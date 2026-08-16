Noticias del fin de semana: Clima en México; regreso a clases adelantado y recupera tu línea suspendida

MÉXICO

→ Regreso a clases adelantado: ¿Qué alumnos inician el 24 de agosto del 2026? : Estudiantes de la Sección XXII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Oaxaca, iniciarán clases el próximo 24 de agosto.

→ ¡Alerta meteorológica! Monzón mexicano junto a ondas tropicales 27 y 28 ocasionarán lluvias intensas: El monzón mexicano sobre el noroeste de México, aunado a inestabilidad atmosférica, ocasionarán lluvias muy fuertes, estarán acompañadas con descargas eléctricas y fuertes rachas de viento, según el SMN de la Conagua.

→ Anticorrupción sanciona a 41 funcionarios con multas por más de 22.4 millones de pesos : La SABG informó que las sanciones derivaron de investigaciones realizadas en dependencias y organismos.

INTERNACIONAL

→ Aumentan a 294 los fallecidos por terremoto en Colombia; continúa búsqueda de sobrevivientes : También han arribado seis vuelos con ayuda humanitaria desde México, informó la UNGRD, mientras que Paraguay envió 50 toneladas de medicamentos, insumos y otros productos.

→ Rescatistas recuperan seis cuerpo más tras sismo en Indonesia; cifra de muertos sube a 53 : Más de 900 viviendas quedaron destruidas y otras 450 resultaron dañadas en la provincia de Nusa Tenggara Oriental, lo que obligó a unas 5 mil personas a refugiarse en albergues temporales.

→ Al menos 5 muertos por las inundaciones más graves en 30 años en Indiana : El Servicio Meteorológico Nacional mantiene activo este domingo una alerta por inundaciones repentinas en la parte central del estado, donde espera que continúen las tormentas.

COAHUILA

→ Confirma el Fiscal de Coahuila, Federico Fernández, la detención en España de exnotario de Torreón por megafraude : El fiscal general de Coahuila, Federico Fernández Montañez, confirmó la captura en Madrid, España, del exnotario Fernando “N”, señalado como presunto responsable del esquema de despojo y fraude inmobiliario en Torreón.

→ Saltillo: caminan Centro Histórico para identificar elementos de identidad y memoria : En la caminata se analizaron aspectos como banquetas, farolas, materiales de construcción, azulejos, fachadas entre otros elementos que forman parte de la identidad saltillense.

→ Preparan ‘casitas’ para mascotas ante el calor extremo y el próximo invierno en Piedras Negras : El proyecto busca ofrecer espacios de resguardo a los animales ante las altas temperaturas que se presentan en la ciudad fronteriza.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

→ Cristiano Ronaldo pone fecha a su retiro: CR7 se despediría del futbol en 2027 : A sus 41 años y con 976 anotaciones, el astro portugués afrontaría su última temporada persiguiendo la histórica barrera de los mil goles.

→ Pati Chapoy enfrenta abucheos durante concierto de Cristian Castro en el Auditorio Nacional : La conductora de Ventaneando fue recibida entre rechiflas y burlas luego de que Cristian Castro la mencionara durante su presentación ante miles de asistentes.

→ Se inspiran en Rulfo para crear arte por el aniversario del Cerdo de Babel : En el marco del 40 aniversario luctuoso del autor de ‘Pedro Páramo’ los artistas Alejandro Cerecero, José Omar Rodríguez y Gustavo Adame se reúnen en la exposición ‘¿... no oyes ladrar a los cuadros?’

¿DE QUÉ HABLA LA GENTE?

→ ¿Te suspendieron el celular? Así puedes recuperar tu línea si no la registraste con CURP : Las personas cuyo número celular termina en 0 y no realizaron el registro antes del 15 de agosto de 2026 pueden enfrentar la suspensión de su línea.