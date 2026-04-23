Las noticias más importantes del 23 de abril en México

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/ 23 abril 2026
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    Las noticias más importantes del 23 de abril en México, 2026 Vanguardia

Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA

CLIMA

Se aproxima nuevo Frente Frío 46 a México: Prepárese...temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

Detienen a Fernando ‘N’, presunto líder de red de huachicol fiscal de la Marina, en Argentina: Su detención se llevó a cabo en Argentina con fines de extradición a México; además que Fernando Farías Laguna poseía documentos falsos

Giran orden de captura contra suegra de exreina de belleza asesinada en CDMX: Juez de control liberó orden por delito de feminicidio; declaración de esposo de la joven y video formaron parte de pruebas

Apunta Sheinbaum que hubo ‘una falla’ del gobierno de Chihuahua por caso de agentes de la CIA: La mandataria sostuvo que la administración encabezada por Maru Campos incurrió en una falta grave al solicitar apoyo extranjero

Alto Comisionado de la ONU pide no politizar tema de desaparecidos tras reunión con Sheinbaum: El Alto Comisionado de la ONU llama a evitar la politización de las desapariciones en México y destaca avances, aunque reconoce la complejidad del problema

Cita Senado a gobernadora de Chihuahua tras operativo con presuntos agentes de EU: El escándalo en Chihuahua por presuntos agentes de la CIA en operativo antinarco; el gobierno federal cuestiona coordinación

MUNDO

FBI arresta a 43 presuntos integrantes de la Mexican Mafia en Estados Unidos: FBI detiene a 43 presuntos integrantes de la Mexican Mafia en California; enfrentan cargos por narcotráfico, secuestro, extorsión y homicidio

Israel y el Líbano extienden el alto el fuego tres semanas, anuncia Trump: El encuentro fue la segunda negociación de alto nivel entre ambos países desde la semana pasada

A Trump le gusta el bloqueo naval pero Irán es muy distinto de Venezuela y Cuba: Expertos en materia naval indican que la eficacia de las tácticas militares hacia el Estrecho de Ormuz puede ser evaluada a largo plazo y son más complicadas de lo que parecen

COAHUILA

Coahuila refuerza blindaje con red de videointeligencia desde la frontera de Acuña: Anuncia el gobernador Manolo Jiménez la incorporación de más de mil cámaras inteligentes en las regiones Carbonífera, Cinco Manantiales y Norte

Coahuila: generará Feria del Libro ingresos hoteleros por 1.5 mdp: La Feria Internacional del Libro Coahuila 2026 proyecta una ocupación de hasta 500 cuartos de hotel y una derrama superior a 1.5 millones de pesos en hospedaje

Se mantiene en las nubes incremento del jitomate en Saltillo; sube más de 120% anual: Otros productos con fuertes alzas son el pepino y distintos tipos de chiles

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

¿Qué hacer en Saltillo? Arranque de la Feria del Libro, show de Bely y Beto, conciertos de Humbe y Chayanne y reunión de coleccionistas: Desde la Feria Internacional del Libro hasta espectáculos musicales y encuentros geek, la ciudad ofrece opciones para todos los gustos

¡Ya le gustó el ring! Presenta Netflix a Karely Ruiz para Supernova Génesis contra Kim Shantal: La creadora de contenido y modelo sustituye a Lupita Villalobos tras su salida por una lesión cerebral

¿Quiénes son los primeros 15 picks del Draft NFL 2026? Fernando Mendoza es el #1 de los Raiders: La primera ronda del Draft 2026 de la NFL comenzó en Pittsburgh con movimientos, sorpresas y varios prospectos defensivos entre los primeros 15 picks

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Entre abusos y sobrecostos, así opera el sistema de seguros médicos en México

Juan, el mexicano que participa por 1 mdd en reto de MrBeast y se ganó el apoyo del público: ”¡Toda Latinoamérica con Juan!” Callado y con solo la alianza de su hijo, Juan García lleva dos meses encerrado en un supermercado en Carolina del Norte

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

Selección de los editores
Omar García Harfuch se reúne con la gobernadora María Eugenia Campos

Harfuch se reúne con gobernadora de Chihuahua, tras el fallecimiento de agentes de la CIA en México

Un informe reciente del comité describe a las desapariciones en México como crímenes de lesa humanidad.

Recibe ONU solicitud sobre desapariciones en México
El asesinato ocurrió el 15 de abril, pero fue denunciado hasta un día después por el esposo de la víctima e hijo de la acusada.

Giran orden de captura contra suegra de exreina de belleza asesinada en CDMX
Fue en el mes de diciembre que el presidente firmó una orden ejecutiva para rebajar las restricciones del cannabis de uso medicinal.

Estados Unidos reclasifica la marihuana medicinal como una droga de menor riesgo
Edgar Alejandro Veloz Pachicano, director general de Educación Primaria en Coahuila, llamó a reforzar la prevención desde casa ante amenazas vinculadas a retos virales en escuelas.

Refuerzan prevención en escuelas de Coahuila ante retos virales de violencia
El secreto del nuevo logo panista

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A Sheinbaum se le vino el mundo (exterior) encima

Video captó detonaciones contra Carolina Flores en CDMX; autoridades analizan la grabación como prueba clave en el caso de feminicidio.

Revelan video del feminicidio de Carolina Flores en CDMX: ‘¿Qué hiciste, mamá?’