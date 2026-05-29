Noticias para el fin de semana: Se aproxima tormenta negra, INAPAM dará pago especial y “los Chapitos entregan las ‘cabezas’ del obradorismo a EU”

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Rebeca Gallardo
por Rebeca Gallardo

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Los temas en tendencia más importantes para este fin de semana, bajo la cobertura de VANGUARDIA

MÉXICO

¿Maxiproceso contra la 4T? Los Chapitos entregan las ‘cabezas’ del obradorismo a EU, asegura Riva Palacio: Como testigos, asegura el periodista, Ovidio y Joaquín Guzmán han aportado testimonios a los fiscales estadounidenses sobre sus relaciones con Mario Delgado, Alfonso Durazo y Américo Villarreal, así como de Rocha Moya.

Se aproxima Tormenta Negra a México... azotará con temporal de lluvias intensas, granizadas y fuertes vientos a estos estados: El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), advirtió sobre tormentas intensas en gran parte del Territorio Mexicano.

INAPAM: adultos mayores con credencial recibirán pago especial este 30 de mayo: El programa de Vinculación Productiva del INAPAM permite que las personas de la tercera edad que continúan trabajando formalmente accedan al reparto de utilidades.

INTERNACIONAL

La Casa Blanca lanza sitio que compara migrantes con ‘alienígenas’ y presume detenciones migratorias en EU: Portal oficial utiliza juego de palabras con el término “alien” para difundir cifras de arrestos realizados por autoridades migratorias.

Kenia arresta a ocho estudiantes tras incendio en escuela donde fallecieron 16 menores: El ministro de Educación, Julius Ogamba, declaró que dos docentes sabían que las estudiantes estaban planeando algo, pero no tomaron las medidas apropiadas.

Israel elimina al jefe de Hamás que comandó los ataques terroristas del 7 de octubre: El funeral de Aslim se celebró en la ciudad de Gaza y los partidarios de Hamás lloraron su pérdida.

COAHUILA

Saltillo: luego de horas de búsqueda, logran sedar y capturar a oso negro tras varios avistamientos: Luego de reportes ciudadanos y recorridos de búsqueda, autoridades municipales y estatales capturaron a un oso negro juvenil que deambulaba por zonas urbanas en busca de alimento

Insinúan que renuncia de ‘Andy’ López Beltrán antes de elecciones en Coahuila fue para evitar “otra derrota”: En el marco de las elecciones del próximo 7 de junio en Coahuila, PRI y PAN recordaron el fracaso en Durango en 2025.

Despliegan operativos urgentes de vacunación y erradicación contra el gusano barrenador en Coahuila: Gobierno estatal mantiene operativos de vacunación y liberación de mosca estéril en la Región Carbonífera para contener la plaga y proteger la actividad ganadera.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

Exhiben sueldo de 35 mil pesos de ‘Huicho Domínguez’ en la 4T... arremete contra TV Azteca y Loret de Mola: El actor Carlos Bonavides volvió al centro de la polémica tras defender a Claudia Sheinbaum, criticar a TV Azteca y revelarse su sueldo como concejal en Azcapotzalco.

¿Cuándo y dónde ver en vivo el México vs Australia? Aguirre encara una prueba para despejar dudas antes del Mundial 2026: Luego del triunfo ante Ghana, la Selección tendrá actividad en el Rose Bowl de Pasadena, donde el ‘Vasco’ podría definir la lista final para la Copa del Mundo.

Apuestan a otro remake: regresa Silvia Navarro a las telenovelas con ‘Guardián de Mi Vida’ en Vix: Daniel Arenas, Paulina Goto y Diego Klein completan el elenco protagónico de la telenovela que hace dos semanas llegó a Univisión y que se.

¿DE QUÉ HABLA LA GENTE?

¿Nuevo día feriado para junio de 2026 en México?... solo aplicará para estos trabajadores: El Gobierno de la CDMX confirmó un nuevo día feriado para junio de 2026 debido a la inauguración del Mundial de Futbol. Solo aplicará para ciertos trabajadores.

¿Cómo saber si mi línea ya esta registrada con el CURP ante la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones?: Usuarios en México ya pueden verificar si su línea telefónica está vinculada correctamente a su CURP ante la CRT y solicitar desvinculaciones.

Tarjeta del Bienestar... ¿me pueden cobrar por consultar saldo, hacer transferencias o ahorrar?: La Tarjeta del Bienestar permite retirar dinero, pagar en tiendas, hacer transferencias y ahorrar saldo. Estas son las operaciones que cobran comisión y las que son gratis.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Estilo de Vida. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía y estilo de vida.


Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

Selección de los editores
Marco Antonio Almanza Avilés, exdirector de la PDI de Sinaloa, se entregó a la justicia estadounidense.

ÚLTIMA HORA: Se entrega en Estados Unidos Marco Antonio Almanza, exjefe de la Policía de Investigación de Sinaloa
El osezno negro capturado en la colonia El Mirador permanecerá varios días más bajo resguardo especializado, donde recibe alimentación, vitaminas y atención integral antes de su liberación.

Retrasan liberación de osezno rescatado en Saltillo; recibirá cuidados hasta la próxima semana
La compañía ha invertido en tecnología para avanzar hacía una huella hídrica operativa neutra.

Constellation Brands recibe el Premio Nacional de Calidad
La Organización Mundial de la Salud estima que más de 1.300 millones de personas consumen tabaco, y que aproximadamente la mitad de los fumadores crónicos morirán por enfermedades relacionadas con su consumo.

Los oftalmólogos advierten que fumar acelera la pérdida de visión
El acta de nacimiento, uno de los documentos de identidad más importantes en México; sin embargo, uno de los más rechazados en los trámites es el acta de nacimiento extemporánea.

Tu acta de nacimiento extemporánea es válida en el trámite de documentos como el pasaporte: SCJN
Meta.El nuevo proyecto televisivo buscará expandir las historias y conflictos planteados en el universo narrativo creado por Guillermo Arriaga.

Producirá Sofía Vergara una serie basada en la película mexicana ‘Amores Perros’
Eduardo Gutiérrez Barrera, Raúl Carrillo Balderas y Eduardo Gutiérrez Loera se quedaron con el primer lugar del 40 Torneo Anual de Golf Rotario en Saltillo.

¡Éxito total! Conoce a los ganadores del Torneo de Golf Rotario y el emotivo homenaje a Juan Carlos López Villarreal
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