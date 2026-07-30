Las noticias más importantes del 30 de julio en México

CLIMA

➔ Se aproximan Frente Frío fuera de temporada y Tormenta Negra a México: Prepárese... provocando temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizadas, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

➔ Asegura Sheinbaum que es responsabilidad del INE garantizar un debate político sin agresiones: La mandataria fue cuestionada sobre la resolución emitida por la Comisión de Quejas y Denuncias del INE

➔ Cae ‘R1’, autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo: El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, dijo que Ramón Ángel es identificado como el cerebro del homicidio del exalcalde de Uruapan

➔ INE ordena al PRI y a ‘Alito’ Moreno retirar publicaciones que llaman “narcopartido” a Morena: El INE ordenó al PRI y a Alejandro Moreno retirar publicaciones contra Morena por considerar que podrían imputar delitos sin sustento

➔ Vinculan a proceso a Jorge Luis ‘N’ y a Estrellita ‘N’ por el feminicidio de Dafne Zapta: Por el caso de feminicidio de la menor, Dafne Zapata, las autoridades han vinculado a proceso a 3 personas

➔ Hugo Aguilar, presidente de la SCJN, regaló mil pesos a una mujer durante su gira por Oaxaca ¿Por qué?: Un evento encabezado por el presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, en Tuxtepec, Oaxaca, llamó la atención luego de que una mujer denunciara el robo de su cartera

MUNDO

➔ Donald Trump anuncia desarme de Hamás y otros grupos en Palestina: Tras el acuerdo de desarme, se estima que las fuerzas militares de Israel se retirarán del territorio de la Franja de Gaza

➔ Donald Trump revocará licencias de camioneros con permiso de conducir en Estados Unidos: El Departamento de Transporte de Estados Unidos implementará el plan ‘Freedom Haulers’ para beneficiar a los veteranos estadounidenses y desacreditar a camioneros migrantes

➔ Testigo en la muerte del mexicano Lorenzo Salgado Araujo a manos del ICE es liberado: José Trinidad Rojas Pliego era uno de los tres hombres que viajaban el pasado 7 de julio en la camioneta que conducía Lorenzo Salgado Araujo cuando fue abatido por un agente del ICE

COAHUILA

➔ Cierre de escuelas militarizadas alcanzaría a dos planteles de Coahuila: La disposición de la SEP para el ciclo escolar 2026-2027 alcanzaría en Coahuila a la secundaria privada Heroica Academia de Infantería “Niños Héroes”, en Saltillo, y al bachillerato público CECyTEC Militarizado “Coronel Felipe Santiago Xicoténcatl Corona”, en Piedras Negras.

➔ Alertan a extrabajadores de AHMSA a revisar listados; detectan omisiones en registros: Exobreros de AHMSA fueron llamados a revisar los listados finales de créditos laborales, luego de detectarse omisiones e inconsistencias en los registros publicados dentro del concurso mercantil

➔ Cinco feminicidios en julio sacuden a Coahuila; activistas exigen activar protocolos de protección: Tras el registro de cinco feminicidios durante el presente mes, activistas y familiares de las víctimas protestaron frente a la Fiscalía General del Estado para exigir justicia, atención integral a las familias y el fortalecimiento de las acciones para prevenir la violencia contra las mujeres

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ ¿Qué hacer en Saltillo? Festival Comunión, Guerra de Chistes, tributo a My Chemical Romance, teatro y cine internacional: Este fin de semana hay mucho que hacer, incluido el inicio de la 79 Muestra Internacional de Cine

➔ México Sub-20 golea 4-0 a Guatemala y avanza invicto en el Premundial de Concacaf 2026: El Tricolor juvenil sumó su tercera victoria consecutiva, llegó a nueve puntos y confirmó su lugar en la siguiente ronda tras dominar a Guatemala en el Estadio Cuauhtémoc

➔ ¿Otro lío legal? Enfrenta Alicia Villarreal posible embargo por 11 millones de pesos: El equipo legal de la “Güerita Consentida” asegura que la responsabilidad del proceso corresponde a un exempleado de Cruz Martínez y no de la cantante

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | El transporte en Torreón, más de una década de promesas fallidas

➔ ¿Habrá pago de las Becas Rita Cetina y Benito Juárez en agosto? Esto dicen las autoridades: Conoce quiénes son, cuánto dinero recibirán y cuándo podría realizarse el siguiente pago de estos programas sociales.