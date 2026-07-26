Noticias del fin de semana: Clima; “México no tiene un nuevo arancel” y documentos para solicitar una Vivienda del Bienestar
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Lo más relevante del fin de semana, del 24 al 26 de julio, bajo la cobertura de VANGUARDIA
MÉXICO
→ Monzón Mexicano y Huracán Genevieve traerán lluvias fuertes y calor para el domingo: Para Coahuila, se pronostican lluvias aisladas con temperaturas máximas de 35 a 40 °C y viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h.
→ UIF ya había denunciado ante la FGR a los 55 del CJNG antes de las sanciones de EU: Harfuch: Omar García Harfuch informó que la UIF presentó denuncias ante la FGR contra 55 personas y empresas vinculadas al CJNG antes de las sanciones impuestas por Estados Unidos.
→ ‘México no tiene un nuevo arancel’... Sheinbaum asegura que se mantiene esquema actual: Claudia Sheinbaum informó que la reunión con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, permitió avanzar en temas comerciales y confirmó que México conserva el mismo esquema arancelario.
INTERNACIONAL
→ Alemania: camioneta embiste a multitud en evento LGBTQ+; reportan un muerto y al menos 15 heridos: Autoridades policiales solicitaron a la población en una publicación en X que abandonaran de inmediato el recinto del evento para evitar otras afrentas contra la comunidad.
→ Incendios forestales en Francia obligan a evacuar a 250 mil personas y sigue avanzando: Un incendio forestal descontrolado en el suroeste de Francia obligó a evacuar a 55 mil personas durante la noche del domingo, lo que elevó a 220 mil el total de los que han tenido que abandonar sus hogares sólo en una región.
→ EU pausa ataques contra Irán por segundo día seguido y Teherán hace lo mismo: Se afirma que Trump, ‘tiene todas las opciones en la mesa’ para decidir el próximo paso en la guerra en Irán, incluyendo acciones militares.
COAHUILA
→ Saltillo, en la mira de FGR por huachicol: acapara acciones por delitos de hidrocarburos: Es el municipio de Coahuila con más aseguramientos, litros de combustible incautados, cateos y detenciones por huachicol en lo que va de 2026.
→ Coahuilenses obtienen 10 medallas para México en competencia internacional de matemáticas en Singapur: Siete estudiantes del estado representaron al país en la Singapore International Math Olympiad Challenge 2026; seis obtuvieron preseas y una participante recibió mención honorífica.
→ Vehículos de carga provocan el 100% de los accidentes en Los Chorros: PC Arteaga: Protección Civil de Arteaga atribuye la mayoría de los accidentes en Los Chorros a los tráileres y advierte que la geografía del tramo dificulta la instalación de nuevas rampas de emergencia.
DEPORTES Y ESPECTÁCULOS
→ Regreso inesperado: GP de Bahréin se correrá en Malasia y Sepang vuelve a la F1: La crisis en Medio Oriente obligó a rescatar la fecha en Sepang, donde la Máxima vivirá una inusual gira asiática durante octubre.
→ ¿Cómo se vive la San Diego Comic Con desde adentro? Un vistazo a sus secretos: Nuestro corresponsal Fabián Waintal estuvo presente en esta convención llena de grandes revelaciones de Marvel, DC Comics, Star Wars y otras franquicias de la cultura pop.
→ Filippa Giordano cierra al ritmo del mariachi la FINA 2026: Entre música original y covers la cantante italiana Filippa Giordano puso a bailar y a cantar a los saltillenses en la clausura de la FINA este sábado 25 de julio.
¿DE QUÉ HABLA LA GENTE?
→ Conavi: ¿Qué documentos necesito para registrarme al programa Vivienda para el Bienestar 2026? Aquí te lo decimos: Si buscas acceder a una casa o departamento a bajo costo, conoce las fechas de inscripción, quiénes pueden participar y qué documentos debes presentar en los módulos habilitados.
→ Acta de nacimiento y CURP certificadas en PDF... en este Regreso a Clases 2026-2027, así puedes descargarlas e imprimirlas: Aquí te contamos cómo puedes obtener los documentos para inscribir a tus hijos a la escuela, de cara al ciclo escolar 2025-2026.