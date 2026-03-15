Noticias del fin de semana en México: AMLO pidió apoyo para Cuba, entregan los Premios Oscar y Profeco va contra Walmart
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Lo más relevante del fin de semana, del 13 al 15 de marzo, bajo la cobertura de VANGUARDIA
MÉXICO
→ Sheinbaum reconoce llamado de AMLO para apoyar a Cuba: ‘vamos a seguir apoyando’: Reprochó a los críticos que han acusado un apoyo al régimen comunista.
→ Tras frenarle la reforma, Sheinbaum saca el Plan B y dice que ya amarró a sus aliados: La coalición oficialista mantiene negociaciones y, aunque hay señales de respaldo, en Morena admiten que el acuerdo aún se termina de ajustar.
→ PRI exige frenar ola de feminicidios en Morelos tras muertes de alumnas de la UAEM: El legislador advirtió que mantendrá el tema en la agenda del Senado y pidió medidas precautorias.
INTERNACIONAL
→ Díaz-Canel agradece a AMLO por apoyo que pidió a México para Cuba: Destacando que nunca olvidará su permanente y decisivo apoyo al fortalecimiento de la colaboración entre países.
→ A dos semanas de la guerra con Irán, Trump busca asegurar el estrecho de Ormuz: Países toman con cautela el llamado de Trump a proteger el estrecho de Ormuz; analizan como reabrirlo.
→ Estados Unidos acredita la captura de Marset en Belice a ‘El Escudo de las Américas’: Sebastián Enrique Marset Cabrera fue catalogado como uno de los narcotraficantes más buscados por la DEA.
COAHUILA
→ De cara a Semana Santa, ¿aún hay disponibilidad de vuelos Saltillo-Cancún?: Vuelos directos en jueves y viernes santos tienen cerca de 118 asientos disponibles de los 186 que ofrece VivaAerobús.
→ Este 20 de marzo terminan las precampañas en Coahuila; empieza un silencio electoral: Los partidos políticos y aspirantes independientes en Coahuila están por concluir la etapa de precampañas rumbo a la renovación del Congreso local.
→ Saltillo: nuevo arco vial conectará Derramadero con Autopista a Monterrey en 39 minutos: El objetivo del proyecto es retirar a vehículos de carga pesada y de transporte de personal de las actuales vialidades al interior de Saltillo.
DEPORTES Y ESPECTÁCULOS
→ ‘K-Pop Demon Hunters’ conquista el Oscar a Mejor Película Animada: La producción de Sony y Netflix, dirigida por Maggie Kang y Chris Appelhans, se llevó la estatuilla tras convertirse en un fenómeno global de audiencia.
→ ¿Qué pasó con Checo Pérez en el GP de China 2026? El mexicano reconoce culpa tras chocar con Valtteri Bottas: El piloto tapatío vivió una accidentada carrera en Shanghái, donde protagonizó un contacto con su coequipero en la arrancada, terminando lejos de la zona de puntos con Cadillac.
→ Polémica en los Oscar: recuerdan a Timothée Chalamet sus críticas al ballet y la ópera: El conductor Conan O’Brien y un número musical con la bailarina Misty Copeland revivieron la controversia por las declaraciones del actor durante la ceremonia.
¿DE QUÉ HABLA LA GENTE?
→ Profeco convoca a afectados por Walmart a presentar demanda colectiva... ¿Qué fue lo que pasó?: La Profeco reiteró que mantendrá acciones para defender los derechos de las personas consumidoras ante incumplimientos.
→ Pensión del Bienestar... ¿a qué apellidos les toca el pago de 6 mil 400 pesos del 13 al 26 de marzo según el calendario?: Este calendario también corresponde a Pensión Mujeres Bienestar, Pensión para Personas con Discapacidad, y Pensión Madres Trabajadoras.
→ Estos programas sociales del Bienestar tendrán suspensión de pagos el festivo del 16 de marzo: Reanudándose al siguiente día, es decir, el martes 17 de marzo; según la letra inicial del primer apellido.