Las noticias más importantes del 12 de marzo en México

/ 12 marzo 2026
Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA

CLIMA

Gran Masa de Aire Frío congelará a México: Prepárese....temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

Anuncia Sheinbaum el plan B de la reforma electoral, tras rechazo de propuesta en la Cámara de Diputados: La mandataria explicó que la intención central será reducir lo que considera privilegios en partidos políticos y autoridades electorales

Asegura Sheinbaum que no se suspenderá el Mundial 2026: Sheinbaum fue enfática al señalar que no hay señales que indiquen que el campeonato mundial pueda cancelarse o posponerse

Asesinan a líder local del PRI en Guerrero: Claudia Ivett Rodríguez, dirigente priista en la Costa Chica de Guerrero, murió tras un ataque armado cuando estaba en su negocio

Explica Mario Delgado por qué México considera limitar el acceso de los menores a las redes sociales: En diciembre del año pasado, Australia se convirtió en el primer país del mundo en vetar el acceso de menores de 16 años a estas plataformas digitales

Harfuch anuncia detención de Samuel Ramírez Jr., buscado por el FBI; ofrecían recompensa de 1 mdd: Autoridades mexicanas detuvieron en Culiacán, Sinaloa a Samuel Ramírez Jr., fugitivo buscado por el FBI por un doble homicidio en Washington

MUNDO

FBI confirma captura de Samuel ‘N’ en Sinaloa; era uno de los más buscados por asesinato en EU: Durante la mañana del 12 de marzo, Samuel fue trasladado de México a Seattle, Washington, donde iniciará su proceso

Exportaciones del sector del automóvil de Canadá a EU caen 21.2% en enero: La situación ocurre debido a las tensiones comerciales con Estados Unidos con respecto a los aranceles

Avión cisterna de EU se estrella en Irak durante ofensiva contra Irán: El Pentágono subrayó que accidente se produjo “en espacio aéreo aliado” y que “no se debió a fuego hostil ni a fuego amigo”

COAHUILA

Delegación IMSS Coahuila llama procurar buenos hábitos frente a enfermedades renales: IMSS Coahuila advierte que los síntomas suelen aparecer cuando el daño al riñón ya es avanzando

Revisa INE avances del proceso electoral en Coahuila; se reúne con vocalías de Nuevo León y Tamaulipas: Funcionarios del INE sostuvieron una reunión regional para dar seguimiento a los trabajos institucionales rumbo a las elecciones del 7 de junio de 2026

Confiamos en que la Presidenta logrará nueva propuesta de reforma electoral; no afectará a nivel local: Morena Coahuila: El dirigente de Morena en el estado confió en que el gobierno federal presentará una nueva propuesta de reforma electoral

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

¿Qué hacer en Saltillo? Teatro musical, reunión de coleccionistas, concierto de la OFDC y ¡los premios Oscar!: Este fin de semana será cultural en la ciudad, con distintas opciones para vivir experiencias diferentes

Entre luces, besos y reguetón: Saltillo tuvo una cita con ‘El Mali’: El cantante originario de Valle de Chalco regresó a la ciudad con su gira ‘Tu Maliante Bebé’

Cerca de 200 ciclistas compiten en la Carrera La Joya MTB en Saltillo: El evento que reunió a competidores de distintos equipos y categorías, con rutas de 60, 45 y 22 kilómetros y destacados resultados

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | La leyenda del profesor Berrueto

Profeco alerta por correos falsos que simulan multas y clausuras a negocios: Profeco detectó correos fraudulentos que simulan notificaciones oficiales y piden pagos para evitar supuestas multas o clausuras.

