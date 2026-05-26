Las noticias más importantes del 26 de mayo en México

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Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA

CLIMA

Se aproxima Frente Frío a México: Prepárese...temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

Rocha Moya comparece ante la FGR en Culiacán, tras acusación de narcotráfico por EU: “Con la frente en alto no dejaré de luchar porque la verdad prevalezca”, confirmó su asistencia en redes sociales

FGR cita por segunda vez a Maru Campos: En la segunda citación de la FGR, Maru Campos va en calidad de imputada por el presunto secuestro de Javier Corral

Senador Enrique Inzunza acude a comparecer en la FGR de Sinaloa: El legislador suma cuatro faltas en la Comisión Permanente del Senado de la República

Detienen en Sonora a Isaí ‘N’, sobrino de ‘El Chapo’; cuenta con orden de extradición: Omar García Harfuch informó la detención en Sonora de Isai “N”, sobrino de “El Chapo”, quien contaba con orden de extradición

Embarazada perdió 30 mil pesos para su cesárea tras transferirlos por error a una taquería en CDMX: Tras no recibir respuesta del negocio, un familiar de la mujer afectada acudió a la taquería, donde lo amenazaron

MUNDO

Pide sindicato que EU se retire del T-MEC si no hay cambios en el sector automotriz: Sindicato automotriz de EU (UAW) exige frenar autos de México, imponer un salario mínimo azteca o que Washington rompa el tratado

EU lanza ataques contra barcos minadores en el sur de Irán: Insistieron en que los “ataques de autodefensa” se llevaron a cabo “para proteger a nuestras tropas de las amenazas que representan las fuerzas iraníes”

Uber y Microsoft cambian de estrategia en IA ya que excede costos por encima de los salarios de empleados: Ante la duda sobre si la inteligencia artificial reemplazará el trabajo humano, las empresas restringen su uso por sus altos precios

COAHUILA

Coahuila: Candidaturas al Congreso ignoran armonización de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial: Aunque la armonización de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial debió concretarse desde diciembre de 2022, ninguna candidatura al Congreso de Coahuila la incluyó entre sus principales propuestas

Oootravez posponen sentencia a Javier Villarreal en EU; la programan para diciembre: Por vigésimo séptima ocasión, un juez ordenó reprogramar la audiencia para condenar al extesorero de Coahuila; nueva fecha es el 2 de diciembre de 2026

Saltillo: ‘Luisa se encontraba en una condición emocional grave que la llevó a tomar la decisión: jueza: Vinculan a proceso a Aarón “N”, por presunta violencia familiar, física y psicológica, agravada por lesiones graves con cicatriz permanente en contra de Luisa, mujer que falleció el 11 de mayo; llevará el proceso en libertad

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

¡Hasta a Francia! Nominan a ‘El Desaire’ a festival RED Movie Awards: El filme coahuilense suma más de 20 reconocimientos internacionales a unas semanas de su estreno en México en salas de cine

¿Lo vas a ver? Anuncia BTS detrás de cámaras de su reunión con Claudia Sheinbaum: La banda surcoreana prometió volver en 2027 con nuevos shows, los cuales podrían formar parte de ‘ARIRANG’ o de una nueva gira

México será la casa de siete selecciones para el Mundial 2026, ¿Quiénes tendrán sus campamentos en nuestro país?: Colombia y Uruguay encabezan a los combinados foráneos que harán base en tierras mexicanas y podrán sentir el calor de un país famoso por su gente, generosa con los futbolistas

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Los rostros de la crisis de agua en Torreón

¿Qué se dijo en la mañanera del 26 de mayo del 2026? Inauguraciones, ébola y servicios de salud: El foco en materia de entidades federativas durante la mañanera se concentró en Colima, Tabasco y la Ciudad de México

Imágenes de ‘Chicharito’ Hernández y Silvia Pinal son usadas por el CJNG para marcar droga: Autoridades de CDMX decomisaron marihuana marcada con imágenes de Silvia Pinal y Chicharito Hernández en un inmueble ligado presuntamente al CJNG

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

Selección de los editores
Claudia Sheinbaum presentó iniciativa para mover la elección del poder judicial del 2027 al domingo 4 de junio de 2028, tanto a nivel federal como a nivel local.

Aprueban reforma al Poder Judicial para aplazar elección de jueces

Citan como imputada a Maru Campos por el presunto secuestro de Javier Corral

FGR cita por segunda vez a Maru Campos
Morena presenta imputaciones en contra de Maru Campos

Legisladores de Morena buscan imputar juicio político en contra de Maru Campos
La iniciativa enviada y recibida el lunes, reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de Tamaulipas.

Plantea Tamaulipas adelantar Ley contra nepotismo

El senador de Morena Enrique Inzunza Cázares acudió al citatorio de la Fiscalía General de la República (FGR), luego de la investigación por Estados Unidos por narcotráfico y vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Senador Enrique Inzunza acude a comparecer en la FGR de Sinaloa
El UAW criticó la enorme disparidad en la producción, señalando que mientras EE. UU. fabrica 61 autos por cada 100 que vende, México produce 249 vehículos por cada 100 vendidos en su territorio.

Pide sindicato que EU se retire del T-MEC si no hay cambios en el sector automotriz
La nueva acusación contra el expresidente venezolano se formula, tras las dudas en torno a la viabilidad de los cargos presentados al ser detenido en enero por las fuerzas estadounidenses.

EU abre en Miami una segunda pesquisa criminal contra Maduro
La línea 1 con estación terminal Exposición puede ser una opción que conduce de forma directa a las puertas del estadio.

Monterrey recibe el Mundial con un estadio de vanguardia, calor abrasador y carne asada