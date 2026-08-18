Las noticias más importantes del 18 de agosto de 2026 en México

CLIMA

→ Monzón mexicano y ondas tropicales 28 y 29 azotarán con lluvias intensas a diversos estados : El SMN prevé lluvias intensas, actividad eléctrica y rachas de viento, además de temperaturas superiores a 45 grados en algunas regiones de México.

MÉXICO

→ Aduanas y Marina hallan en el AICM 245 kilos de metanfetamina en ocho contenedores : La alerta de un binomio canino llevó a agentes a someter el contenido a una inspección mediante un espectrómetro de infrarrojo cercano.

→ Detienen a pareja investigada por feminicidio de niña de 2 años en Nuevo León : La captura se realizó después la muerte de la niña Cinthia Geraldine, quien falleció en el Hospital Metropolitano de Monterrey.

→ Investigan muerte de Karla Valeria en Puebla como feminicidio; detienen a Yeudiel : La historia que comenzó hace tres semanas con una llamada para saber por qué Karla Valeria no contestaba el teléfono.

→ No cede el INE: pide presupuesto de 47 mil mdp para el próximo año : El INE ha sido cuestionado por pedir un presupuesto histórico para el próximo año, a pesar de las políticas de austeridad en la función pública federal.

→ Oootra de seguros privados: tras 26 años con póliza, pide transparencia; su prima se encareció 46% : A través de redes sociales, Victoria exhibe opacidad de Seguros Monterrey New York Life luego del fuerte incremento en su prima para este año.

INTERNACIONAL

→ El brote de ébola en Congo se convierte en el peor del país, con más de 2,300 muertos : El brote de ébola en la República Democrática del Congo ya ha matado a más de 2,300 personas y se ha convertido en el brote más mortífero de la enfermedad registrado en la nación centroafricana.

→ Se enfrenta Meta a la mayor batalla legal por acusaciones de fomentar la adicción en menores : La jueza federal Yvonne Gonzalez Rogers y un jurado escucharán los argumentos de los fiscales que sostienen que Meta violó la Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Internet al recopilar ilegalmente información de niños menores de 13 años.

→ Estudio de la OMS y UNICEF revela que un 60 % de los centros de salud a nivel mundial aún no tienen aseos adecuados : Por primera vez se muestra una visión de cómo están las instalaciones de salud de acuerdo a cinco áreas básicas evaluadas; sanitarios: agua, saneamiento, higiene de manos, limpieza ambiental y gestión de residuos.

COAHUILA

→ Impone juez resguardo domiciliario y brazalete a menor violentador de gatitos; Alcalde de Acuña reprueba decisión : Emilio de Hoyos reprobó la decisión judicial y pidió que la agresión contra los animales no quede impune.

→ Fiscalía y Pronnif investigan embarazo de niña de 12 años en Múzquiz, Coahuila : La menor fue reportada estable y recibe seguimiento institucional mientras continúan las diligencias.

→ Coahuila: propone Tereso Medina consejo plural ante revisión del T-MEC y estrategias frente a automatización : Desde la CTM, Medina planteó reunir a sindicatos y empresarios para dar certidumbre al empleo, además de capacitar a trabajadores ante los cambios tecnológicos en la industria.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

→ Real Sociedad avanza por Edson Álvarez; el mexicano quiere jugar en LaLiga : Edson Álvarez tendría como prioridad continuar en una de las principales ligas de Europa y estaría dispuesto a reducir su salario para facilitar su llegada a España.

→ ‘Estuvo muy divertido, lo mejor está por venir’: asegura Arantza Ruiz tras salir de ‘La Casa de los Famosos México’ : La participante platicó con VMÁS sobre cómo reacciona a su salida y la nueva dinámica de ver desde fuera lo que pasa con el reality.

→ Ariel Gutiérrez, cinea : La cinta ‘Toda un vida’, grabada en Saltillo, compite en la Sección de Largometraje Mexicano, donde también se encuentran filmes de Diego Luna, Joaquín del Paso, Fernanda Tovar, Nicolás Pereda y otros destacados directores del país.

ESPECIALES

→ SEMANARIO | Custodios de su propia tierra : La conservación les ha permitido recuperar ecosistemas, acceder a apoyos y abrir nuevas oportunidades para sus comunidades.