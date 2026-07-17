Noticias para el fin de semana: Fecha del regreso a clases; calendario de la Pensión del Bienestar y qué es un enjambre sísmico

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    Noticias para el fin de semana: Fecha del regreso a clases; calendario de la Pensión del Bienestar y qué es un enjambre sísmico

Los temas en tendencia más importantes para este fin de semana, bajo la cobertura de VANGUARDIA

MÉXICO

¡Es Oficial!... SEP anuncia fecha del regreso a clases 2026-2027; este día de agosto regresarán a las aulas: La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció la fecha prevista para el regreso a clases del ciclo escolar 2026-2027

Pensión del Bienestar... ¿Cuándo depositan los 6 mil 400 pesos del periodo julio-agosto de 2026, según el calendario?: Conoce el calendario de la Pensión del Bienestar para julio de 2026, quiénes cobrarían primero y los montos de los programas sociales que se entregarán en el bimestre julio-agosto.

Enjambre sísmico: qué significa el fenómeno tras las 60 réplicas del sismo magnitud 7.4 en Chiapas: El Servicio Sismológico Nacional informó que el sismo de magnitud 7.4 en Chiapas ha generado 60 réplicas y fue catalogado como un enjambre sísmico.

INTERNACIONAL

Aplazan por tercera vez la audiencia de Ovidio Guzmán en EU; será en octubre: ‘El Ratón’ se declaró culpable en julio de 2025 de cuatro cargos federales relacionados con tráfico de drogas y crimen organizado.

Ola de calor temprana en Europa disparó las muertes, estiman que podrían ser más de 10 mil: Los expertos advierten que se necesita tiempo para obtener una visión completa de la situación, y que muchas muertes relacionadas con el calor nunca se registrarán formalmente como tal.

Mundial deja 20 mil millones de dólares en EU: Bank of America: Se prevén ventas globales hasta los 80 mil millones de dólares con el gasto en los sectores de turismo, hotelería y gastronomía, comercio minorista, publicidad y bienes de consumo.

COAHUILA

Realizan doble cateo en Saltillo; detienen a empresario: Autoridades federales realizaron la tarde-noche de este jueves dos cateos simultáneos en inmuebles ubicados en la Zona Centro y la colonia Latinoamericana de Saltillo.

Coahuila: abaten a feminicida de Diana Marina en el Estado de México: Fernando “N” murió durante un operativo de seguridad en el Estado de México, una semana después del crimen ocurrido en Saltillo.

Coahuila se mantiene entre estados con menor incidencia de gusano barrenador; se ubica en la posición 23: México registra 33 mil 901 casos acumulados de gusano barrenador, principalmente en estados del sureste

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

Fallece Elsa Aguirre, ícono de la Época de Oro del cine mexicano, a los 95 años: La actriz Elsa Aguirre, una de las grandes figuras de la Época de Oro del cine mexicano, falleció a los 95 años.

FIFA frena pausa de media hora: el descanso de la Final del Mundial durará solo 17 minutos: El espectáculo musical encabezado por Shakira, Madonna, Justin Bieber y BTS obligará a realizar un montaje exprés sobre la cancha.

La escultura coahuilense se reúne en el Centro Cultural Vito Alessio Robles: Una amplia muestra de las exploraciones tridimensionales de los artistas del estado se encuentra en la exposición ‘Otras formas de nombrar el horizonte’.

¿DE QUÉ HABLA LA GENTE?

Brote de diarrea explosiva se aproxima a México... qué verduras debes vigilar para evitar la ciclosporiasis: Un brote de ciclosporiasis en Estados Unidos podría llegar a México. Conoce qué verduras representan mayor riesgo, cuáles son los síntomas y por qué esta infección provoca diarrea explosiva.

¿Qué y dónde estudia Jesús Ernesto, hijo menor de AMLO y Beatriz Gutiérrez Müller?: Jesús Ernesto López Gutiérrez, hijo menor de AMLO y Beatriz Gutiérrez Müller, cursa la licenciatura en Derecho en la Universidad Intercontinental y se dedica de tiempo completo a sus estudios en la CDMX.

App del Banco del Bienestar... qué necesitas para descargarla y activarla en tu celular: Descubre qué necesitas para descargar y activar la app del Banco del Bienestar en tu celular, qué funciones tiene hoy y qué cambios llegarán en 2026.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

Selección de los editores
‘Erupción’ de huachicol fiscal

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Ulises Lara, informante de EU y ¿corrupto?
Según la FGR, la red utilizaba importaciones irregulares, agentes aduanales y empresas de transporte para ingresar y distribuir combustible en México.

Así operaba la red de huachicol fiscal por la que fue detenido el exgobernador Ernesto Ruffo Appel
Sheinbaum aseguró que las investigaciones que realiza la Fiscalía General de la República se desarrollan sin distinción partidista.

‘Marina tiene que explicar audios, no me he comunicado con ella’: Sheinbaum
Un canal de baja presión en el sureste mexicano y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias intensas e intervalos de chubascos.

Se aproxima Diluvio de 72 horas a México... Ciclón Tropical y Monzón Mexicano azotarán con lluvias torrenciales y fuertes vientos a estos estados
El Servicio Sismológico Nacional informó que el sismo de magnitud 7.4 en Chiapas ha generado 60 réplicas y fue catalogado como un enjambre sísmico.

Enjambre sísmico: qué significa el fenómeno tras las 60 réplicas del sismo magnitud 7.4 en Chiapas
La actriz irlandesa, ganadora del Oscar y recordada por su papel de la “señora de las palomas” en ‘Mi pobre angelito 2’, dejó un importante legado en el cine.

Fallece la actriz Brenda Fricker, la ‘señora de las palomas’ en ‘Mi pobre angelito’, a los 81 años
Cruz Azul visita al Atlético de San Luis con Joao Pedro y Erik Lira como las principales armas para comenzar con triunfo el Apertura 2026.

San Luis vs Cruz Azul: ¿A qué hora juega el campeón y dónde verlo?