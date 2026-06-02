Las noticias más importantes del 2 de junio en México

CLIMA

➔ Se aproxima Frente Frío fuera de temporada a México: Prepárese...temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

➔ La periodista Roxana Ramírez es privada de la libertad en Veracruz; sujetos armados irrumpen en casa: La Fiscalía General del Estado de Veracruz confirmó la privación ilegal de la libertad de la reportera

➔ Vicente Fox arremete contra Morena tras respaldar a Maru Campos para 2027: ‘Es la dictadura perfecta’: Vicente Fox respalda a Maru Campos y la llama “estrella nacional”. También critica a Morena y anticipa cambios rumbo a las elecciones de 2027

➔ Carlos Manzo: caen exagente de la Fiscalía de Uruapan y mando de la Guardia Civil vinculados con asesinato: La FGE de Michoacán informó la captura de dos agentes vinculados con la investigación del homicidio de Carlos Manzo; ya suman 24 detenidos

➔ Sheinbaum pide al embajador de EU respetar asuntos internos de México y limitar su actuación: La mandataria respondió a las declaraciones del diplomático estadounidense, quien sostuvo que el combate a los cárteles del narcotráfico debe asumirse como una responsabilidad compartida

➔ Inauguración del Mundial FIFA 2026... ¿Habrá clases el 11 de junio? esto dice la SEP: La SEP confirmó la suspensión de clases el 11 de junio de 2026 por la inauguración del Mundial FIFA

MUNDO

➔ Inicia el Mes del Orgullo 2026; qué se puede esperar de las celebraciones LGBTQ+: La Corte Suprema falló en marzo contra una prohibición de la “terapia de conversión” para niños LGBTQ+ en Colorado, al considerar que violaba las protecciones de la libertad de expresión

➔ Cumple Raúl Castro 95 años en medio de las tensiones entre Cuba y EU: La isla se encuentra sumergida en la mayor crisis económica, social y energética en más de siete décadas

➔ Cena de Corresponsales de la Casa Blanca tiene nueva fecha, tras atentado armado: El 25 de abril del 2026 se interrumpió la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca por un atentado de Cole Tomas Allen

COAHUILA

➔ Manolo Jiménez asegura comicios blindados en Coahuila; despliegue de 10 mil elementos garantiza orden este 7 de junio, asegura: Con el respaldo de fuerzas municipales, estatales y federales, Coahuila desplegará un operativo de 10 mil elementos para blindar la jornada electoral del 7 de junio y garantizar un proceso pacífico y ordenado

➔ Gobernador de Coahuila reporta mejoría en salud de Román Cepeda; alcalde de Torreón sigue al frente desde su casa: Manolo Jiménez aseguró que el alcalde Román Cepeda evoluciona favorablemente tras una intervención médica y continúa al frente de la administración municipal desde casa

➔ Backrooms en Saltillo, espacios donde lo cotidiano se vuelve inquietante: Una mirada a los espacios liminales de Saltillo: tiendas de telas, supermercados viejos y plazas donde la memoria, el abandono y la rutina producen la sensación de estar atrapados en algo familiar, pero inquietante. A propósito del estreno de Backrooms: Sin Salida, una pregunta queda abierta: ¿qué pasa cuando lo cotidiano empieza a mirarnos de vuelta?

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ Presentan el proyecto ‘Ciudad Rock 2026’; muestran a las bandas locales seleccionadas: Además de la entrega del CD con la selección musical, los organizadores hicieron pública la convocatoria para participar en la edición 2027

➔ Talento de Saltillo: Red Flags presenta ‘NADA!’, su nueva apuesta dentro de la escena emergente: La agrupación local apuesta por una mezcla de easycore, pop metal y sonidos urbanos en su más reciente sencillo

➔Knicks vs Spurs: fechas, horarios y dónde ver en México las Finales de la NBA 2026: La serie comenzará el 3 de junio y tendrá como uno de sus principales atractivos el duelo entre el francés y Jalen Brunson

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Linnet sufrió violencia, fue obligada a embarazarse y su marido le arrebató a sus hijos

➔ CURP Biométrica para adultos mayores: cómo ayudarlos a tramitarla fácil y seguro este 2026: Ayuda a los adultos mayores de casa a tramitar su CURP Biométrica. Conoce los requisitos y el paso a paso para proteger su identidad y bienestar.