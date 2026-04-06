Las noticias más importantes del 6 de abril en México

CLIMA

➔ Gran Masa de Aire Frío congelará a México: Prepárese... Frente Frío 43, temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

➔ ‘Es histórica’... Inversión educativa en la 4T rebasó gasto de 18 años previos: Sheinbaum: La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la inversión en infraestructura educativa durante la Cuarta Transformación superará lo destinado en los 18 años previos, marcando un nuevo referente en el sector

➔ Identifican a médico vinculado con aplicación de ‘sueros vitaminados’, que ha cobrado la vida de seis personas: Autoridades indagan al médico Jesús Maximiliano por soluciones intravenosas ligadas a seis fallecimientos

➔ Las carreteras afectadas por paro nacional de transportistas y agricultores: Se da debido a la falta de respuesta del Gobierno de México ante inseguridad, incremento en costos y crisis agrícola

➔ Sentencia por asesinato de Leyla Monserrat, a mano de dos menores, genera indignación en Sonora: El caso de Leyla Monserrat provocó indignación tras sentencias contra dos menores y una reparación económica considerada insuficiente por la familia

➔ Identifican a 9 de los 10 mineros de Vizla Silver desaparecidos en Concordia, Sinaloa: El 23 de enero del 2026, 10 mineros fueron privados de su libertad por un grupo de hombres armados

MUNDO

➔ Trump afirma que todo Irán ‘puede ser aniquilado en una sola noche’; mañana concluye plazo: El republicano anunció este fin de semana que extendía hasta el martes el ultimátum que ha dado para que se reabra el estrecho de Ormuz

➔ ¿Trump ignoraba la realidad de la guerra ‘fácil’ que Netanyahu había prometido contra Irán?: Altos funcionarios estadounidenses consideran que la propuesta del primer ministro fue exagerada, lo que podría tener consecuencias de gran alcance para Israel

➔ ¡Artemis II rompe récord! Es el viaje espacial que más se ha alejado de la Tierra y supera al Apolo 13: La nave Orión de la NASA se convirtió este lunes en la misión espacial tripulada a mayor distancia de la Tierra

COAHUILA

➔ Acumula Coahuila pérdidas por mil 600 mdp por cierre de frontera al ganado mexicano: Sequía y bajos precios internos agravan la situación

➔ Coahuila: Al 100%, hoteles en pueblos mágicos durante Semana Santa; al 65% en el resto de ciudades: La estancia promedio de los visitantes fue de 2.5 días

➔ Saltillo: lanzan licitación para construir última fosa del relleno sanitario: Se prevé que la fosa alcance su máximo de capacidad en el año 2030, por lo que después se buscará terreno para otro relleno sanitario

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ El Clausura 2026 se consolida como éxito de audiencia: Liga MX roza cifras históricas: El actual es ya el segundo mejor torneo en rating de la historia; reporta la atención de 11.3 millones de personas

➔ ¡De Coahuila al freestyle! Jony Beltrán se corona campeón de la FMS México 2026: Jony Beltrán, originario de Coahuila, se enfrentará el 11 de abril en la Final Internacional de Red Bull Batalla, en el Movistar Arena de Santiago de Chile

➔ Detienen a Alberto del Río “El Patrón” en San Luis Potosí por presunta violencia familiar: Autoridades actuaron luego de una alerta emitida por su esposa, quien lo calificó como una persona peligrosa.

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | “Pinocho”, el hombre que cuida de un arroyo por mandato divino

➔ Declaración Anual del SAT... ¿Necesitas e.firma para recibir el saldo a favor?: La declaración anual 2026 para personas físicas ya está en marcha y una de las dudas más frecuentes es si se puede realizar sin e.firma. El SAT aclara el panorama y detalla en qué casos sí es necesaria