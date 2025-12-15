Las noticias más importantes del 15 de diciembre en México

CLIMA

➔ Gran Masa de Aire Frío y Frente Frío: Prepárese.... golpearán a México, provocando temperaturas bajo cero de hasta los -10 grados, chubascos, tormentas eléctricas y la probabilidad de caída de granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

➔ Aranceles a China y otros países protegerán 350 mil empleos; miles de ellos en Coahuila: Ebrard: El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, aseguró que el nuevo paquete de aranceles a productos importados tiene como objetivo proteger hasta 350 mil empleos en México y no provocará inflación

➔ ‘Esto no va a pasar en México’... Sheinbaum tras victoria de la derecha en Chile: Sheinbaum afirma que México no vivirá un giro a la derecha como Chile. Destaca respaldo ciudadano, resultados sociales y unidad política como pilares de su gobierno.

➔ A la baja precio del petróleo en México; OPEP+ baja producción de petróleo por posible sobreoferta: Desde finales de septiembre de 2025 se ha presentado una tendencia descendente en los precios de la mezcla mexicana, alcanzando una cotización de 53.76 dpb

➔ Sheinbaum llevará el gabinete de Seguridad a los estados más violentos: La Presidenta adelantó que su gobierno trasladará las sesiones del gabinete de Seguridad y las conferencias matutinas a entidades con altos índices de violencia

➔ Creció 14.4 por ciento personal ocupado en servicios profesionales no financieros en 2024: Inegi: La EASPNF registró a su vez un crecimiento en las horas trabajadas y en los sueldos actividades; mujeres participan más en salud y esparcimiento

MUNDO

➔ Trump declarar al fentanilo como ‘arma de destrucción masiva’: La firma de la orden ejecutiva se realizó en un evento celebrado para condecorar a militares por su labor

➔ José Antonio Kast, el ultraderechista que gobernará Chile por los próximos cuatro años: Kast es el líder del Partido Republicano, cercano a la formación española VOX, y comparte visiones similares a las expresadas por Jair Bolsonaro, Donald Trump y Javier Milei

➔ Jimmy Lai, el magnate de los medios que desafió a Pekín, tras un juicio histórico afronta una cadena perpetua: Fue arrestado en agosto de 2020 bajo una ley de seguridad nacional impuesta por Beijing que se implementó tras las masivas protestas antigubernamentales en 2019

COAHUILA

➔ Muere Sergio Verduzco Rosán, empresario de Saltillo; fue encontrado con arma de fuego: Fuentes cercanas al caso, el empresario se habría disparado en su domicilio; autoridades confirmaron el deceso

➔ Disminuyen 55% feminicidios en Coahuila; la meta en 2026 es llegar a cero: fiscal Federico Fernández: En 2025 se contabilizan nueve casos de feminicidio, la cifra más baja -junto con la de 2017- desde que se tipificó el delito

➔ Vacuna contra la influenza protege contra la mega gripe: Salud Coahuila: Coahuila se mantiene en vigilancia epidemiológica, pero no en estado de alerta

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ ¡Se adelantó Santa Claus! Confirma El Malilla regreso a Saltillo con concierto en marzo de 2026: La preventa de boletos será el próximo 18 de diciembre, exclusiva con HSBC, y la venta general arrancará el día 20

➔ Hijo de Rob Reiner y Michelle Singer es arrestado como sospechoso del doble homicidio: Nick Reiner fue arrestado la noche del domingo y fichado en la cárcel del condado de Los Ángeles este lunes

➔ Coahuila albergará en 2026 una fecha histórica de la UCI Gravel World Series: Coahuila fue confirmado por la Unión Ciclista Internacional para la fecha del 30 de agosto en la Sierra de Arteaga, misma que marcará el debut de México dentro de este serial internacional

ESPECIAL

➔ ¿Se cayó Spotify?... Usuarios reportan caída de la plataforma de música: Spotify registró una caída masiva este 15 de diciembre que afectó a usuarios en América y Europa

➔ Usuarios reportan caída masiva de Banamex en toda la República... y en plena quincena: Los reportes de la falla masiva indican que los usuarios tienen dificultades al iniciar sesión. Representantes de Banamex ya confirmaron que el sistema se encuentra intermitente