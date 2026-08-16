Noticias del fin de semana: Clima en México; regreso a clases adelantado y recupera tu línea suspendida

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    Noticias del fin de semana: Clima en México; regreso a clases adelantado y recupera tu línea suspendida

Lo más relevante del fin de semana, del 14 al 16 de agosto, bajo la cobertura de VANGUARDIA

MÉXICO

Regreso a clases adelantado: ¿Qué alumnos inician el 24 de agosto del 2026?: Estudiantes de la Sección XXII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Oaxaca, iniciarán clases el próximo 24 de agosto.

¡Alerta meteorológica! Monzón mexicano junto a ondas tropicales 27 y 28 ocasionarán lluvias intensas: El monzón mexicano sobre el noroeste de México, aunado a inestabilidad atmosférica, ocasionarán lluvias muy fuertes, estarán acompañadas con descargas eléctricas y fuertes rachas de viento, según el SMN de la Conagua.

Anticorrupción sanciona a 41 funcionarios con multas por más de 22.4 millones de pesos: La SABG informó que las sanciones derivaron de investigaciones realizadas en dependencias y organismos.

INTERNACIONAL

Aumentan a 294 los fallecidos por terremoto en Colombia; continúa búsqueda de sobrevivientes: También han arribado seis vuelos con ayuda humanitaria desde México, informó la UNGRD, mientras que Paraguay envió 50 toneladas de medicamentos, insumos y otros productos.

Rescatistas recuperan seis cuerpo más tras sismo en Indonesia; cifra de muertos sube a 53: Más de 900 viviendas quedaron destruidas y otras 450 resultaron dañadas en la provincia de Nusa Tenggara Oriental, lo que obligó a unas 5 mil personas a refugiarse en albergues temporales.

Al menos 5 muertos por las inundaciones más graves en 30 años en Indiana: El Servicio Meteorológico Nacional mantiene activo este domingo una alerta por inundaciones repentinas en la parte central del estado, donde espera que continúen las tormentas.

COAHUILA

Confirma el Fiscal de Coahuila, Federico Fernández, la detención en España de exnotario de Torreón por megafraude: El fiscal general de Coahuila, Federico Fernández Montañez, confirmó la captura en Madrid, España, del exnotario Fernando “N”, señalado como presunto responsable del esquema de despojo y fraude inmobiliario en Torreón.

Saltillo: caminan Centro Histórico para identificar elementos de identidad y memoria: En la caminata se analizaron aspectos como banquetas, farolas, materiales de construcción, azulejos, fachadas entre otros elementos que forman parte de la identidad saltillense.

Preparan ‘casitas’ para mascotas ante el calor extremo y el próximo invierno en Piedras Negras: El proyecto busca ofrecer espacios de resguardo a los animales ante las altas temperaturas que se presentan en la ciudad fronteriza.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

Cristiano Ronaldo pone fecha a su retiro: CR7 se despediría del futbol en 2027: A sus 41 años y con 976 anotaciones, el astro portugués afrontaría su última temporada persiguiendo la histórica barrera de los mil goles.

Pati Chapoy enfrenta abucheos durante concierto de Cristian Castro en el Auditorio Nacional: La conductora de Ventaneando fue recibida entre rechiflas y burlas luego de que Cristian Castro la mencionara durante su presentación ante miles de asistentes.

Se inspiran en Rulfo para crear arte por el aniversario del Cerdo de Babel: En el marco del 40 aniversario luctuoso del autor de ‘Pedro Páramo’ los artistas Alejandro Cerecero, José Omar Rodríguez y Gustavo Adame se reúnen en la exposición ‘¿... no oyes ladrar a los cuadros?’

¿DE QUÉ HABLA LA GENTE?

¿Te suspendieron el celular? Así puedes recuperar tu línea si no la registraste con CURP: Las personas cuyo número celular termina en 0 y no realizaron el registro antes del 15 de agosto de 2026 pueden enfrentar la suspensión de su línea.

Este es el crédito de Infonavit que pocos conocen y puede darte hasta 71 mil pesos: El Infonavit ofrece un financiamiento de hasta 71 mil pesos para mejorar o equipar una vivienda, pero no es un depósito gratuito.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

Selección de los editores
“Una de las palabras que define a la Cuarta Transformación es bienestar, el bienestar del pueblo”, dijo en Ciudad Madero, Tamaulipas.

‘No habría bienestar ni derechos para el pueblo sin soberanía de México’, asegura Sheinbaum
En lo que va del año, el Instituto Nacional Electoral (INE) dio de baja a 836 profesionales de sus oficinas centrales.

INE despide a 836 previo a elección en 2027
Los rescatistas distribuyen paquetes de alimentos a los equipos de rescate y voluntarios que buscan entre los escombros cuatro días después del terremoto.

Aumentan a 294 los fallecidos por terremoto en Colombia; continúa búsqueda de sobrevivientes
Jóvenes saltillenses demostraron su talento y creatividad durante el torneo de Freestyle “Por Amor a Saltillo”.

Freestyle reúne a jóvenes talentos durante el Mes de la Juventud en Saltillo
Jóvenes de Piedras Negras participaron en la convocatoria del Premio Municipal de la Juventud 2026.

Jóvenes de Piedras Negras, Coahuila, compiten por el reconocimiento municipal 2026
Estudiantes de la Sección XXII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Oaxaca, iniciarán clases el próximo 24 de agosto.

Regreso a clases adelantado: ¿Qué alumnos inician el 24 de agosto del 2026?
Talento. El público japonés recibió al cantante mexicano durante su presentación en uno de los escenarios internacionales de Summer Sonic.

Carín León conquista Japón y hace historia en el Summer Sonic de Tokio
Tras ganar el Clásico del Norte, Valkirias viajará a Ciudad de México para enfrentar a Vipers en la Jornada 5.

LIFFEN 2026: Valkirias vence 57-6 a Wolfpack y gana el Clásico del Norte en Saltillo