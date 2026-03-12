Las noticias más importantes del 12 de marzo en México

CLIMA

➔ Gran Masa de Aire Frío congelará a México: Prepárese....temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

➔ Anuncia Sheinbaum el plan B de la reforma electoral, tras rechazo de propuesta en la Cámara de Diputados: La mandataria explicó que la intención central será reducir lo que considera privilegios en partidos políticos y autoridades electorales

➔ Asegura Sheinbaum que no se suspenderá el Mundial 2026: Sheinbaum fue enfática al señalar que no hay señales que indiquen que el campeonato mundial pueda cancelarse o posponerse

➔ Asesinan a líder local del PRI en Guerrero: Claudia Ivett Rodríguez, dirigente priista en la Costa Chica de Guerrero, murió tras un ataque armado cuando estaba en su negocio

➔ Explica Mario Delgado por qué México considera limitar el acceso de los menores a las redes sociales: En diciembre del año pasado, Australia se convirtió en el primer país del mundo en vetar el acceso de menores de 16 años a estas plataformas digitales

➔ Harfuch anuncia detención de Samuel Ramírez Jr., buscado por el FBI; ofrecían recompensa de 1 mdd: Autoridades mexicanas detuvieron en Culiacán, Sinaloa a Samuel Ramírez Jr., fugitivo buscado por el FBI por un doble homicidio en Washington

MUNDO

➔ FBI confirma captura de Samuel ‘N’ en Sinaloa; era uno de los más buscados por asesinato en EU: Durante la mañana del 12 de marzo, Samuel fue trasladado de México a Seattle, Washington, donde iniciará su proceso

➔ Exportaciones del sector del automóvil de Canadá a EU caen 21.2% en enero: La situación ocurre debido a las tensiones comerciales con Estados Unidos con respecto a los aranceles

➔ Avión cisterna de EU se estrella en Irak durante ofensiva contra Irán: El Pentágono subrayó que accidente se produjo “en espacio aéreo aliado” y que “no se debió a fuego hostil ni a fuego amigo”

COAHUILA

➔ Delegación IMSS Coahuila llama procurar buenos hábitos frente a enfermedades renales: IMSS Coahuila advierte que los síntomas suelen aparecer cuando el daño al riñón ya es avanzando

➔ Revisa INE avances del proceso electoral en Coahuila; se reúne con vocalías de Nuevo León y Tamaulipas: Funcionarios del INE sostuvieron una reunión regional para dar seguimiento a los trabajos institucionales rumbo a las elecciones del 7 de junio de 2026

➔ Confiamos en que la Presidenta logrará nueva propuesta de reforma electoral; no afectará a nivel local: Morena Coahuila: El dirigente de Morena en el estado confió en que el gobierno federal presentará una nueva propuesta de reforma electoral

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ ¿Qué hacer en Saltillo? Teatro musical, reunión de coleccionistas, concierto de la OFDC y ¡los premios Oscar!: Este fin de semana será cultural en la ciudad, con distintas opciones para vivir experiencias diferentes

➔ Entre luces, besos y reguetón: Saltillo tuvo una cita con ‘El Mali’: El cantante originario de Valle de Chalco regresó a la ciudad con su gira ‘Tu Maliante Bebé’

➔ Cerca de 200 ciclistas compiten en la Carrera La Joya MTB en Saltillo: El evento que reunió a competidores de distintos equipos y categorías, con rutas de 60, 45 y 22 kilómetros y destacados resultados

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | La leyenda del profesor Berrueto

➔ Profeco alerta por correos falsos que simulan multas y clausuras a negocios: Profeco detectó correos fraudulentos que simulan notificaciones oficiales y piden pagos para evitar supuestas multas o clausuras.