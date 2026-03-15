Noticias del fin de semana en México: AMLO pidió apoyo para Cuba, entregan los Premios Oscar y Profeco va contra Walmart

MÉXICO

→ Sheinbaum reconoce llamado de AMLO para apoyar a Cuba: ‘vamos a seguir apoyando’: Reprochó a los críticos que han acusado un apoyo al régimen comunista.

→ Tras frenarle la reforma, Sheinbaum saca el Plan B y dice que ya amarró a sus aliados: La coalición oficialista mantiene negociaciones y, aunque hay señales de respaldo, en Morena admiten que el acuerdo aún se termina de ajustar.

→ PRI exige frenar ola de feminicidios en Morelos tras muertes de alumnas de la UAEM: El legislador advirtió que mantendrá el tema en la agenda del Senado y pidió medidas precautorias.

INTERNACIONAL

→ Díaz-Canel agradece a AMLO por apoyo que pidió a México para Cuba: Destacando que nunca olvidará su permanente y decisivo apoyo al fortalecimiento de la colaboración entre países.

→ A dos semanas de la guerra con Irán, Trump busca asegurar el estrecho de Ormuz: Países toman con cautela el llamado de Trump a proteger el estrecho de Ormuz; analizan como reabrirlo.

→ Estados Unidos acredita la captura de Marset en Belice a ‘El Escudo de las Américas’: Sebastián Enrique Marset Cabrera fue catalogado como uno de los narcotraficantes más buscados por la DEA.

COAHUILA

→ De cara a Semana Santa, ¿aún hay disponibilidad de vuelos Saltillo-Cancún?: Vuelos directos en jueves y viernes santos tienen cerca de 118 asientos disponibles de los 186 que ofrece VivaAerobús.

→ Este 20 de marzo terminan las precampañas en Coahuila; empieza un silencio electoral: Los partidos políticos y aspirantes independientes en Coahuila están por concluir la etapa de precampañas rumbo a la renovación del Congreso local.

→ Saltillo: nuevo arco vial conectará Derramadero con Autopista a Monterrey en 39 minutos: El objetivo del proyecto es retirar a vehículos de carga pesada y de transporte de personal de las actuales vialidades al interior de Saltillo.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

→ ‘K-Pop Demon Hunters’ conquista el Oscar a Mejor Película Animada: La producción de Sony y Netflix, dirigida por Maggie Kang y Chris Appelhans, se llevó la estatuilla tras convertirse en un fenómeno global de audiencia.

→ ¿Qué pasó con Checo Pérez en el GP de China 2026? El mexicano reconoce culpa tras chocar con Valtteri Bottas: El piloto tapatío vivió una accidentada carrera en Shanghái, donde protagonizó un contacto con su coequipero en la arrancada, terminando lejos de la zona de puntos con Cadillac.