Noticias para el fin de semana: Se aproxima tormenta negra, INAPAM dará pago especial y “los Chapitos entregan las ‘cabezas’ del obradorismo a EU”
Los temas en tendencia más importantes para este fin de semana, bajo la cobertura de VANGUARDIA
MÉXICO
→ ¿Maxiproceso contra la 4T? Los Chapitos entregan las ‘cabezas’ del obradorismo a EU, asegura Riva Palacio: Como testigos, asegura el periodista, Ovidio y Joaquín Guzmán han aportado testimonios a los fiscales estadounidenses sobre sus relaciones con Mario Delgado, Alfonso Durazo y Américo Villarreal, así como de Rocha Moya.
→ Se aproxima Tormenta Negra a México... azotará con temporal de lluvias intensas, granizadas y fuertes vientos a estos estados: El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), advirtió sobre tormentas intensas en gran parte del Territorio Mexicano.
→ INAPAM: adultos mayores con credencial recibirán pago especial este 30 de mayo: El programa de Vinculación Productiva del INAPAM permite que las personas de la tercera edad que continúan trabajando formalmente accedan al reparto de utilidades.
INTERNACIONAL
→ La Casa Blanca lanza sitio que compara migrantes con ‘alienígenas’ y presume detenciones migratorias en EU: Portal oficial utiliza juego de palabras con el término “alien” para difundir cifras de arrestos realizados por autoridades migratorias.
→ Kenia arresta a ocho estudiantes tras incendio en escuela donde fallecieron 16 menores: El ministro de Educación, Julius Ogamba, declaró que dos docentes sabían que las estudiantes estaban planeando algo, pero no tomaron las medidas apropiadas.
→ Israel elimina al jefe de Hamás que comandó los ataques terroristas del 7 de octubre: El funeral de Aslim se celebró en la ciudad de Gaza y los partidarios de Hamás lloraron su pérdida.
COAHUILA
→ Saltillo: luego de horas de búsqueda, logran sedar y capturar a oso negro tras varios avistamientos: Luego de reportes ciudadanos y recorridos de búsqueda, autoridades municipales y estatales capturaron a un oso negro juvenil que deambulaba por zonas urbanas en busca de alimento
→ Insinúan que renuncia de ‘Andy’ López Beltrán antes de elecciones en Coahuila fue para evitar “otra derrota”: En el marco de las elecciones del próximo 7 de junio en Coahuila, PRI y PAN recordaron el fracaso en Durango en 2025.
→ Despliegan operativos urgentes de vacunación y erradicación contra el gusano barrenador en Coahuila: Gobierno estatal mantiene operativos de vacunación y liberación de mosca estéril en la Región Carbonífera para contener la plaga y proteger la actividad ganadera.
DEPORTES Y ESPECTÁCULOS
→ Exhiben sueldo de 35 mil pesos de ‘Huicho Domínguez’ en la 4T... arremete contra TV Azteca y Loret de Mola: El actor Carlos Bonavides volvió al centro de la polémica tras defender a Claudia Sheinbaum, criticar a TV Azteca y revelarse su sueldo como concejal en Azcapotzalco.
→ ¿Cuándo y dónde ver en vivo el México vs Australia? Aguirre encara una prueba para despejar dudas antes del Mundial 2026: Luego del triunfo ante Ghana, la Selección tendrá actividad en el Rose Bowl de Pasadena, donde el ‘Vasco’ podría definir la lista final para la Copa del Mundo.
→ Apuestan a otro remake: regresa Silvia Navarro a las telenovelas con ‘Guardián de Mi Vida’ en Vix: Daniel Arenas, Paulina Goto y Diego Klein completan el elenco protagónico de la telenovela que hace dos semanas llegó a Univisión y que se.
¿DE QUÉ HABLA LA GENTE?
→ ¿Nuevo día feriado para junio de 2026 en México?... solo aplicará para estos trabajadores: El Gobierno de la CDMX confirmó un nuevo día feriado para junio de 2026 debido a la inauguración del Mundial de Futbol. Solo aplicará para ciertos trabajadores.
→ ¿Cómo saber si mi línea ya esta registrada con el CURP ante la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones?: Usuarios en México ya pueden verificar si su línea telefónica está vinculada correctamente a su CURP ante la CRT y solicitar desvinculaciones.
→ Tarjeta del Bienestar... ¿me pueden cobrar por consultar saldo, hacer transferencias o ahorrar?: La Tarjeta del Bienestar permite retirar dinero, pagar en tiendas, hacer transferencias y ahorrar saldo. Estas son las operaciones que cobran comisión y las que son gratis.