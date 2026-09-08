Las noticias más importantes del 8 de Septiembre de 2026 en México

CLIMA

→ Se aproxima Tormenta Negra a México con 72 horas de lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h : El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), advirtió sobre tormentas intensas en gran parte del Territorio Mexicano.

MÉXICO

→ Exhibe prueba PISA fracaso educativo en México : El 30 por ciento de estudiantes mexicanos que alcanzó el nivel de competencia básico en matemáticas, contrasta con el promedio de la OCDE para este mismo nivel en la prueba PISA 2025 que es 65 por ciento.

→ Gobierno de Sheinbaum presenta avances del eje de atención a las causas de la Estrategia de Seguridad Pública : Ciudadanos de distintas partes del país entregaron 13 mil 157 armas de fuego a las autoridades a cambio de dinero en efectivo.

→ Harfuch afirma que han sido detenidas 67 mil 253 personas por delitos de alto impacto : El funcionario destacó que las detenciones buscan impedir que quienes participan en actividades criminales continúen generando violencia.

→ Trabajador salva a niña de 4 años de ser atropellada en Puebla y recibe 20 mil pesos de recompensa : Luis Enrique Cruz evitó que una niña fuera atropellada al salir corriendo de una tienda en Puebla; empresa lo recompensó con dinero.

→ Paquete Económico: Estima Hacienda crecimiento de entre 1.5% y 2.5% en 2027 : La economía mexicana crecerá entre 1.5 y 2.5 por ciento en términos reales durante 2027, de acuerdo con las previsiones incluidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en el Paquete Económico para el próximo año.

INTERNACIONAL

→ Precisa un informe que Emiratos Árabes Unidos advirtió a Israel de operación de Hamás antes del 7 de octubre : Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel y líder del partido Likud, habla durante la presentación de los nuevos miembros del equipo del partido para las próximas elecciones, en Jerusalén, Israel.

→ El 11-S, un brusco despertar que cambió el rumbo del mundo : Hasta que las Torres Gemelas de Nueva York se derrumbaron hace 25 años ante los ojos del mundo, Estados Unidos, y parte de Occidente, vivían acunados en la década más próspera y pacífica de su historia.

→ Pide Trump el fin de la guerra a Putin, por su parte el mandatario ruso dice no tener ‘planes hostiles’ contra Europa : La conversación, la primera desde el pasado 4 de julio, estuvo centrada en las negociaciones mantenidas el fin de semana en Moscú y Kiev por los emisarios de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner.

COAHUILA

→ Seguimos blindando a Coahuila en coordinación con el Ejército: Manolo Jiménez : El gobernador destacó la coordinación con el Ejército Mexicano para mantener la seguridad y el orden en Coahuila.

→ Congreso de Coahuila pide a Nuevo León revisar Pase Turístico; “es una estupidez flagrante”, señala Attolini : Diputados cuestionaron el límite de 30 días para vehículos foráneos y advirtieron posibles afectaciones al libre tránsito; Fernando Rodríguez anunció que preparan amparos contra la medida.

→ Coahuila supera la media nacional en suicidios; llaman a romper el silencio y pedir ayuda : Coahuila registra una tasa de suicidios superior a la media nacional, por lo que autoridades llaman a detectar señales de alerta y buscar apoyo profesional.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

→ Edson Álvarez, envuelto en grave acusación por presunto secuestro y adeudo millonario : El productor Juan José López Ordóñez señala al futbolista y a su entonces familia política; El conflicto tendría como origen un documental y la disputa por un inmueble.

→ Julián Quiñones, nominado al Balón de Oro 2026: México vuelve tras 19 años : Sus 33 goles en Arabia Saudita y cuatro tantos en el Mundial impulsaron al atacante a una lista que comparte con Messi, Mbappé y Yamal.

→ ¡Y se marchó! Gala Montes abandona ‘La Casa de los Famosos México’ tras solo dos días : La inesperada salida de la actriz tomó por sorpresa a los habitantes del reality, quienes apenas comenzaban a convivir con ella cuando se anunció su decisión y sólo hay especulaciones de sus razones oficiales.

ESPECIALES

→ SEMANARIO | Juzgado Ambiental: tres años en el olvido : A pesar de los diversos casos de maltrato animal, activistas aseguran que no conocen este Juzgado y como no hay querellas se ha limitado a resolver otros asuntos civiles.