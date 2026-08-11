Harfuch descarta amenazas a inspectores de aguacate de Estados Unidos en Michoacán

CDMX.- Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), negó que inspectores estadounidenses de aguacate en Michoacán hayan sido amenazados por integrantes de grupos criminales, aunque reconoció que aguacateros sí han sido víctimas de extorsión por varios sujetos actualmente detenidos. “No fue una amenaza, fueron alertas que recibió la embajada de Estados Unidos y que nosotros atendimos. No fue una amenaza directa hacia ellos, fue información obtenida por la embajada que nos compartió, deciden poner una alerta, se hizo una mesa de trabajo en la embajada y prácticamente se reanudó a la brevedad posible”, dijo.

La semana pasada, Estados Unidos anunció la suspensión de actividades en Michoacán debido a una “amenaza” contra su personal en ese estado. En un comunicado, la Embajada de EU en México dijo que “debido a una amenaza contra los intereses estadounidenses, las actividades del gobierno de Estados Unidos en el estado de Michoacán han sido suspendidas a partir del 5 de agosto”. Dos días después, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, anunció que el gobierno estadounidense reanuda de manera parcial sus actividades en Michoacán, “como resultado de la coordinación continua en materia de seguridad” con el país.

SON VARIOS LOS GRUPOS DELICTIVOS QUE EXTORSIONAN Durante la conferencia matutina de este martes 11 de agosto, el funcionario señaló que son varios grupos delictivos los que han extorsionado a productores de aguacate en Michoacán. En ese sentido, destacó las detenciones de “El Quiringua”, “El R1” y “El Botox”, realizadas por el gabinete de seguridad. “No es solo un grupo delictivo, lamentablemente a estos productores de aguacate los han extorsionado varios grupos. (...) Nosotros, como lo hemos mencionado aquí, sin importar a qué grupo pertenezcan, la Secretaría de Defensa Nacional, Guardia Nacional, Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, FGR en coordinación con las autoridades locales, lo que estamos haciendo es detenerlos”, afirmó.

En el caso de los inspectores, García Harfuch agregó: “Es lo mismo, es exactamente lo mismo, son distintos grupos que amenazan o que cobran extorsión a varios productores de limón o amenazan a inspectores. No es una sola célula delictiva”.

“COMPLETA”, LA REUNIÓN CON EL EMBAJADOR JOHNSON Sobre la reunión que sostuvo con el embajador Ronald Johnson el sábado pasado, el secretario la calificó como “una mesa de trabajo muy completa”, pues participó la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, personal de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Secretaría de Seguridad, así como la titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba López, con agencias de Estados Unidos. “Esa fue una mesa y posterior a esa mesa fue una reunión también con el embajador donde compartimos los resultados de la mesa, lo que se había acordado y lo que las acciones que se iban a tomar”, precisó al agregar que tampoco han recibido reportes de amenazas de inspectores del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

“Al momento no tenemos conocimiento, pero si así fuera lo atendemos”, expresó esta mañana García Harfuch.

SHEINBAUM DESTACA TRABAJO COORDINADO La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que se trabaja de forma coordinada con inspectores del Senasica y del Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas (APHIS, sigla en inglés), así como para garantizar la seguridad y la exportación de alimentos perecederos a Estados Unidos. Explicó que tras las acciones implementadas por el gobierno federal, “45 empacadoras ya pueden exportar y esperemos que esta misma semana se resuelva para todas las demás”.

En Palacio Nacional, la mandataria afirmó que desde el primer tratado comercial con Estados Unidos, se acordó la exportación de aguacate michoacano, así como de berries, lechuga y otros alimentos, lo que requiere inspectores estrictos de sanidad, quienes trabajan de forma coordinada desde “hace muchísimos años”. “Se trabaja de manera muy coordinada, como bien dijo el secretario, se recibieron alertas en la embajada de Estados Unidos y comunicación y decidieron suspender de inmediato, de inmediato nos comunicamos con ellos y dijimos, bueno, primero, como les comenté, recibimos aquí en una reunión que ya teníamos programada con productores de aguacate para exportación porque ya nos habían dicho que en cierta zona de Michoacán había aumentado la extorsión”, relató.

SE FORTALECIÓ VIGILANCIA Y SEGURIDAD, AFIRMA HARFUCH La Jefa del Ejecutivo explicó que la extorsión a productores de aguacate aumentó en otras zonas donde no había “tanta presencia de la Guardia Nacional”. En ese sentido, recibió a los aguacateros y Estados Unidos emitió la alerta la semana pasada. “Fue, digamos, casualidad que ya tuviéramos la reunión con ellos. Ahí se recibió toda la información de cómo es que se da este proceso de extorsión y lo que decidimos fue fortalecer la vigilancia. Además de trabajar con muchos de los productores y se fortaleció la seguridad y les pedí que fueran a la embajada.

“El secretario de Relaciones (Roberto Velasco) estaba en Brasil y entonces la subsecretaria de América del Norte, junto con el secretario de Seguridad y la secretaria de Agricultura pidieron la reunión de la embajada para decir que ya estábamos fortaleciendo la seguridad y garantizar que se aperturara lo más pronto posible a la exportación”, afirmó la mandataria.