Las noticias más importantes del 30 de julio en México

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    Las noticias más importantes del 30 de julio en México 2026 Vanguardia

Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA

CLIMA

Se aproximan Frente Frío fuera de temporada y Tormenta Negra a México: Prepárese... provocando temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizadas, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

Asegura Sheinbaum que es responsabilidad del INE garantizar un debate político sin agresiones: La mandataria fue cuestionada sobre la resolución emitida por la Comisión de Quejas y Denuncias del INE

Cae ‘R1’, autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo: El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, dijo que Ramón Ángel es identificado como el cerebro del homicidio del exalcalde de Uruapan

INE ordena al PRI y a ‘Alito’ Moreno retirar publicaciones que llaman “narcopartido” a Morena: El INE ordenó al PRI y a Alejandro Moreno retirar publicaciones contra Morena por considerar que podrían imputar delitos sin sustento

Vinculan a proceso a Jorge Luis ‘N’ y a Estrellita ‘N’ por el feminicidio de Dafne Zapta: Por el caso de feminicidio de la menor, Dafne Zapata, las autoridades han vinculado a proceso a 3 personas

Hugo Aguilar, presidente de la SCJN, regaló mil pesos a una mujer durante su gira por Oaxaca ¿Por qué?: Un evento encabezado por el presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, en Tuxtepec, Oaxaca, llamó la atención luego de que una mujer denunciara el robo de su cartera

MUNDO

Donald Trump anuncia desarme de Hamás y otros grupos en Palestina: Tras el acuerdo de desarme, se estima que las fuerzas militares de Israel se retirarán del territorio de la Franja de Gaza

Donald Trump revocará licencias de camioneros con permiso de conducir en Estados Unidos: El Departamento de Transporte de Estados Unidos implementará el plan ‘Freedom Haulers’ para beneficiar a los veteranos estadounidenses y desacreditar a camioneros migrantes

Testigo en la muerte del mexicano Lorenzo Salgado Araujo a manos del ICE es liberado: José Trinidad Rojas Pliego era uno de los tres hombres que viajaban el pasado 7 de julio en la camioneta que conducía Lorenzo Salgado Araujo cuando fue abatido por un agente del ICE

COAHUILA

Cierre de escuelas militarizadas alcanzaría a dos planteles de Coahuila: La disposición de la SEP para el ciclo escolar 2026-2027 alcanzaría en Coahuila a la secundaria privada Heroica Academia de Infantería “Niños Héroes”, en Saltillo, y al bachillerato público CECyTEC Militarizado “Coronel Felipe Santiago Xicoténcatl Corona”, en Piedras Negras.

Alertan a extrabajadores de AHMSA a revisar listados; detectan omisiones en registros: Exobreros de AHMSA fueron llamados a revisar los listados finales de créditos laborales, luego de detectarse omisiones e inconsistencias en los registros publicados dentro del concurso mercantil

Cinco feminicidios en julio sacuden a Coahuila; activistas exigen activar protocolos de protección: Tras el registro de cinco feminicidios durante el presente mes, activistas y familiares de las víctimas protestaron frente a la Fiscalía General del Estado para exigir justicia, atención integral a las familias y el fortalecimiento de las acciones para prevenir la violencia contra las mujeres

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

¿Qué hacer en Saltillo? Festival Comunión, Guerra de Chistes, tributo a My Chemical Romance, teatro y cine internacional: Este fin de semana hay mucho que hacer, incluido el inicio de la 79 Muestra Internacional de Cine

México Sub-20 golea 4-0 a Guatemala y avanza invicto en el Premundial de Concacaf 2026: El Tricolor juvenil sumó su tercera victoria consecutiva, llegó a nueve puntos y confirmó su lugar en la siguiente ronda tras dominar a Guatemala en el Estadio Cuauhtémoc

¿Otro lío legal? Enfrenta Alicia Villarreal posible embargo por 11 millones de pesos: El equipo legal de la “Güerita Consentida” asegura que la responsabilidad del proceso corresponde a un exempleado de Cruz Martínez y no de la cantante

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | El transporte en Torreón, más de una década de promesas fallidas

¿Habrá pago de las Becas Rita Cetina y Benito Juárez en agosto? Esto dicen las autoridades: Conoce quiénes son, cuánto dinero recibirán y cuándo podría realizarse el siguiente pago de estos programas sociales.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

Selección de los editores
Autoridades de Chihuahua confirmaron el fallecimiento de Erika Hernández Pacheco, presidenta del DIF de Madera; la investigación continúa con resultados preliminares.

Encuentran sin vida a Erika Hernández, presidenta del DIF de Madera, Chihuahua
La presidenta prevé un mayor impulso para el desarrollo económico en el segundo semestre de 2026.

Destaca Sheinbaum crecimiento de 2.1% del PIB en el segundo trimestre de 2026
‘R1’ es el presunto líder de ‘Los Rs’, una violenta célula criminal vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación.

Cae ‘R1’, autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo
Vinculan a proceso a Jorge Luis ‘N’ y a Estrellita ‘N’

Vinculan a proceso a Jorge Luis ‘N’ y a Estrellita ‘N’ por el feminicidio de Dafne Zapta
Se trata de una infección parasitaria que las autoridades primero vincularon a la franquicia de comida rápida, según expusieron este jueves sus directivos.

Ventas de Taco Bell caen 2% tras el brote de ciclosporiasis en EU
Donald Trump revocará licencias de camioneros

Donald Trump revocará licencias de camioneros con permiso de conducir en Estados Unidos

Donald Trump anuncia desarme de Hamás

Donald Trump anuncia desarme de Hamás y otros grupos en Palestina
Ronaldo Salgado y Lorenzo Jr., hijos de Lorenzo Salgado Araujo, sostienen una fotografía de su padre durante una conferencia de prensa el miércoles 8 de julio de 2026, en Houston.

Testigo en la muerte del mexicano Lorenzo Salgado Araujo a manos del ICE es liberado