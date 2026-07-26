Noticias del fin de semana: Clima; “México no tiene un nuevo arancel” y documentos para solicitar una Vivienda del Bienestar

MÉXICO

→ Monzón Mexicano y Huracán Genevieve traerán lluvias fuertes y calor para el domingo : Para Coahuila, se pronostican lluvias aisladas con temperaturas máximas de 35 a 40 °C y viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h.

→ UIF ya había denunciado ante la FGR a los 55 del CJNG antes de las sanciones de EU: Harfuch : Omar García Harfuch informó que la UIF presentó denuncias ante la FGR contra 55 personas y empresas vinculadas al CJNG antes de las sanciones impuestas por Estados Unidos.

→ ‘México no tiene un nuevo arancel’... Sheinbaum asegura que se mantiene esquema actual : Claudia Sheinbaum informó que la reunión con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, permitió avanzar en temas comerciales y confirmó que México conserva el mismo esquema arancelario.

INTERNACIONAL

→ Alemania: camioneta embiste a multitud en evento LGBTQ+; reportan un muerto y al menos 15 heridos : Autoridades policiales solicitaron a la población en una publicación en X que abandonaran de inmediato el recinto del evento para evitar otras afrentas contra la comunidad.

→ Incendios forestales en Francia obligan a evacuar a 250 mil personas y sigue avanzando : Un incendio forestal descontrolado en el suroeste de Francia obligó a evacuar a 55 mil personas durante la noche del domingo, lo que elevó a 220 mil el total de los que han tenido que abandonar sus hogares sólo en una región.

→ EU pausa ataques contra Irán por segundo día seguido y Teherán hace lo mismo : Se afirma que Trump, ‘tiene todas las opciones en la mesa’ para decidir el próximo paso en la guerra en Irán, incluyendo acciones militares.

COAHUILA

→ Saltillo, en la mira de FGR por huachicol: acapara acciones por delitos de hidrocarburos : Es el municipio de Coahuila con más aseguramientos, litros de combustible incautados, cateos y detenciones por huachicol en lo que va de 2026.

→ Coahuilenses obtienen 10 medallas para México en competencia internacional de matemáticas en Singapur : Siete estudiantes del estado representaron al país en la Singapore International Math Olympiad Challenge 2026; seis obtuvieron preseas y una participante recibió mención honorífica.

→ Vehículos de carga provocan el 100% de los accidentes en Los Chorros: PC Arteaga : Protección Civil de Arteaga atribuye la mayoría de los accidentes en Los Chorros a los tráileres y advierte que la geografía del tramo dificulta la instalación de nuevas rampas de emergencia.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

→ Regreso inesperado: GP de Bahréin se correrá en Malasia y Sepang vuelve a la F1 : La crisis en Medio Oriente obligó a rescatar la fecha en Sepang, donde la Máxima vivirá una inusual gira asiática durante octubre.

→ ¿Cómo se vive la San Diego Comic Con desde adentro? Un vistazo a sus secretos : Nuestro corresponsal Fabián Waintal estuvo presente en esta convención llena de grandes revelaciones de Marvel, DC Comics, Star Wars y otras franquicias de la cultura pop.

→ Filippa Giordano cierra al ritmo del mariachi la FINA 2026 : Entre música original y covers la cantante italiana Filippa Giordano puso a bailar y a cantar a los saltillenses en la clausura de la FINA este sábado 25 de julio.

¿DE QUÉ HABLA LA GENTE?

→ Conavi: ¿Qué documentos necesito para registrarme al programa Vivienda para el Bienestar 2026? Aquí te lo decimos : Si buscas acceder a una casa o departamento a bajo costo, conoce las fechas de inscripción, quiénes pueden participar y qué documentos debes presentar en los módulos habilitados.