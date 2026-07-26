Noticias del fin de semana: Clima; “México no tiene un nuevo arancel” y documentos para solicitar una Vivienda del Bienestar

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    Noticias del fin de semana: Clima; “México no tiene un nuevo arancel” y documentos para solicitar una Vivienda del Bienestar

Lo más relevante del fin de semana, del 24 al 26 de julio, bajo la cobertura de VANGUARDIA

MÉXICO

Monzón Mexicano y Huracán Genevieve traerán lluvias fuertes y calor para el domingo: Para Coahuila, se pronostican lluvias aisladas con temperaturas máximas de 35 a 40 °C y viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h.

UIF ya había denunciado ante la FGR a los 55 del CJNG antes de las sanciones de EU: Harfuch: Omar García Harfuch informó que la UIF presentó denuncias ante la FGR contra 55 personas y empresas vinculadas al CJNG antes de las sanciones impuestas por Estados Unidos.

‘México no tiene un nuevo arancel’... Sheinbaum asegura que se mantiene esquema actual: Claudia Sheinbaum informó que la reunión con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, permitió avanzar en temas comerciales y confirmó que México conserva el mismo esquema arancelario.

INTERNACIONAL

Alemania: camioneta embiste a multitud en evento LGBTQ+; reportan un muerto y al menos 15 heridos: Autoridades policiales solicitaron a la población en una publicación en X que abandonaran de inmediato el recinto del evento para evitar otras afrentas contra la comunidad.

Incendios forestales en Francia obligan a evacuar a 250 mil personas y sigue avanzando: Un incendio forestal descontrolado en el suroeste de Francia obligó a evacuar a 55 mil personas durante la noche del domingo, lo que elevó a 220 mil el total de los que han tenido que abandonar sus hogares sólo en una región.

EU pausa ataques contra Irán por segundo día seguido y Teherán hace lo mismo: Se afirma que Trump, ‘tiene todas las opciones en la mesa’ para decidir el próximo paso en la guerra en Irán, incluyendo acciones militares.

COAHUILA

Saltillo, en la mira de FGR por huachicol: acapara acciones por delitos de hidrocarburos: Es el municipio de Coahuila con más aseguramientos, litros de combustible incautados, cateos y detenciones por huachicol en lo que va de 2026.

Coahuilenses obtienen 10 medallas para México en competencia internacional de matemáticas en Singapur: Siete estudiantes del estado representaron al país en la Singapore International Math Olympiad Challenge 2026; seis obtuvieron preseas y una participante recibió mención honorífica.

Vehículos de carga provocan el 100% de los accidentes en Los Chorros: PC Arteaga: Protección Civil de Arteaga atribuye la mayoría de los accidentes en Los Chorros a los tráileres y advierte que la geografía del tramo dificulta la instalación de nuevas rampas de emergencia.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

Regreso inesperado: GP de Bahréin se correrá en Malasia y Sepang vuelve a la F1: La crisis en Medio Oriente obligó a rescatar la fecha en Sepang, donde la Máxima vivirá una inusual gira asiática durante octubre.

¿Cómo se vive la San Diego Comic Con desde adentro? Un vistazo a sus secretos: Nuestro corresponsal Fabián Waintal estuvo presente en esta convención llena de grandes revelaciones de Marvel, DC Comics, Star Wars y otras franquicias de la cultura pop.

Filippa Giordano cierra al ritmo del mariachi la FINA 2026: Entre música original y covers la cantante italiana Filippa Giordano puso a bailar y a cantar a los saltillenses en la clausura de la FINA este sábado 25 de julio.

¿DE QUÉ HABLA LA GENTE?

Conavi: ¿Qué documentos necesito para registrarme al programa Vivienda para el Bienestar 2026? Aquí te lo decimos: Si buscas acceder a una casa o departamento a bajo costo, conoce las fechas de inscripción, quiénes pueden participar y qué documentos debes presentar en los módulos habilitados.

Acta de nacimiento y CURP certificadas en PDF... en este Regreso a Clases 2026-2027, así puedes descargarlas e imprimirlas: Aquí te contamos cómo puedes obtener los documentos para inscribir a tus hijos a la escuela, de cara al ciclo escolar 2025-2026.

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Claudia Sheinbaum

Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

Selección de los editores
Programa. Televisa y Endemol Shine apuestan por un elenco diverso para mantener a ‘La Casa de los Famosos México’ entre los programas más vistos del país.

¿Quién es tu favorito? Todo listo para una nueva batalla en ‘La Casa de los Famosos México’
Saraperos reaccionó con cuadrangulares de Christian Villanueva y Luis Guillorme, aunque Tijuana recuperó la ventaja para imponerse 7-5.

Saraperos pierde la serie ante Toros tras caer 7-5 en el Madero
Entre ellos se encuentran la Beca Universal Benito Juárez y las becas dirigidas a alumnos de escuelas incorporadas a la UNAM.

¿Estudias el bachillerato? Estas son las becas disponibles en 2026 y los requisitos para obtener apoyo económico
El hallazgo permitió reducir en muestras de piel humana de 70 años los niveles de compuestos asociados al envejecimiento hasta valores comparables con los de una persona de 30 años.

¿Esta nueva enzima puede retroceder el reloj en el cuerpo humano?
El monto de la cartera vencida del Infonavit se triplicó de 2018 a la fecha, al pasar de 106 mil 617 mdp a más de 410 mil 180 mdp a marzo de 2026.

Crece en Infonavit cartera vencida al triple desde 2018
Alejandro Gutiérrez e integrantes de Dignidad Animal explicaron las acciones que realiza la organización en materia de rescate, rehabilitación y adopción de perros en Saltillo.

Tras el caso Rocky en Saltillo, Dignidad Animal llama a transformar la indignación en adopciones y fortalecer el bienestar animal
Bomberos rocían agua en un incendio forestal cerca de Lacanau, en el suroeste de Francia, el sábado 25 de julio de 2026.

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Las dependencias precisaron que entre 2022 y 2026, el Instituto entregó seis informes sobre el estado de conservación del bien mixto.

Atribuye México a la UNESCO el retraso en evaluación de Calakmul