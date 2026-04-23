Las noticias más importantes del 23 de abril en México

CLIMA

➔ Se aproxima nuevo Frente Frío 46 a México: Prepárese...temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

➔ Detienen a Fernando ‘N’, presunto líder de red de huachicol fiscal de la Marina, en Argentina: Su detención se llevó a cabo en Argentina con fines de extradición a México; además que Fernando Farías Laguna poseía documentos falsos

➔ Giran orden de captura contra suegra de exreina de belleza asesinada en CDMX: Juez de control liberó orden por delito de feminicidio; declaración de esposo de la joven y video formaron parte de pruebas

➔ Apunta Sheinbaum que hubo ‘una falla’ del gobierno de Chihuahua por caso de agentes de la CIA: La mandataria sostuvo que la administración encabezada por Maru Campos incurrió en una falta grave al solicitar apoyo extranjero

➔ Alto Comisionado de la ONU pide no politizar tema de desaparecidos tras reunión con Sheinbaum: El Alto Comisionado de la ONU llama a evitar la politización de las desapariciones en México y destaca avances, aunque reconoce la complejidad del problema

➔ Cita Senado a gobernadora de Chihuahua tras operativo con presuntos agentes de EU: El escándalo en Chihuahua por presuntos agentes de la CIA en operativo antinarco; el gobierno federal cuestiona coordinación

MUNDO

➔ FBI arresta a 43 presuntos integrantes de la Mexican Mafia en Estados Unidos: FBI detiene a 43 presuntos integrantes de la Mexican Mafia en California; enfrentan cargos por narcotráfico, secuestro, extorsión y homicidio

➔ Israel y el Líbano extienden el alto el fuego tres semanas, anuncia Trump: El encuentro fue la segunda negociación de alto nivel entre ambos países desde la semana pasada

➔ A Trump le gusta el bloqueo naval pero Irán es muy distinto de Venezuela y Cuba: Expertos en materia naval indican que la eficacia de las tácticas militares hacia el Estrecho de Ormuz puede ser evaluada a largo plazo y son más complicadas de lo que parecen

COAHUILA

➔ Coahuila refuerza blindaje con red de videointeligencia desde la frontera de Acuña: Anuncia el gobernador Manolo Jiménez la incorporación de más de mil cámaras inteligentes en las regiones Carbonífera, Cinco Manantiales y Norte

➔ Coahuila: generará Feria del Libro ingresos hoteleros por 1.5 mdp: La Feria Internacional del Libro Coahuila 2026 proyecta una ocupación de hasta 500 cuartos de hotel y una derrama superior a 1.5 millones de pesos en hospedaje

➔ Se mantiene en las nubes incremento del jitomate en Saltillo; sube más de 120% anual: Otros productos con fuertes alzas son el pepino y distintos tipos de chiles

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ ¿Qué hacer en Saltillo? Arranque de la Feria del Libro, show de Bely y Beto, conciertos de Humbe y Chayanne y reunión de coleccionistas: Desde la Feria Internacional del Libro hasta espectáculos musicales y encuentros geek, la ciudad ofrece opciones para todos los gustos

➔ ¡Ya le gustó el ring! Presenta Netflix a Karely Ruiz para Supernova Génesis contra Kim Shantal: La creadora de contenido y modelo sustituye a Lupita Villalobos tras su salida por una lesión cerebral

➔ ¿Quiénes son los primeros 15 picks del Draft NFL 2026? Fernando Mendoza es el #1 de los Raiders: La primera ronda del Draft 2026 de la NFL comenzó en Pittsburgh con movimientos, sorpresas y varios prospectos defensivos entre los primeros 15 picks

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Entre abusos y sobrecostos, así opera el sistema de seguros médicos en México

➔ Juan, el mexicano que participa por 1 mdd en reto de MrBeast y se ganó el apoyo del público: ”¡Toda Latinoamérica con Juan!” Callado y con solo la alianza de su hijo, Juan García lleva dos meses encerrado en un supermercado en Carolina del Norte