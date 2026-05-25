Las noticias más importantes del 25 de mayo en México

CLIMA

➔ Se aproxima Frente Frío fuera de temporada a México: Prepárese...temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

➔ Citatorio de la FGR no significa imputación contra Maru Campos: Sheinbaum: Claudia Sheinbaum aseguró que el citatorio de la FGR a la gobernadora Maru Campos forma parte de entrevistas de investigación y no implica una imputación formal

➔ Andrés López Beltrán deja cargo en Morena para buscar diputación federal por Tabasco: Andrés López Beltrán anunció su salida de la dirigencia nacional de Morena para buscar una diputación federal por Tabasco

➔ TV Azteca denuncia “intento evidente de censura” de Sheinbaum: ¿qué dijo la Presidenta de México?: Llamó a no ver TV Azteca al señalar que un colectivo impulsa una campaña contra su gobierno desarrollada por perfiles cercanos a Ricardo Salinas Pliego

➔ En abril, ventas a EU del sector automotriz se recuperan; crecen exportaciones anuales de México 32%: La venta de productos automotrices hacia Estados Unidos crecieron 5.8%, deteniendo las caídas consecutivas de los primeros tres meses de 2026 en este rubro

➔ ‘Que regrese lo que se robó’... Sheinbaum sobre proceso en contra de ‘Alito’ Moreno, líder del PRI: Claudia Sheinbaum afirmó que en los casos de corrupción es más importante recuperar los recursos públicos desviados que únicamente encarcelar a los responsables

➔ Renuncia titular de Seguridad en Tabasco tras 15 meses en el cargo: El gobernador, Javier May, adelantó que la salida en Seguridad Pública no será el único movimiento en su equipo de trabajo

MUNDO

➔ Trump asegura que Irán nunca obtendrá un arma nuclear en medio de críticas internas: La Casa Blanca confía en que pueda cerrar un acuerdo en los próximos días, aunque Teherán afirmó que no es inminente

➔ Cierra crudo con baja de casi 7% por posible acuerdo para reabrir Ormuz: El escenario geopolítico en Medio Oriente ha mantenido al alza los precios del crudo, sin embargo, la Administración Trump anunció que las negociaciones avanzan

➔ Lanza plataforma opositora cubana una reforma constitucional para acabar con el partido único: El movimiento, que trata de buscar las grietas del sistema legal cubano, tiene escasas posibilidades de prosperar

COAHUILA

➔ Recibe el periodista de VANGUARDIA Jesús Peña mención especial en Premio Breach / Valdez: El reconocimiento destacó un reportaje sobre presunta tortura en cárceles de Coahuila y el trabajo periodístico enfocado en derechos humanos

➔ Insinúan que renuncia de ‘Andy’ López Beltrán antes de elecciones en Coahuila fue para evitar “otra derrota”: En el marco de las elecciones del próximo 7 de junio en Coahuila, PRI y PAN recordaron el fracaso en Durango en 2025

➔ Aspirante a Director de Jurisprudencia de la UAdeC busca el voto haciendo fiestas con alcohol (video): Pese a que ya se registraron dos eventos relacionados con consumo de alcohol entre estudiantes y el profesor Oscar Nájera, aspirante a la Dirección de Jurisprudencia, el Consejo Directivo de la facultad no ha iniciado acciones sobre el caso

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ ¿Cuándo y a qué hora juega Saraperos vs Caliente de Durango?: Saraperos de Saltillo volverá a enfrentar a Caliente de Durango, ahora como visitante, después de que la novena duranguense ganara la última serie entre ambos en el Francisco I. Madero

➔ Knicks regresan a las Finales NBA tras 27 años y firman histórica racha: El equipo suma 11 victorias consecutivas en estos Playoffs, la mejor marca histórica para una franquicia de la Conferencia Este

➔ Faisy inmortaliza campeonato de Saltillo Soccer con tatuaje: El conductor celebró el título de la Liga TDP MX tatuándose el escudo del equipo coahuilense

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Los rostros de la crisis de agua en Torreón

➔ Evita multas en el Mundial 2026: Cómo tramitar el Pase Turístico obligatorio para visitar Nuevo León: Todo lo que necesitas saber para obtener el Pase Turístico de Nuevo León de forma totalmente digital y gratuita.