Las noticias más importantes del 4 de marzo en México

CLIMA

→ Se aproxima un nuevo Frente Frío a México, azotará con heladas de -10 grados, lluvias y fuertes vientos a estos estados: El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), advirtió que el nuevo frente frío se aproxima al Territorio Mexicano.

MÉXICO

→ De cara al Mundial 2026, se reúne Harfuch con representantes de FIFA: El secretario de Seguridad federal dijo que en el encuentro se coordinaron acciones de seguridad para el evento deportivo.

→ Juez ordena al Altiplano cesar incomunicación y presunta tortura contra ‘El Güero Palma’: La resolución deriva de un amparo promovido por su defensa, mientras el capo sigue sujeto a proceso por homicidio calificado.

→ Recibe Cámara de Diputados propuesta de reforma electoral de Claudia Sheinbaum: Tras días de retraso por desacuerdos partidistas, finalmente la Presidencia de la República envió el proyecto que ahora inicia su trámite legislativo.

→ Da Corte revés a Emilio Lozoya: deberá indemnizar a periodista Lourdes Mendoza por daño moral: El exdirector de Pemex había acusado, sin pruebas, a la comunicadora de recibir sobornos en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

→ Asesinan a líder ganadero en ataque armado en Colima: Samuel Gónzalez, presidente de la Asociación Ganadera de Cuauhtémoc, Colima, fue baleado cuando conducía su vehículo al salir de un rancho.

MUNDO

→ Submarino de Estados Unidos hunde buque iraní; primer ataque con torpedo desde la Segunda Guerra Mundial: Estados Unidos hunde buque de guerra iraní con torpedo en el Océano Índico, confirmó el Pentágono.

→ Se alarga pleito México-Ecuador: CIJ autoriza nueva ronda de alegatos por asalto a embajada en 2024: El calendario extiende el intercambio de escritos hasta 2027 y mantiene en curso los dos expedientes ante el tribunal de la ONU.

→ Congreso de los Estados Unidos votó a favor de la guerra contra Irán: En una votación para proseguir con la campaña militar de Trump contra Irán, los senadores votaron 47 a favor y 53 en contra de detener el conflicto.

COAHUILA

→ ‘Lady Relojes’ pudo haber sido víctima de manipulación, señala Fiscalía de Coahuila: La joven de 23 años fue detenida por su presunta participación en fraudes a empresarios, pero obtuvo su libertad al no presentarse denuncias formales en su contra.

→ Saltillo: ‘no se puede dormir’, piden vecinos del Centro cierre de bares por ruido: Los habitantes del centro expusieron que constantemente se encuentran con ruido, orines, vómito, basura y bloqueos de sus cocheras.

→ Prevén pasos a desnivel por tren de pasajeros; revisan impacto en colonias de Saltillo: Gobierno estatal y municipal analizan obras complementarias y el impacto social del proyecto ferroviario.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

→ Ángela Aguilar desmiente rumores de retiro y responde a las críticas en redes: La cantante y esposa de Christian Nodal aseguró que sigue enfocada en su carrera y defendió su decisión de no alimentar polémicas públicas.

→ Conflicto en Medio Oriente complica viaje de Irak a México para disputar repechaje rumbo al Mundial 2026: La selección de Irak enfrenta problemas logísticos y migratorios para trasladarse a Monterrey, donde tiene programado disputar el repechaje intercontinental rumbo a la Copa del Mundo 2026, debido a la cancelación de vuelos y dificultades para tramitar visas.

ESPECIAL

→ SEMANARIO | Vivir en alerta, cuando el trabajo enferma

→ Registro Beca Rita Cetina para Primaria 2026: paso a paso, links oficiales, y cómo digitalizar documentos: La Beca Rita Cetina tiene la finalidad de evitar la deserción escolar y contribuir con recursos económicos.