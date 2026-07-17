Noticias para el fin de semana: Fecha del regreso a clases; calendario de la Pensión del Bienestar y qué es un enjambre sísmico

MÉXICO

→ ¡Es Oficial!... SEP anuncia fecha del regreso a clases 2026-2027; este día de agosto regresarán a las aulas : La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció la fecha prevista para el regreso a clases del ciclo escolar 2026-2027

→ Pensión del Bienestar... ¿Cuándo depositan los 6 mil 400 pesos del periodo julio-agosto de 2026, según el calendario? : Conoce el calendario de la Pensión del Bienestar para julio de 2026, quiénes cobrarían primero y los montos de los programas sociales que se entregarán en el bimestre julio-agosto.

→ Enjambre sísmico: qué significa el fenómeno tras las 60 réplicas del sismo magnitud 7.4 en Chiapas : El Servicio Sismológico Nacional informó que el sismo de magnitud 7.4 en Chiapas ha generado 60 réplicas y fue catalogado como un enjambre sísmico.

INTERNACIONAL

→ Aplazan por tercera vez la audiencia de Ovidio Guzmán en EU; será en octubre : ‘El Ratón’ se declaró culpable en julio de 2025 de cuatro cargos federales relacionados con tráfico de drogas y crimen organizado.

→ Ola de calor temprana en Europa disparó las muertes, estiman que podrían ser más de 10 mil : Los expertos advierten que se necesita tiempo para obtener una visión completa de la situación, y que muchas muertes relacionadas con el calor nunca se registrarán formalmente como tal.

→ Mundial deja 20 mil millones de dólares en EU: Bank of America : Se prevén ventas globales hasta los 80 mil millones de dólares con el gasto en los sectores de turismo, hotelería y gastronomía, comercio minorista, publicidad y bienes de consumo.

COAHUILA

→ Realizan doble cateo en Saltillo; detienen a empresario : Autoridades federales realizaron la tarde-noche de este jueves dos cateos simultáneos en inmuebles ubicados en la Zona Centro y la colonia Latinoamericana de Saltillo.

→ Coahuila: abaten a feminicida de Diana Marina en el Estado de México : Fernando “N” murió durante un operativo de seguridad en el Estado de México, una semana después del crimen ocurrido en Saltillo.

→ Coahuila se mantiene entre estados con menor incidencia de gusano barrenador; se ubica en la posición 23 : México registra 33 mil 901 casos acumulados de gusano barrenador, principalmente en estados del sureste

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

→ Fallece Elsa Aguirre, ícono de la Época de Oro del cine mexicano, a los 95 años : La actriz Elsa Aguirre, una de las grandes figuras de la Época de Oro del cine mexicano, falleció a los 95 años.

→ FIFA frena pausa de media hora: el descanso de la Final del Mundial durará solo 17 minutos : El espectáculo musical encabezado por Shakira, Madonna, Justin Bieber y BTS obligará a realizar un montaje exprés sobre la cancha.

→ La escultura coahuilense se reúne en el Centro Cultural Vito Alessio Robles : Una amplia muestra de las exploraciones tridimensionales de los artistas del estado se encuentra en la exposición ‘Otras formas de nombrar el horizonte’.

¿DE QUÉ HABLA LA GENTE?

→ Brote de diarrea explosiva se aproxima a México... qué verduras debes vigilar para evitar la ciclosporiasis : Un brote de ciclosporiasis en Estados Unidos podría llegar a México. Conoce qué verduras representan mayor riesgo, cuáles son los síntomas y por qué esta infección provoca diarrea explosiva.

→ ¿Qué y dónde estudia Jesús Ernesto, hijo menor de AMLO y Beatriz Gutiérrez Müller? : Jesús Ernesto López Gutiérrez, hijo menor de AMLO y Beatriz Gutiérrez Müller, cursa la licenciatura en Derecho en la Universidad Intercontinental y se dedica de tiempo completo a sus estudios en la CDMX.