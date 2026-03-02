Las noticias más importantes del 2 de marzo en México

CLIMA

➔ Nuevo frente frío a México: Prepárese...azotará con heladas de -5 grados, lluvias y fuertes vientos, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

➔ Cae confianza empresarial en febrero y expectativas de pedidos industriales en México: El Indicador Global de Opinión Empresarial de Confianza del Inegi detectó por segunda ocasión una reducción en este parámetro empresarial en 2026

➔ Caso Carlos Manzo: Grecia Quiroz recibió informe de Harfuch sobre detención de ‘El Congo’: En una conferencia de prensa, Quiroz dijo que era probable que Omar García Harfuch visite Uruapan durante esta semana

➔ Funeral de ‘El Mencho’ en Guadalajara: operativo militar y corona con forma de gallo marcan el velorio: El velorio de ‘El Mencho’, en Guadalajara, incluyó corona con forma de gallo y fuerte resguardo del Ejército; FGR confirmó entrega de restos el 28 de febrero

➔ ‘Por mis hijas’: Waldo Fernández festeja prisión preventiva a Karina Barrón tras denuncia por extorsión y ‘montaje’: El senador dijo que busca justicia por una denuncia que calificó como ‘guerra sucia’ y afirmó que hubo extorsión

➔ Dictan prisión preventiva a Karina Marlene Barrón Perales por denuncia de declaraciones falsas: Karina Marlene Barrón Perales fue denunciada por el senador Waldo Fernández por haber realizado un presunto ‘montaje’ en contra de este

MUNDO

➔ Ministerio de Defensa de Arabia Saudita confirma presunto ataque de Irán a embajada de EU en Riad: Hasta el momento, se desconoce algún posicionamiento por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump

➔ Irán cierra el Estrecho de Ormuz para bloquear tránsito marítimo de petróleo: Las embarcaciones de carga que cruzan por el estrecho de Ormuz comercian el 20% del petróleo mundial

➔ Guerra se amplía a milicias con apoyo iraní, mientras aviones de Israel y EU golpean Irán: Los aliados de los iraníes eran una gran preocupación para funcionarios estadounidenses e israelíes antes de los ataques del fin de semana

COAHUILA

➔ Confirma Manolo Jiménez tres nuevas inversiones para Coahuila: El gobernador afirmó que la seguridad fue determinante para que empresas eligieran al estado sobre otras entidades.

➔ Fortalecen en Coahuila normativa de salud para las mujeres: El Congreso de Coahuila aprobó por unanimidad reformas en salud para reconocer el duelo gestacional y perinatal, garantizar el parto humanizado y fortalecer la atención médica con perspectiva de género

➔ Detienen a ‘Lady Relojes’: cae joven en Ramos Arizpe por presunto fraude millonario con relojes clonados: La Fiscalía General del Estado capturó a Verónica de 23 años, involucrada en esta trama donde empresarios de la región fueron víctimas

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ Mega fusión en streaming: HBO Max y Paramount+ unirán fuerzas: Las compañías planean consolidar sus plataformas en un solo servicio internacional con más de 200 millones de suscriptores

➔ ‘Escondidita en la ventana’... así vivió Claudia Sheinbaum el concierto gratuito de Shakira en el Zócalo: Claudia Sheinbaum habla sobre el concierto gratuito de Shakira en el Zócalo, que reunió a 400 mil personas y se convirtió en uno de los eventos más multitudinarios

➔ Federación de Irán no garantiza presencia en el Mundial por conflicto militar: La federación de fútbol de Irán reconoció que desconoce si su selección podrá disputar los partidos programados en Estados Unidos dentro del Mundial 2026, tras la escalada militar con Israel

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Vivir en alerta, cuando el trabajo enferma

➔ ¿Por qué el SAT congela miles de cuentas en marzo 2026 de BBVA, Santander, Banamex, Banco Azteca y más bancos?: El SAT inmoviliza cuentas bancarias en marzo 2026 por incumplimientos fiscales. Conoce los motivos y cómo funciona el procedimiento legal