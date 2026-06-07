Noticias del fin de semana: Pronóstico del clima; aseguran más de un millón de litros de huachicol y elecciones en Coahuila

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Lo más relevante del fin de semana, del 5 al 7 de junio, bajo la cobertura de VANGUARDIA

MÉXICO

Temporal de lluvias se mantendrá en gran parte de México; SMN vigila posible ciclón tropical en Guerrero: Se prevé que a partir de hoy inicie al suroeste de Coahuila una onda de calor con intervalos de chubascos.

Asegura FGR más de un millón de litros de huachicol en Apodaca, Nuevo León: Corporaciones de seguridad localizaron el predio de grandes dimensiones sobre la Carretera Periférico de Monterrey.

Se convertiría CNTE en ‘la enemiga de México’ si extiende plantón hasta el Mundial, advierte la Canaco CDMX: Patronales piden diferir sin recargos ni actualizaciones las contribuciones locales para las empresas afectadas.

INTERNACIONAL

Exdirector de la DEA llama a Omar García Harfuch a detener y extraditar a funcionarios acusados por EU: Derek Maltz pidió a autoridades encabezadas por Omar García Harfuch detener a funcionarios acusados por EU y enviarlos a Nueva York.

VIDEO: Trump publica polémico video con IA donde come tacos con Sheinbaum y baila en México: Donald Trump vuelve a romper el internet con un bizarro video de IA donde viaja por el mundo, come tacos con Sheinbaum y hasta llega a la Luna.

El papa León XIV congrega a 1.2 millones de fieles en una misa en Madrid: Celebró las raíces y la cultura cristianas de España con la enorme misa matutina en el centro de Madrid.

COAHUILA

Muere Román Cepeda, alcalde de Torreón, tras complicaciones de salud: La última participación del alcalde en actividades de gobierno ocurrió de forma virtual durante una sesión de Cabildo celebrada esta misma semana.

Caso Vanguardia: Tribunal mutila ley para frenar amparo: En un ‘absurdo jurídico’, magistrados omiten inciso clave para que subsista embargo en juicio donde no se tiene ninguna injerencia.

¿Quién ganó? Así arranca el PREP y el cierre de las elecciones en Coahuila 2026: Al concluir la jornada electoral en las primeras casillas que participaron en la elección de Coahuila que renovará al Congreso del Estado, el Instituto Electoral de Coahuila puso en marcha el Programa de Resultados Electorales Preliminares.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

‘Sí, que se largue’... Fallece Abraham Pérez, ‘El Licenciado Cortillo’ de la Familia P. Luche: El actor mexicano Abraham Pérez, recordado por interpretar al Licenciado Cortillo en La Familia P. Luche, falleció de manera inesperada.

Sanción a Checo Pérez: FIA castiga al mexicano y pierde el primer punto de Cadillac en el GP de Mónaco: El mexicano terminó en zona de puntos, donde Kimi Antonelli ganó una carrera caótica, pero una sanción posterior dejó al mexicano sin el histórico punto para su escudería.

Desaparecen la Casa Ramón López Velarde: escritores cuestionan la pérdida de su vocación: La comunidad literaria y artística de México mostró su indignación ante la decisión de la Secretaría de Cultura de hacer este cambio.

¿DE QUÉ HABLA LA GENTE?

¿Hasta cuándo puedo registrarme al Apoyo Bienestar de 30 a 64 años en junio de 2026?: Descubre la fecha límite de junio 2026 para registrarte al nuevo Apoyo Bienestar de 30 a 64 años, junto con el calendario por apellidos y los requisitos.

¿Dónde registrarse para recibir un sueldo y aguinaldo con el INAPAM?: Descubre cómo funciona el programa de Vinculación Productiva del INAPAM para adultos mayores de 60 años que buscan empleo con sueldo y prestaciones.

Guardia Nacional te podrá multar en carreteras federales: ¿Cuáles son las sanciones?: De acuerdo con el decreto publicado en el DOF se reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Estilo de Vida. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía y estilo de vida.


Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

Selección de los editores
Uriel López Castillo, vocal de Organización Electoral del INE en Coahuila, detalló que también se reportaron cambios extraordinarios de casilla y abandono de funciones por parte de algunos funcionarios.

Coahuila registra 124 incidencias en casillas durante jornada electoral
La representante del PT ante el órgano electoral denunció presuntas irregularidades durante la jornada, al señalar que “el mapacheo electoral está a todo lo que da” y pidió a la autoridad tomar cartas en el asunto.

Partidos denuncian compra de votos, detenciones y problemas para sufragar en primeras horas de la elección en Coahuila
Hoy, Coahuila elige a un nuevo Congreso local, conformado por 16 diputados de mayoría y 9 de representación proporcional.

Coahuila renueva hoy su Congreso; ¿por qué es importante ir a votar?
Los bloqueos de cara a la justa deportiva generan un impacto de 50 millones de pesos en pérdidas diarias, informó la Coparmex.

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Fundadora de Naná publica carta dirigida a los padres del presunto feminicida de su hija

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Para el domingo 7 de junio, prevalecerá un temporal de lluvias sobre entidades del noreste, oriente, centro, occidente, sur y sureste del México.

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Presentación del vehículo Olinia, autos eléctricos desarrollados con la participación del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y el Tecnológico Nacional de México (TecNM)

¡Ya lo vimos!... Ahora, ¿cuánto costarán los vehículos eléctricos Olinia?
El Instituto Mexicano del Seguro Social ha apostado fuerte por la modernización en 2026.

¿Quiénes están obligados a tramitar el Tarjetón Digital del IMSS en 2026?