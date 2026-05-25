Las noticias más importantes del 25 de mayo en México

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    Las noticias más importantes del 25 de mayo en México 2026 Vanguardia

Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA

CLIMA

Se aproxima Frente Frío fuera de temporada a México: Prepárese...temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

Citatorio de la FGR no significa imputación contra Maru Campos: Sheinbaum: Claudia Sheinbaum aseguró que el citatorio de la FGR a la gobernadora Maru Campos forma parte de entrevistas de investigación y no implica una imputación formal

Andrés López Beltrán deja cargo en Morena para buscar diputación federal por Tabasco: Andrés López Beltrán anunció su salida de la dirigencia nacional de Morena para buscar una diputación federal por Tabasco

TV Azteca denuncia “intento evidente de censura” de Sheinbaum: ¿qué dijo la Presidenta de México?: Llamó a no ver TV Azteca al señalar que un colectivo impulsa una campaña contra su gobierno desarrollada por perfiles cercanos a Ricardo Salinas Pliego

En abril, ventas a EU del sector automotriz se recuperan; crecen exportaciones anuales de México 32%: La venta de productos automotrices hacia Estados Unidos crecieron 5.8%, deteniendo las caídas consecutivas de los primeros tres meses de 2026 en este rubro

‘Que regrese lo que se robó’... Sheinbaum sobre proceso en contra de ‘Alito’ Moreno, líder del PRI: Claudia Sheinbaum afirmó que en los casos de corrupción es más importante recuperar los recursos públicos desviados que únicamente encarcelar a los responsables

Renuncia titular de Seguridad en Tabasco tras 15 meses en el cargo: El gobernador, Javier May, adelantó que la salida en Seguridad Pública no será el único movimiento en su equipo de trabajo

MUNDO

Trump asegura que Irán nunca obtendrá un arma nuclear en medio de críticas internas: La Casa Blanca confía en que pueda cerrar un acuerdo en los próximos días, aunque Teherán afirmó que no es inminente

Cierra crudo con baja de casi 7% por posible acuerdo para reabrir Ormuz: El escenario geopolítico en Medio Oriente ha mantenido al alza los precios del crudo, sin embargo, la Administración Trump anunció que las negociaciones avanzan

Lanza plataforma opositora cubana una reforma constitucional para acabar con el partido único: El movimiento, que trata de buscar las grietas del sistema legal cubano, tiene escasas posibilidades de prosperar

COAHUILA

Recibe el periodista de VANGUARDIA Jesús Peña mención especial en Premio Breach / Valdez: El reconocimiento destacó un reportaje sobre presunta tortura en cárceles de Coahuila y el trabajo periodístico enfocado en derechos humanos

Insinúan que renuncia de ‘Andy’ López Beltrán antes de elecciones en Coahuila fue para evitar “otra derrota”: En el marco de las elecciones del próximo 7 de junio en Coahuila, PRI y PAN recordaron el fracaso en Durango en 2025

Aspirante a Director de Jurisprudencia de la UAdeC busca el voto haciendo fiestas con alcohol (video): Pese a que ya se registraron dos eventos relacionados con consumo de alcohol entre estudiantes y el profesor Oscar Nájera, aspirante a la Dirección de Jurisprudencia, el Consejo Directivo de la facultad no ha iniciado acciones sobre el caso

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

¿Cuándo y a qué hora juega Saraperos vs Caliente de Durango?: Saraperos de Saltillo volverá a enfrentar a Caliente de Durango, ahora como visitante, después de que la novena duranguense ganara la última serie entre ambos en el Francisco I. Madero

Knicks regresan a las Finales NBA tras 27 años y firman histórica racha: El equipo suma 11 victorias consecutivas en estos Playoffs, la mejor marca histórica para una franquicia de la Conferencia Este

Faisy inmortaliza campeonato de Saltillo Soccer con tatuaje: El conductor celebró el título de la Liga TDP MX tatuándose el escudo del equipo coahuilense

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Los rostros de la crisis de agua en Torreón

Evita multas en el Mundial 2026: Cómo tramitar el Pase Turístico obligatorio para visitar Nuevo León: Todo lo que necesitas saber para obtener el Pase Turístico de Nuevo León de forma totalmente digital y gratuita.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

Selección de los editores
Jesús Peña recibió una mención especial por un reportaje centrado en actos de tortura en cárceles de Coahuila.

Recibe el periodista de VANGUARDIA Jesús Peña mención especial en Premio Breach / Valdez

Jesús Corona Damián promovió un amparo contra orden de aprehensión mientras continúa prófugo por investigación federal.

Alcalde de Cuautla promueve amparo tras orden de aprehensión por presuntos vínculos criminales
Al ser consultados sobre el trabajo realizado hasta ahora por Sheinbaum, 70 por ciento manifestó estar de acuerdo, mientras que 23 por ciento expresó desacuerdo.

Sheinbaum conserva respaldo ciudadano; aprobación se mantiene en 70% pese a tensiones externas
Durante La Mañanera del Pueblo, la mandataria sostuvo que los recursos obtenidos ilícitamente deben regresar al Estado para beneficiar a la población.

‘Que regrese lo que se robó’... Sheinbaum sobre proceso en contra de ‘Alito’ Moreno, líder del PRI
Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, llamó a no ver TV Azteca al señalar que un colectivo impulsa una campaña contra su gobierno desarrollada por perfiles cercanos a Ricardo Salinas Pliego.

TV Azteca denuncia “intento evidente de censura” de Sheinbaum: ¿qué dijo la Presidenta de México?
La salida de Andrés ‘Andy’ López Beltrán de la Secretaría de Organización de Morena provocó las críticas en las dirigencias del PRI y el PAN.

Insinúan que renuncia de ‘Andy’ López Beltrán antes de elecciones en Coahuila fue para evitar “otra derrota”
El 24 de mayo se reportó una protesta dentro de las instalaciones del Internado Judicial de Barinas (Injuba)

Protesta en prisión de Venezuela provoca investigación de la Fiscalía
Donald Trump ha advertido de que si las negociaciones fracasan, Estados Unidos retomará la ofensiva militar contra Teherán, ‘más grande y fuerte que nunca”, pero subrayó que ‘nadie quiere eso’.

Trump asegura que Irán nunca obtendrá un arma nuclear en medio de críticas internas