Las noticias más importantes del 2 de marzo en México

/ 2 marzo 2026
Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA

CLIMA

Nuevo frente frío a México: Prepárese...azotará con heladas de -5 grados, lluvias y fuertes vientos, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

Cae confianza empresarial en febrero y expectativas de pedidos industriales en México: El Indicador Global de Opinión Empresarial de Confianza del Inegi detectó por segunda ocasión una reducción en este parámetro empresarial en 2026

Caso Carlos Manzo: Grecia Quiroz recibió informe de Harfuch sobre detención de ‘El Congo’: En una conferencia de prensa, Quiroz dijo que era probable que Omar García Harfuch visite Uruapan durante esta semana

Funeral de ‘El Mencho’ en Guadalajara: operativo militar y corona con forma de gallo marcan el velorio: El velorio de ‘El Mencho’, en Guadalajara, incluyó corona con forma de gallo y fuerte resguardo del Ejército; FGR confirmó entrega de restos el 28 de febrero

‘Por mis hijas’: Waldo Fernández festeja prisión preventiva a Karina Barrón tras denuncia por extorsión y ‘montaje’: El senador dijo que busca justicia por una denuncia que calificó como ‘guerra sucia’ y afirmó que hubo extorsión

Dictan prisión preventiva a Karina Marlene Barrón Perales por denuncia de declaraciones falsas: Karina Marlene Barrón Perales fue denunciada por el senador Waldo Fernández por haber realizado un presunto ‘montaje’ en contra de este

MUNDO

Ministerio de Defensa de Arabia Saudita confirma presunto ataque de Irán a embajada de EU en Riad: Hasta el momento, se desconoce algún posicionamiento por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump

Irán cierra el Estrecho de Ormuz para bloquear tránsito marítimo de petróleo: Las embarcaciones de carga que cruzan por el estrecho de Ormuz comercian el 20% del petróleo mundial

Guerra se amplía a milicias con apoyo iraní, mientras aviones de Israel y EU golpean Irán: Los aliados de los iraníes eran una gran preocupación para funcionarios estadounidenses e israelíes antes de los ataques del fin de semana

COAHUILA

Confirma Manolo Jiménez tres nuevas inversiones para Coahuila: El gobernador afirmó que la seguridad fue determinante para que empresas eligieran al estado sobre otras entidades.

Fortalecen en Coahuila normativa de salud para las mujeres: El Congreso de Coahuila aprobó por unanimidad reformas en salud para reconocer el duelo gestacional y perinatal, garantizar el parto humanizado y fortalecer la atención médica con perspectiva de género

Detienen a ‘Lady Relojes’: cae joven en Ramos Arizpe por presunto fraude millonario con relojes clonados: La Fiscalía General del Estado capturó a Verónica de 23 años, involucrada en esta trama donde empresarios de la región fueron víctimas

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

Mega fusión en streaming: HBO Max y Paramount+ unirán fuerzas: Las compañías planean consolidar sus plataformas en un solo servicio internacional con más de 200 millones de suscriptores

‘Escondidita en la ventana’... así vivió Claudia Sheinbaum el concierto gratuito de Shakira en el Zócalo: Claudia Sheinbaum habla sobre el concierto gratuito de Shakira en el Zócalo, que reunió a 400 mil personas y se convirtió en uno de los eventos más multitudinarios

Federación de Irán no garantiza presencia en el Mundial por conflicto militar: La federación de fútbol de Irán reconoció que desconoce si su selección podrá disputar los partidos programados en Estados Unidos dentro del Mundial 2026, tras la escalada militar con Israel

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Vivir en alerta, cuando el trabajo enferma

¿Por qué el SAT congela miles de cuentas en marzo 2026 de BBVA, Santander, Banamex, Banco Azteca y más bancos?: El SAT inmoviliza cuentas bancarias en marzo 2026 por incumplimientos fiscales. Conoce los motivos y cómo funciona el procedimiento legal

