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/ 6 abril 2026
    Las noticias más importantes del 6 de abril en México
    Las noticias más importantes del 6 de abril en México, 2026 Vanguardia

Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA

CLIMA

Gran Masa de Aire Frío congelará a México: Prepárese... Frente Frío 43, temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

‘Es histórica’... Inversión educativa en la 4T rebasó gasto de 18 años previos: Sheinbaum: La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la inversión en infraestructura educativa durante la Cuarta Transformación superará lo destinado en los 18 años previos, marcando un nuevo referente en el sector

Identifican a médico vinculado con aplicación de ‘sueros vitaminados’, que ha cobrado la vida de seis personas: Autoridades indagan al médico Jesús Maximiliano por soluciones intravenosas ligadas a seis fallecimientos

Las carreteras afectadas por paro nacional de transportistas y agricultores: Se da debido a la falta de respuesta del Gobierno de México ante inseguridad, incremento en costos y crisis agrícola

Sentencia por asesinato de Leyla Monserrat, a mano de dos menores, genera indignación en Sonora: El caso de Leyla Monserrat provocó indignación tras sentencias contra dos menores y una reparación económica considerada insuficiente por la familia

Identifican a 9 de los 10 mineros de Vizla Silver desaparecidos en Concordia, Sinaloa: El 23 de enero del 2026, 10 mineros fueron privados de su libertad por un grupo de hombres armados

MUNDO

Trump afirma que todo Irán ‘puede ser aniquilado en una sola noche’; mañana concluye plazo: El republicano anunció este fin de semana que extendía hasta el martes el ultimátum que ha dado para que se reabra el estrecho de Ormuz

¿Trump ignoraba la realidad de la guerra ‘fácil’ que Netanyahu había prometido contra Irán?: Altos funcionarios estadounidenses consideran que la propuesta del primer ministro fue exagerada, lo que podría tener consecuencias de gran alcance para Israel

¡Artemis II rompe récord! Es el viaje espacial que más se ha alejado de la Tierra y supera al Apolo 13: La nave Orión de la NASA se convirtió este lunes en la misión espacial tripulada a mayor distancia de la Tierra

COAHUILA

Acumula Coahuila pérdidas por mil 600 mdp por cierre de frontera al ganado mexicano: Sequía y bajos precios internos agravan la situación

Coahuila: Al 100%, hoteles en pueblos mágicos durante Semana Santa; al 65% en el resto de ciudades: La estancia promedio de los visitantes fue de 2.5 días

Saltillo: lanzan licitación para construir última fosa del relleno sanitario: Se prevé que la fosa alcance su máximo de capacidad en el año 2030, por lo que después se buscará terreno para otro relleno sanitario

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

El Clausura 2026 se consolida como éxito de audiencia: Liga MX roza cifras históricas: El actual es ya el segundo mejor torneo en rating de la historia; reporta la atención de 11.3 millones de personas

¡De Coahuila al freestyle! Jony Beltrán se corona campeón de la FMS México 2026: Jony Beltrán, originario de Coahuila, se enfrentará el 11 de abril en la Final Internacional de Red Bull Batalla, en el Movistar Arena de Santiago de Chile

Detienen a Alberto del Río “El Patrón” en San Luis Potosí por presunta violencia familiar: Autoridades actuaron luego de una alerta emitida por su esposa, quien lo calificó como una persona peligrosa.

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | “Pinocho”, el hombre que cuida de un arroyo por mandato divino

Declaración Anual del SAT... ¿Necesitas e.firma para recibir el saldo a favor?: La declaración anual 2026 para personas físicas ya está en marcha y una de las dudas más frecuentes es si se puede realizar sin e.firma. El SAT aclara el panorama y detalla en qué casos sí es necesaria

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

Selección de los editores
Más de 400 comuneros llegaron a la Fiscalía de Michoacán para exigir justicia por la represión de 2017 en Arantepacua y señalaron a Aureoles y a Bernardo Corona.

Queman autos y lanzan explosivos frente a Fiscalía: exigen castigo a Aureoles por represión en Nahuatzen
Samuel García se reunió con la princesa Hisako de Takamado en Tokio para promover inversiones y cooperación entre Japón y Nuevo León.

Samuel García, gobernador de Nuevo León, se reúne con la princesa de Japón, durante su gira por Asia
The Economist publicó un artículo analizando la economía mexicana, argumentando que aunque la presidenta dice que va bien pero, en lo privado el Gobierno de México “están más preocupados”.

The Economist: economía mexicana está ‘rota’; Hacienda afirma que ‘ignora resiliencia y fortalezas’
Fosa clandestina en El Verde, Sinaloa

Identifican a 9 de los 10 mineros de Vizla Silver desaparecidos en Concordia, Sinaloa
La ministra Loretta Ortiz Ahlf durante la sesión del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, propuso el proyecto que le da la facultad a la UIF de bloquear cuentas.

La UIF podrá bloquear cuentas bancarias sin necesidad de orden judicial
El control iraní del estrecho ha provocado un alza vertiginosa de los precios del petróleo y ha sacudido la economía mundial.

Irán rechaza propuesta más reciente de alto el fuego cuando se acerca fecha límite de Trump
Aseguró que los iraníes quieren que EU siga bombardeando, “incluso si eso los pone en peligro, porque sus vidas corren un riesgo mucho mayor”.

Trump afirma que todo Irán ‘puede ser aniquilado en una sola noche’; mañana concluye plazo
El cráter Carroll se encuentra cerca del cráter Glushko y es posible observarlo desde la Tierra.

Nombran cráter de la Luna en honor a la esposa fallecida del comandante de Artemis II