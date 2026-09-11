Noticias para el fin de semana: Pronóstico del clima; aumento en salario de policías mejoró seguridad y 25 años del 11-S.

MÉXICO

→ Se aproxima Tormenta Negra a México con 72 horas de lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h : El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), advirtió sobre tormentas intensas en gran parte del Territorio Mexicano.

→ Suman 14 alcaldes procesados durante Operación Enjambre : La Operación Enjambre es coordinada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

→ Salario de entre 19 mil y 80 mil pesos para policías mejoró la seguridad en Chiapas, asegura gobernador Eduardo Ramírez : Eduardo Ramírez informó que policías de Chiapas ganan hasta 80 mil pesos al mes y destacó un aumento salarial de 55% para mejorar la seguridad.

INTERNACIONAL

→ Asevera el jefe del Estado Mayor británico que más de 500 mil soldados rusos han muerto en Ucrania : Más de medio millón de soldados rusos han muerto en Ucrania desde el inicio de la invasión a gran escala de Moscú en febrero de 2022, dijo el viernes un alto funcionario de defensa británico.

→ A 25 años del 11-S reviven la teoría de conspiración sobre que el ataque fue un autoatentado gestado por el gobierno de Bush : A 25 años de los atentados del 11 de septiembre, persisten las teorías que cuestionan la versión oficial y apuntan hacia la administración de George W. Bush.

→ El próximo ataque terrorista del 11-S podría planearse donde menos lo esperamos, advierte el jefe de los servicios de inteligencia británicos : El director del MI5 mencionó un complot islamista recientemente desarticulado para asesinar a cientos de miembros de la comunidad judía en la ciudad de Manchester.

COAHUILA

→ Manolo Jiménez: ‘Coahuila es el estado más seguro de México’ : El 71.5% de la población de Coahuila manifestó sentirse segura, frente al 63.8% registrado en Yucatán.

→ Día de las Mujeres Buscadoras: una fecha que Coahuila quisiera no conmemorar : La ONU acaba de designar el 19 de diciembre como el Día Internacional de Reconocimiento a las Mujeres Buscadoras de Personas Desaparecidas, una fecha que en Coahuila las madres consideran necesaria, pero que también evidencia una crisis que las obligó a buscar a sus hijos.

→ Coahuila: Recursos del ISN se enfocan en obras de movilidad, seguridad y desarrollo : El Comité Técnico revisó avances físicos y financieros de proyectos financiados con recursos de la recaudación empresarial.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

→ Isaac del Toro queda fuera del Top 10 en Québec; Evenepoel conquista la clásica : El mexicano volverá a competir el domingo en Montreal, última escala de preparación antes de representar al país en el Mundial.

→ Carín León cancela show en Las Vegas y fans enfurecen; ‘No les devuelvo su tiempo perdido’, dice el cantante : El artista de Hermosillo explicó que fallas mecánicas impidieron su traslado; miles de fans reclamaron por vuelos, hoteles y gastos hechos para asistir al concierto en The Sphere.

→ ¿Qué hacer en Saltillo? Conciertos mexicanos, Tropicalísimo Apache, Final del Mundial de Tiro con Arco y mucho teatro : Este fin de semana hay música para sentir el espíritu patrio, hay deporte y hay producciones teatrales para todos los gustos.

¿DE QUÉ HABLA LA GENTE?

→ Sheinbaum reabre registro para depositarle 6 mil 450 pesos al mes y otorgarle insumos, herramientas y capacitación a mayores de edad; requisitos y cómo inscribirse : Conoce cómo registrarte en Sembrando Vida 2026, los requisitos para recibir 6 mil 450 pesos mensuales, insumos, herramientas y capacitación.

→ Las nuevas reglas para transferir dinero de forma sencilla solo con tu celular a partir de diciembre : ¿Dices adiós a la CLABE? Hasta el 14 de diciembre, los bancos podrán adaptar sus sistemas a las nuevas disposiciones.