Las noticias más importantes del 26 de mayo en México

CLIMA

➔ Se aproxima Frente Frío a México: Prepárese...temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

➔ Rocha Moya comparece ante la FGR en Culiacán, tras acusación de narcotráfico por EU: “Con la frente en alto no dejaré de luchar porque la verdad prevalezca”, confirmó su asistencia en redes sociales

➔ FGR cita por segunda vez a Maru Campos: En la segunda citación de la FGR, Maru Campos va en calidad de imputada por el presunto secuestro de Javier Corral

➔ Senador Enrique Inzunza acude a comparecer en la FGR de Sinaloa: El legislador suma cuatro faltas en la Comisión Permanente del Senado de la República

➔ Detienen en Sonora a Isaí ‘N’, sobrino de ‘El Chapo’; cuenta con orden de extradición: Omar García Harfuch informó la detención en Sonora de Isai “N”, sobrino de “El Chapo”, quien contaba con orden de extradición

➔ Embarazada perdió 30 mil pesos para su cesárea tras transferirlos por error a una taquería en CDMX: Tras no recibir respuesta del negocio, un familiar de la mujer afectada acudió a la taquería, donde lo amenazaron

MUNDO

➔ Pide sindicato que EU se retire del T-MEC si no hay cambios en el sector automotriz: Sindicato automotriz de EU (UAW) exige frenar autos de México, imponer un salario mínimo azteca o que Washington rompa el tratado

➔ EU lanza ataques contra barcos minadores en el sur de Irán: Insistieron en que los “ataques de autodefensa” se llevaron a cabo “para proteger a nuestras tropas de las amenazas que representan las fuerzas iraníes”

➔ Uber y Microsoft cambian de estrategia en IA ya que excede costos por encima de los salarios de empleados: Ante la duda sobre si la inteligencia artificial reemplazará el trabajo humano, las empresas restringen su uso por sus altos precios

COAHUILA

➔ Coahuila: Candidaturas al Congreso ignoran armonización de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial: Aunque la armonización de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial debió concretarse desde diciembre de 2022, ninguna candidatura al Congreso de Coahuila la incluyó entre sus principales propuestas

➔ Oootravez posponen sentencia a Javier Villarreal en EU; la programan para diciembre: Por vigésimo séptima ocasión, un juez ordenó reprogramar la audiencia para condenar al extesorero de Coahuila; nueva fecha es el 2 de diciembre de 2026

➔ Saltillo: ‘Luisa se encontraba en una condición emocional grave que la llevó a tomar la decisión: jueza: Vinculan a proceso a Aarón “N”, por presunta violencia familiar, física y psicológica, agravada por lesiones graves con cicatriz permanente en contra de Luisa, mujer que falleció el 11 de mayo; llevará el proceso en libertad

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ ¡Hasta a Francia! Nominan a ‘El Desaire’ a festival RED Movie Awards: El filme coahuilense suma más de 20 reconocimientos internacionales a unas semanas de su estreno en México en salas de cine

➔ ¿Lo vas a ver? Anuncia BTS detrás de cámaras de su reunión con Claudia Sheinbaum: La banda surcoreana prometió volver en 2027 con nuevos shows, los cuales podrían formar parte de ‘ARIRANG’ o de una nueva gira

➔ México será la casa de siete selecciones para el Mundial 2026, ¿Quiénes tendrán sus campamentos en nuestro país?: Colombia y Uruguay encabezan a los combinados foráneos que harán base en tierras mexicanas y podrán sentir el calor de un país famoso por su gente, generosa con los futbolistas

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Los rostros de la crisis de agua en Torreón

➔ ¿Qué se dijo en la mañanera del 26 de mayo del 2026? Inauguraciones, ébola y servicios de salud: El foco en materia de entidades federativas durante la mañanera se concentró en Colima, Tabasco y la Ciudad de México

➔ Imágenes de ‘Chicharito’ Hernández y Silvia Pinal son usadas por el CJNG para marcar droga: Autoridades de CDMX decomisaron marihuana marcada con imágenes de Silvia Pinal y Chicharito Hernández en un inmueble ligado presuntamente al CJNG