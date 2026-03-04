Las noticias más importantes del 4 de marzo en México

+ Seguir en Seguir en Google
    Las noticias más importantes del 4 de marzo en México
    De cara al Mundial 2026, se reúne Harfuch con representantes de FIFA: El secretario de Seguridad federal dijo que en el encuentro se coordinaron acciones de seguridad para el evento deportivo. VANGUARDIA

CLIMA

Se aproxima un nuevo Frente Frío a México, azotará con heladas de -10 grados, lluvias y fuertes vientos a estos estados: El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), advirtió que el nuevo frente frío se aproxima al Territorio Mexicano.

MÉXICO

De cara al Mundial 2026, se reúne Harfuch con representantes de FIFA: El secretario de Seguridad federal dijo que en el encuentro se coordinaron acciones de seguridad para el evento deportivo.

Juez ordena al Altiplano cesar incomunicación y presunta tortura contra ‘El Güero Palma’: La resolución deriva de un amparo promovido por su defensa, mientras el capo sigue sujeto a proceso por homicidio calificado.

Recibe Cámara de Diputados propuesta de reforma electoral de Claudia Sheinbaum: Tras días de retraso por desacuerdos partidistas, finalmente la Presidencia de la República envió el proyecto que ahora inicia su trámite legislativo.

Da Corte revés a Emilio Lozoya: deberá indemnizar a periodista Lourdes Mendoza por daño moral: El exdirector de Pemex había acusado, sin pruebas, a la comunicadora de recibir sobornos en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Asesinan a líder ganadero en ataque armado en Colima: Samuel Gónzalez, presidente de la Asociación Ganadera de Cuauhtémoc, Colima, fue baleado cuando conducía su vehículo al salir de un rancho.

MUNDO

Submarino de Estados Unidos hunde buque iraní; primer ataque con torpedo desde la Segunda Guerra Mundial: Estados Unidos hunde buque de guerra iraní con torpedo en el Océano Índico, confirmó el Pentágono.

Se alarga pleito México-Ecuador: CIJ autoriza nueva ronda de alegatos por asalto a embajada en 2024: El calendario extiende el intercambio de escritos hasta 2027 y mantiene en curso los dos expedientes ante el tribunal de la ONU.

Congreso de los Estados Unidos votó a favor de la guerra contra Irán: En una votación para proseguir con la campaña militar de Trump contra Irán, los senadores votaron 47 a favor y 53 en contra de detener el conflicto.

COAHUILA

Lady Relojes’ pudo haber sido víctima de manipulación, señala Fiscalía de Coahuila: La joven de 23 años fue detenida por su presunta participación en fraudes a empresarios, pero obtuvo su libertad al no presentarse denuncias formales en su contra.

Saltillo: ‘no se puede dormir’, piden vecinos del Centro cierre de bares por ruido: Los habitantes del centro expusieron que constantemente se encuentran con ruido, orines, vómito, basura y bloqueos de sus cocheras.

Prevén pasos a desnivel por tren de pasajeros; revisan impacto en colonias de Saltillo: Gobierno estatal y municipal analizan obras complementarias y el impacto social del proyecto ferroviario.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

Ángela Aguilar desmiente rumores de retiro y responde a las críticas en redes: La cantante y esposa de Christian Nodal aseguró que sigue enfocada en su carrera y defendió su decisión de no alimentar polémicas públicas.

Conflicto en Medio Oriente complica viaje de Irak a México para disputar repechaje rumbo al Mundial 2026: La selección de Irak enfrenta problemas logísticos y migratorios para trasladarse a Monterrey, donde tiene programado disputar el repechaje intercontinental rumbo a la Copa del Mundo 2026, debido a la cancelación de vuelos y dificultades para tramitar visas.

ESPECIAL

SEMANARIO | Vivir en alerta, cuando el trabajo enferma

Registro Beca Rita Cetina para Primaria 2026: paso a paso, links oficiales, y cómo digitalizar documentos: La Beca Rita Cetina tiene la finalidad de evitar la deserción escolar y contribuir con recursos económicos.

