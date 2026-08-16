Noticias del fin de semana: Clima en México; regreso a clases adelantado y recupera tu línea suspendida
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Lo más relevante del fin de semana, del 14 al 16 de agosto, bajo la cobertura de VANGUARDIA
MÉXICO
→ Regreso a clases adelantado: ¿Qué alumnos inician el 24 de agosto del 2026?: Estudiantes de la Sección XXII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Oaxaca, iniciarán clases el próximo 24 de agosto.
→ ¡Alerta meteorológica! Monzón mexicano junto a ondas tropicales 27 y 28 ocasionarán lluvias intensas: El monzón mexicano sobre el noroeste de México, aunado a inestabilidad atmosférica, ocasionarán lluvias muy fuertes, estarán acompañadas con descargas eléctricas y fuertes rachas de viento, según el SMN de la Conagua.
→ Anticorrupción sanciona a 41 funcionarios con multas por más de 22.4 millones de pesos: La SABG informó que las sanciones derivaron de investigaciones realizadas en dependencias y organismos.
INTERNACIONAL
→ Aumentan a 294 los fallecidos por terremoto en Colombia; continúa búsqueda de sobrevivientes: También han arribado seis vuelos con ayuda humanitaria desde México, informó la UNGRD, mientras que Paraguay envió 50 toneladas de medicamentos, insumos y otros productos.
→ Rescatistas recuperan seis cuerpo más tras sismo en Indonesia; cifra de muertos sube a 53: Más de 900 viviendas quedaron destruidas y otras 450 resultaron dañadas en la provincia de Nusa Tenggara Oriental, lo que obligó a unas 5 mil personas a refugiarse en albergues temporales.
→ Al menos 5 muertos por las inundaciones más graves en 30 años en Indiana: El Servicio Meteorológico Nacional mantiene activo este domingo una alerta por inundaciones repentinas en la parte central del estado, donde espera que continúen las tormentas.
COAHUILA
→ Confirma el Fiscal de Coahuila, Federico Fernández, la detención en España de exnotario de Torreón por megafraude: El fiscal general de Coahuila, Federico Fernández Montañez, confirmó la captura en Madrid, España, del exnotario Fernando “N”, señalado como presunto responsable del esquema de despojo y fraude inmobiliario en Torreón.
→ Saltillo: caminan Centro Histórico para identificar elementos de identidad y memoria: En la caminata se analizaron aspectos como banquetas, farolas, materiales de construcción, azulejos, fachadas entre otros elementos que forman parte de la identidad saltillense.
→ Preparan ‘casitas’ para mascotas ante el calor extremo y el próximo invierno en Piedras Negras: El proyecto busca ofrecer espacios de resguardo a los animales ante las altas temperaturas que se presentan en la ciudad fronteriza.
DEPORTES Y ESPECTÁCULOS
→ Cristiano Ronaldo pone fecha a su retiro: CR7 se despediría del futbol en 2027: A sus 41 años y con 976 anotaciones, el astro portugués afrontaría su última temporada persiguiendo la histórica barrera de los mil goles.
→ Pati Chapoy enfrenta abucheos durante concierto de Cristian Castro en el Auditorio Nacional: La conductora de Ventaneando fue recibida entre rechiflas y burlas luego de que Cristian Castro la mencionara durante su presentación ante miles de asistentes.
→ Se inspiran en Rulfo para crear arte por el aniversario del Cerdo de Babel: En el marco del 40 aniversario luctuoso del autor de ‘Pedro Páramo’ los artistas Alejandro Cerecero, José Omar Rodríguez y Gustavo Adame se reúnen en la exposición ‘¿... no oyes ladrar a los cuadros?’
¿DE QUÉ HABLA LA GENTE?
→ ¿Te suspendieron el celular? Así puedes recuperar tu línea si no la registraste con CURP: Las personas cuyo número celular termina en 0 y no realizaron el registro antes del 15 de agosto de 2026 pueden enfrentar la suspensión de su línea.
→ Este es el crédito de Infonavit que pocos conocen y puede darte hasta 71 mil pesos: El Infonavit ofrece un financiamiento de hasta 71 mil pesos para mejorar o equipar una vivienda, pero no es un depósito gratuito.