Las noticias más importantes del 9 de marzo en México

CLIMA

➔ Nuevo Frente Frío 40 a México: Prepárese... temperaturas bajo cero, caída de aguanieve, fuertes lluvias, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

➔ El norte de México concentrará la nueva generación eléctrica del país: Nuevo León y Tamaulipas aparecen entre los estados con mayor capacidad proyectada dentro de un programa de 100 proyectos de energía renovable impulsado por la SENER y CFE

➔ Colapsa edificio en demolición en CDMX; reportan 3 personas atrapadas, una más fue rescatada: Los hechos ocurren sobre la Calzada de Tlalpan y Lorenzo Boturini, en la colonia Tránsito, en la alcaldía Cuauhtémoc

➔ Aseguran 2 toneladas de cocaína frente a Acapulco en operativo marítimo encabezado por Semar: Operativo de Secretaría de Marina aseguró 2 toneladas de presunta cocaína en el Pacífico frente a Acapulco, informó Omar García Harfuch

➔ Sheinbaum presentará un acuerdo con Facebook y TikTok para combatir violencia contra las mujeres: El gobierno de Claudia Sheinbaum presentará un acuerdo con Facebook, Instagram y TikTok para combatir la violencia digital contra las mujeres en México

➔ Entregan título póstumo a familiares de Berenice Giles Rivera, fotógrafa en el AXE Ceremonia: El 5 de abril del 2025, la caída de una estructura en el AXE Ceremonia causó la muerte de los fotógrafos Berenice Giles Rivera y Miguel Ángel Rojas Hernández

MUNDO

➔ Ve Donald Trump ‘prácticamente terminada’ guerra con Irán: ‘No tienen armada ni comunicaciones’: El presidente de EU señaló en entrevista que considera tomar el control del estrecho de Ormuz, por el que, asegura, ya están transitando buques

➔ Investigan como ‘terrorismo relacionado con el Estado Islámico’ el ataque fallido en Nueva York: Dos personas están detenidas por su presunta participación en el enfrentamiento, pero no han sido acusadas formalmente

➔ Reportan que ‘El 85’, fundador del CJNG junto a ‘El Mencho’, se declarará culpable en Estados Unidos: De acuerdo con los reportes, Erick Valencia Salazar cambiará su declaración de culpabilidad el próximo mes de abril, como parte de un acuerdo con la Fiscalía estadounidense

COAHUILA

➔ ¿Qué pasó en la marcha 8M en Saltillo? Presencia policiaca, motivo de debate: La valla formada por mujeres policías para separar los bloques transincluyente y separatista, que convocaron a marchas distintas durante el 8M en Saltillo, generó controversia y debate en redes sociales tras la movilización

➔ Reportan comercios del Centro de Saltillo saldo blanco tras marcha del 8M: El presidente de los comerciantes del Centro Histórico, Alan Christian Duarte, destacó el ambiente de respeto durante la marcha

➔ Para noviembre, entrega de la carretera Saltillo-Zacatecas (tramo a Derramadero): La obra. conectará con la zona industrial al sur de Saltillo y elevará su inversión a casi 700 millones de pesos

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ Galilea Montijo explica su presencia en los XV años de “Mafer” tras polémica por el lujo del evento: Galilea Montijo explicó que asistió como invitada a los XV años virales de Mafer en Villahermosa, fiesta que generó debate por su lujo

➔ Todo listo para los Oscar 2026: ¿Dónde ver la ceremonia en México?: ‘Pecadores’ y ‘Una batalla tras otra’ se perfilan como las grandes contendientes del año; mientras ‘Kpop Demon Hunters’, ‘Hamnet’ y ‘Frankenstein’ llegan firmes al evento

➔ Samy Rivers y Natalia MX representarán a México en la Velada del Año 6: estos son todos los combates: Ibai Llanos anunció la cartelera inicial de la Velada del Año 6, evento que se realizará el 25 de julio de 2026 en el Estadio de La Cartuja, en Sevilla

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | La leyenda del profesor Berrueto

➔ Pensión Bienestar 30 a 64 años: Requisitos y quién recibe $3,300 en marzo: Apoyo para discapacidad permanente sigue activo; revisa registro y pagos