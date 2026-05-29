Noticias para el fin de semana: Se aproxima tormenta negra, INAPAM dará pago especial y “los Chapitos entregan las ‘cabezas’ del obradorismo a EU”

MÉXICO

→ ¿Maxiproceso contra la 4T? Los Chapitos entregan las ‘cabezas’ del obradorismo a EU, asegura Riva Palacio : Como testigos, asegura el periodista, Ovidio y Joaquín Guzmán han aportado testimonios a los fiscales estadounidenses sobre sus relaciones con Mario Delgado, Alfonso Durazo y Américo Villarreal, así como de Rocha Moya.

→ Se aproxima Tormenta Negra a México... azotará con temporal de lluvias intensas, granizadas y fuertes vientos a estos estados : El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), advirtió sobre tormentas intensas en gran parte del Territorio Mexicano.

→ INAPAM: adultos mayores con credencial recibirán pago especial este 30 de mayo: El programa de Vinculación Productiva del INAPAM permite que las personas de la tercera edad que continúan trabajando formalmente accedan al reparto de utilidades.

INTERNACIONAL

→ La Casa Blanca lanza sitio que compara migrantes con ‘alienígenas’ y presume detenciones migratorias en EU : Portal oficial utiliza juego de palabras con el término “alien” para difundir cifras de arrestos realizados por autoridades migratorias.

→ Kenia arresta a ocho estudiantes tras incendio en escuela donde fallecieron 16 menores : El ministro de Educación, Julius Ogamba, declaró que dos docentes sabían que las estudiantes estaban planeando algo, pero no tomaron las medidas apropiadas.

→ Israel elimina al jefe de Hamás que comandó los ataques terroristas del 7 de octubre : El funeral de Aslim se celebró en la ciudad de Gaza y los partidarios de Hamás lloraron su pérdida.

COAHUILA

→ Saltillo: luego de horas de búsqueda, logran sedar y capturar a oso negro tras varios avistamientos : Luego de reportes ciudadanos y recorridos de búsqueda, autoridades municipales y estatales capturaron a un oso negro juvenil que deambulaba por zonas urbanas en busca de alimento

→ Insinúan que renuncia de ‘Andy’ López Beltrán antes de elecciones en Coahuila fue para evitar “otra derrota” : En el marco de las elecciones del próximo 7 de junio en Coahuila, PRI y PAN recordaron el fracaso en Durango en 2025.

→ Despliegan operativos urgentes de vacunación y erradicación contra el gusano barrenador en Coahuila : Gobierno estatal mantiene operativos de vacunación y liberación de mosca estéril en la Región Carbonífera para contener la plaga y proteger la actividad ganadera.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

→ Exhiben sueldo de 35 mil pesos de ‘Huicho Domínguez’ en la 4T... arremete contra TV Azteca y Loret de Mola : El actor Carlos Bonavides volvió al centro de la polémica tras defender a Claudia Sheinbaum, criticar a TV Azteca y revelarse su sueldo como concejal en Azcapotzalco.

→ ¿Cuándo y dónde ver en vivo el México vs Australia? Aguirre encara una prueba para despejar dudas antes del Mundial 2026 : Luego del triunfo ante Ghana, la Selección tendrá actividad en el Rose Bowl de Pasadena, donde el ‘Vasco’ podría definir la lista final para la Copa del Mundo.

→ Apuestan a otro remake: regresa Silvia Navarro a las telenovelas con ‘Guardián de Mi Vida’ en Vix : Daniel Arenas, Paulina Goto y Diego Klein completan el elenco protagónico de la telenovela que hace dos semanas llegó a Univisión y que se.

¿DE QUÉ HABLA LA GENTE?

→ ¿Nuevo día feriado para junio de 2026 en México?... solo aplicará para estos trabajadores : El Gobierno de la CDMX confirmó un nuevo día feriado para junio de 2026 debido a la inauguración del Mundial de Futbol. Solo aplicará para ciertos trabajadores.

→ ¿Cómo saber si mi línea ya esta registrada con el CURP ante la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones? : Usuarios en México ya pueden verificar si su línea telefónica está vinculada correctamente a su CURP ante la CRT y solicitar desvinculaciones.