca Gallardo
por Rebeca Gallardo

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Los temas en tendencia más importantes para este fin de semana, bajo la cobertura de VANGUARDIA

MÉXICO

Se aproxima Tormenta intensa a México con 48 horas de lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h: El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), advirtió sobre tormentas intensas en gran parte del Territorio Mexicano.

Fechas, requisitos y documentos para solicitar una Vivienda para el Bienestar en el registro de Conavi: El programa Vivienda para el Bienestar es para ti, sobre todo ahora que la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) abrió este lunes 20 de julio su registro.

Detienen a Liliana ‘N’, señalada por presunto maltrato contra el perro ‘Rocky’, en Saltillo: La investigación comenzó tras denuncias ciudadanas y publicaciones en redes sociales que evidenciaron un presunto maltrato contra el animal.

INTERNACIONAL

Frena un juez la deportación del testigo en la muerte del mexicano Lorenzo Araujo Salgado a manos del ICE en Houston: José Trinidad Rojas Pliego era uno de los tres pasajeros en la vagoneta que conducía Lorenzo Araujo Salgado cuando un agente del ICE le disparó a Lorenzo Salgado Araujo mientras se dirigían al trabajo en una obra de construcción.

Ataque ucraniano golpea al mayor mercado en línea de Rusia: Los ataques forman parte de la campaña aérea de Kiev destinada a socavar el esfuerzo bélico de Rusia, dañar su economía.

Se amplía el origen del brote de ciclosporiasis en EU a 9 estados con 11,573 casos posibles: Los CDC señala que Michigan es el estado más afectado con 7,664 infecciones registradas por las autoridades estatales.

COAHUILA

Tras caso ‘Rocky’, Javier Díaz promete cero tolerancia al maltrato animal en Saltillo: El alcalde Javier Díaz acordó con colectivos animalistas fortalecer las políticas de bienestar animal, impulsar un monumento en memoria de Rocky y dar seguimiento al proceso judicial por su muerte.

Condenan a 12 años de prisión a hombre por tráfico de migrantes en Coahuila: Los extranjeros fueron localizados en un vehículo durante una revisión militar en la antigua garita del kilómetro 53 de la carretera federal 57; el responsable también deberá pagar una multa de 7 mil 500 UMA.

Torreón se mantiene entre las seis ciudades más seguras del país: La ENSU ubicó a la ciudad por segundo trimestre consecutivo entre las áreas urbanas con menor percepción de inseguridad.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

México Sub-20 golea a Antigua y Barbuda y pisa fuerte rumbo al Mundial y Los Ángeles 2028: Camberos, Valenzuela y Sandoval marcaron en Puebla para colocar al Tricolor como líder del Grupo B del Premundial.

‘El Desaire’ cumple su misión: celebra Vico Escorcia impacto del filme contra la violencia de género: La actriz compartió que una maestra le relató cómo alumnas identificaron señales de violencia en sus relaciones tras ver la película, un resultado que considera el mayor logro del proyecto.

¡Es oficial! Liga MX regresa a EA Sports FC 27: fecha y equipos confirmados: Tras cuatro entregas ausente, el futbol mexicano volverá al videojuego con sus 18 clubes licenciados y también tendrá presencia en FC Mobile.

¿DE QUÉ HABLA LA GENTE?

Pensión del Bienestar 2026... estas son las letras que recibirán su pago de 6 mil 400 pesos del 21 al 29 de julio: Conoce el calendario de la Pensión del Bienestar para julio de 2026, quiénes cobrarían primero y los montos de los programas sociales que se entregarán en el bimestre julio-agosto.

IMSS revela la forma correcta de lavar frutas y verduras para evitar enfermedades; este es el jabón que debes usar: Las altas temperaturas favorecen la proliferación de bacterias, virus y parásitos que pueden contaminar los alimentos y provocar enfermedades gastrointestinales.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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La tecnología de las trampas académicas

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Caso Rocky: la incongruencia y violencia de los influencers
Sheinbaum respondió a Vicente Fox tras defender a Ernesto Ruffo. La presidenta afirmó que la investigación de la FGR no tiene motivaciones políticas y que el caso está sustentado en pruebas.

‘No se vaya a quemar’... Sheinbaum a Vicente Fox por defensa de Ruffo Apple
La Fiscalía General de la República identificó un conglomerado criminal en el que está involucrado el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, quien permanece en el penal de El Altiplano.

Caso Ruffo Appel; logra la FGR identificar 4 empresas a las que llegaba el huachicol

Esta es la vivencia desgarradora de Rocky, perrito de Saltillo, un ser sintiente que dependía enteramente de la protección humana y fue defraudado.

El sufrimiento de Rocky, perrito de Saltillo... estos son los graves daños que padeció al ser arrastrado por su dueña en camioneta
Ante este panorama, el IMSS explicó cuál es la manera adecuada de lavar y desinfectar frutas y verduras, además de recordar la importancia del uso de agua y jabón para prevenir infecciones.

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Triunfa ‘El Desaire’: Saltillo recibe con alfombra roja a la película hecha en casa

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Mr. Iguana será el primer representante de Lucha Libre AAA en recibir una figura Ultimate Edition producida por Mattel.

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