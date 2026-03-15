Noticias del fin de semana en México: AMLO pidió apoyo para Cuba, entregan los Premios Oscar y Profeco va contra Walmart

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México
/ 15 marzo 2026
    Noticias del fin de semana en México: AMLO pidió apoyo para Cuba, entregan los Premios Oscar y Profeco va contra Walmart
    Díaz-Canel agradece a AMLO por apoyo que pidió a México para Cuba: Destacando que nunca olvidará su permanente y decisivo apoyo al fortalecimiento de la colaboración entre países. VANGUARDIA

Lo más relevante del fin de semana, del 13 al 15 de marzo, bajo la cobertura de VANGUARDIA

MÉXICO

Sheinbaum reconoce llamado de AMLO para apoyar a Cuba: ‘vamos a seguir apoyando’: Reprochó a los críticos que han acusado un apoyo al régimen comunista.

Tras frenarle la reforma, Sheinbaum saca el Plan B y dice que ya amarró a sus aliados: La coalición oficialista mantiene negociaciones y, aunque hay señales de respaldo, en Morena admiten que el acuerdo aún se termina de ajustar.

PRI exige frenar ola de feminicidios en Morelos tras muertes de alumnas de la UAEM: El legislador advirtió que mantendrá el tema en la agenda del Senado y pidió medidas precautorias.

INTERNACIONAL

Díaz-Canel agradece a AMLO por apoyo que pidió a México para Cuba: Destacando que nunca olvidará su permanente y decisivo apoyo al fortalecimiento de la colaboración entre países.

A dos semanas de la guerra con Irán, Trump busca asegurar el estrecho de Ormuz: Países toman con cautela el llamado de Trump a proteger el estrecho de Ormuz; analizan como reabrirlo.

Estados Unidos acredita la captura de Marset en Belice a ‘El Escudo de las Américas’: Sebastián Enrique Marset Cabrera fue catalogado como uno de los narcotraficantes más buscados por la DEA.

COAHUILA

De cara a Semana Santa, ¿aún hay disponibilidad de vuelos Saltillo-Cancún?: Vuelos directos en jueves y viernes santos tienen cerca de 118 asientos disponibles de los 186 que ofrece VivaAerobús.

Este 20 de marzo terminan las precampañas en Coahuila; empieza un silencio electoral: Los partidos políticos y aspirantes independientes en Coahuila están por concluir la etapa de precampañas rumbo a la renovación del Congreso local.

Saltillo: nuevo arco vial conectará Derramadero con Autopista a Monterrey en 39 minutos: El objetivo del proyecto es retirar a vehículos de carga pesada y de transporte de personal de las actuales vialidades al interior de Saltillo.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

‘K-Pop Demon Hunters’ conquista el Oscar a Mejor Película Animada: La producción de Sony y Netflix, dirigida por Maggie Kang y Chris Appelhans, se llevó la estatuilla tras convertirse en un fenómeno global de audiencia.

¿Qué pasó con Checo Pérez en el GP de China 2026? El mexicano reconoce culpa tras chocar con Valtteri Bottas: El piloto tapatío vivió una accidentada carrera en Shanghái, donde protagonizó un contacto con su coequipero en la arrancada, terminando lejos de la zona de puntos con Cadillac.

Polémica en los Oscar: recuerdan a Timothée Chalamet sus críticas al ballet y la ópera: El conductor Conan O’Brien y un número musical con la bailarina Misty Copeland revivieron la controversia por las declaraciones del actor durante la ceremonia.

¿DE QUÉ HABLA LA GENTE?

Profeco convoca a afectados por Walmart a presentar demanda colectiva... ¿Qué fue lo que pasó?: La Profeco reiteró que mantendrá acciones para defender los derechos de las personas consumidoras ante incumplimientos.

Pensión del Bienestar... ¿a qué apellidos les toca el pago de 6 mil 400 pesos del 13 al 26 de marzo según el calendario?: Este calendario también corresponde a Pensión Mujeres Bienestar, Pensión para Personas con Discapacidad, y Pensión Madres Trabajadoras.

Estos programas sociales del Bienestar tendrán suspensión de pagos el festivo del 16 de marzo: Reanudándose al siguiente día, es decir, el martes 17 de marzo; según la letra inicial del primer apellido.

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Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

Selección de los editores
Ante la negativa de Afirme y Cargill, el único grupo interesado en comprar AHMSA,un consorcio integrado por Fintech Latam e Ignition Industries, se negó a exhibir la garantía de seriedad requerida por el síndico de la quiebra, Víctor Manuel Aguilera.

Bloquean créditos subasta de AHMSA
Señalan que las herramientas como la mediación, la conciliación y los procesos restaurativos amplían las capacidades de la justicia electoral.

TEPJF impulsa mediación y conciliación para contener disputas políticas

Desde 2020, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), con su filial Cártel Chiapas y Guatemala (CCyG), se hizo presente en la frontera que comparten Chiapas y Guatemala.

El control del CJNG en la franja fronteriza entre Chiapas y Guatemala
La Presidenta afirmó que existe consenso para presentar su “Plan B”.

Tras frenarle la reforma, Sheinbaum saca el Plan B y dice que ya amarró a sus aliados
Estados Unidos cierra su agencia consular en Santa Cruz, tras la captura de Marset

Estados Unidos acredita la captura de Marset en Belice a ‘El Escudo de las Américas’
La operación militar se ha convertido en un elemento arriesgado para los intereses políticos de Trump y los republicanos a ocho meses de las elecciones de medio mandato.

El impacto económico en EU del ataque a Irán: un bumerán para Trump en año electoral
El presidente Donald Trump no ha logrado encontrar una explicación convincente de por qué inició la guerra, ni de cómo la terminará, para una población preocupada por las muertes de estadounidenses en el conflicto.

A dos semanas de la guerra con Irán, Trump busca asegurar el estrecho de Ormuz
Declaraciones se dieron en medio de un nuevo intercambio de posturas entre ambos gobiernos sobre la estrategia para combatir a los cárteles.

Sheinbaum rechaza dichos de Trump y afirma que en México ‘gobierna el pueblo’