Noticias del fin de semana: Avances del Plan Michoacán; Tiroteos en EU e investigaciones en Miss Universo

Información
/ 30 noviembre 2025
Lo más relevante del fin de semana, del 29 al 30 de noviembre, bajo la cobertura de VANGUARDIA

CLIMA

Frente Frío #17: Prepárese... lluvias puntuales y bajas temperaturas al norte de México, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

García Harfuch presenta avances del Plan Michoacán: 932 detenidos: Señaló que incrementaron el despliegue en la entidad con 2 mil 514 elementos de la Defensa, Semar, GN y SSPC

Ernestina Godoy renuncia como consejera y asume despacho de la FGR tras salida de Gertz Manero: Ernestina Godoy confirmó en X su renuncia a la Consejería Jurídica y su designación como encargada del despacho de la FGR

MUNDO

Sospechoso de tiroteo en Washington D.C. se radicalizó en EU: Lakanwal podría enfrentar cargos relacionados con terrorismo y de ser así buscarán la pena de muerte para él

Tiroteo en fiesta infantil deja cuatro muertos y diez heridos en California: Tuvo lugar el sábado por la noche en un restaurante y la policía cree que el tiroteo pudo ser “selectivo”

COAHUILA

Emite alerta Policía Cibernética de Coahuila por contenido inapropiado con menores detectado en Facebook: La corporación llamó a la ciudadanía a reportar cualquier perfil o grupo que represente un riesgo para niñas, niños y adolescentes en plataformas digitales

Operativo federal llega a gasolineras de Coahuila; un proveedor cierra todas sus sucursales en Torreón: La Profeco indicó que Coahuila es la entidad 30 en recibir el operativo, orientado a mantener el precio de la gasolina por debajo de los 24 pesos

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

Sin indicio de dinero del crimen organizado en Miss Universo’, afirma García Harfuch: Afirmó que as investigaciones de la FGR por huachicol, tráfico de armas y narcotráfico, no solo señala al dueño de Miss Universo

Coahuila brilla en la gala ‘Lo Mejor del Deporte Mexicano’ con múltiples medallistas mundiales: Coahuila fue protagonista en la gala de la Conade con atletas, entrenadores reconocidos y el primer lugar nacional en los Juegos Populares 2025

¿DE QUÉ HABLA LA GENTE?

Servicio Militar Nacional obligatorio... ¿qué significa sacar bola Negra, bola Blanca y bola Azul?: El Servicio Militar Nacional cambia sus reglas: ahora aplica para hombres y mujeres, incluye nuevas fases de adiestramiento y mantiene el tradicional sorteo de bola negra, blanca y azul

Anuncian nuevo bloqueo vial y protesta de los agricultores en México: El pasado 24 de noviembre, agricultores y transportistas ocasionaron un ‘megabloqueo’ en las carreteras de México como acción de protesta

Acapara conversación en redes sociales irrupción de la delincuencia en Miss Universo: A la par se tocó el tema de la cruzada contra la violencia de género, coincidiendo con agresiones de Gerardo Fernández Noroña a Grecia Quiroz

