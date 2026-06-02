Las noticias más importantes del 2 de junio en México

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    Las noticias más importantes del 2 de junio en México 2026 Vanguardia

Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA

CLIMA

Se aproxima Frente Frío fuera de temporada a México: Prepárese...temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

La periodista Roxana Ramírez es privada de la libertad en Veracruz; sujetos armados irrumpen en casa: La Fiscalía General del Estado de Veracruz confirmó la privación ilegal de la libertad de la reportera

Vicente Fox arremete contra Morena tras respaldar a Maru Campos para 2027: ‘Es la dictadura perfecta’: Vicente Fox respalda a Maru Campos y la llama “estrella nacional”. También critica a Morena y anticipa cambios rumbo a las elecciones de 2027

Carlos Manzo: caen exagente de la Fiscalía de Uruapan y mando de la Guardia Civil vinculados con asesinato: La FGE de Michoacán informó la captura de dos agentes vinculados con la investigación del homicidio de Carlos Manzo; ya suman 24 detenidos

Sheinbaum pide al embajador de EU respetar asuntos internos de México y limitar su actuación: La mandataria respondió a las declaraciones del diplomático estadounidense, quien sostuvo que el combate a los cárteles del narcotráfico debe asumirse como una responsabilidad compartida

Inauguración del Mundial FIFA 2026... ¿Habrá clases el 11 de junio? esto dice la SEP: La SEP confirmó la suspensión de clases el 11 de junio de 2026 por la inauguración del Mundial FIFA

MUNDO

Inicia el Mes del Orgullo 2026; qué se puede esperar de las celebraciones LGBTQ+: La Corte Suprema falló en marzo contra una prohibición de la “terapia de conversión” para niños LGBTQ+ en Colorado, al considerar que violaba las protecciones de la libertad de expresión

Cumple Raúl Castro 95 años en medio de las tensiones entre Cuba y EU: La isla se encuentra sumergida en la mayor crisis económica, social y energética en más de siete décadas

Cena de Corresponsales de la Casa Blanca tiene nueva fecha, tras atentado armado: El 25 de abril del 2026 se interrumpió la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca por un atentado de Cole Tomas Allen

COAHUILA

Manolo Jiménez asegura comicios blindados en Coahuila; despliegue de 10 mil elementos garantiza orden este 7 de junio, asegura: Con el respaldo de fuerzas municipales, estatales y federales, Coahuila desplegará un operativo de 10 mil elementos para blindar la jornada electoral del 7 de junio y garantizar un proceso pacífico y ordenado

Gobernador de Coahuila reporta mejoría en salud de Román Cepeda; alcalde de Torreón sigue al frente desde su casa: Manolo Jiménez aseguró que el alcalde Román Cepeda evoluciona favorablemente tras una intervención médica y continúa al frente de la administración municipal desde casa

Backrooms en Saltillo, espacios donde lo cotidiano se vuelve inquietante: Una mirada a los espacios liminales de Saltillo: tiendas de telas, supermercados viejos y plazas donde la memoria, el abandono y la rutina producen la sensación de estar atrapados en algo familiar, pero inquietante. A propósito del estreno de Backrooms: Sin Salida, una pregunta queda abierta: ¿qué pasa cuando lo cotidiano empieza a mirarnos de vuelta?

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

Presentan el proyecto ‘Ciudad Rock 2026’; muestran a las bandas locales seleccionadas: Además de la entrega del CD con la selección musical, los organizadores hicieron pública la convocatoria para participar en la edición 2027

Talento de Saltillo: Red Flags presenta ‘NADA!’, su nueva apuesta dentro de la escena emergente: La agrupación local apuesta por una mezcla de easycore, pop metal y sonidos urbanos en su más reciente sencillo

Knicks vs Spurs: fechas, horarios y dónde ver en México las Finales de la NBA 2026: La serie comenzará el 3 de junio y tendrá como uno de sus principales atractivos el duelo entre el francés y Jalen Brunson

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Linnet sufrió violencia, fue obligada a embarazarse y su marido le arrebató a sus hijos

CURP Biométrica para adultos mayores: cómo ayudarlos a tramitarla fácil y seguro este 2026: Ayuda a los adultos mayores de casa a tramitar su CURP Biométrica. Conoce los requisitos y el paso a paso para proteger su identidad y bienestar.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

Selección de los editores
Montiel aseguró que si se presentan las pruebas sobre la acusación en Rocha, se actuará “en consecuencia”.

No descarta Morena retirar militancia a Rubén Rocha y otros acusados por EU
Vicente Fox respaldó a Maru Campos, la calificó como una líder nacional y afirmó que las elecciones de 2027 son clave para la oposición.

Vicente Fox arremete contra Morena tras respaldar a Maru Campos para 2027: ‘Es la dictadura perfecta’
Andrés ‘Andy’ López Beltrán compartió una fotografía acompañado de su padre, el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

‘Soy hijo de quienes aman’: AMLO reaparece en foto con ‘Andy’ López Beltrán
La privación de su libertad se realizó en el municipio de Nanchital, Veracruz.

Alianza de medios lanza llamado tras privación de la libertad de la periodista Roxana Guzmán Ramírez
En Uganda se han confirmado nueve casos y una muerte asociada, según declaró a los periodistas en Ginebra Christian Lindmeier, portavoz de la OMS.

La OMS afirma que los casos sospechosos de ébola se reducen a 116 tras descartarse cientos de casos
Rubio destacó en el Senado el poder económico y militar de EU para proteger a sus ciudadanos.

Advierte Marco Rubio que cárteles mexicanos usen drones contra EU
Conflicto en los mares de Irán

Estados Unidos destruye buque con dirección a Irán en pleno acuerdo de paz
Nueva fecha para la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca

Cena de Corresponsales de la Casa Blanca tiene nueva fecha, tras atentado armado