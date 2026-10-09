Noticias para el fin de semana: Se aproxima huracán, familias de niños con cáncer denuncian a ‘Andy’ López Beltrán y aguinaldo 2026

MÉXICO

→ Se aproxima Huracán categoría 4 a México; tocará tierra y azotará con fuertes lluvias y vientos a estos estados : El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), advierte sobre el Huracán Simón, categoría 1 que podría convertirse en 4, ocasionando tormentas intensas en gran parte del Territorio Mexicano.

→ Familias de niños con cáncer denuncian a ‘Andy’ López Beltrán y Amílcar Olán ante FGR : Familias de niños y niña con cáncer presentaron ante FGR una denuncia penal contra Andrés Manuel ‘Andy’ López Beltrán, hijo del expresidente AMLO, y empresario exiliado en Suiza, Jorge Amílcar Olán Aparicio.

→ Sheinbaum aumenta Pensión hasta 17 mil 885 pesos mensuales a hombres y mujeres jubilados del IMSS e ISSSTE; requisitos y cómo obtenerla : Conoce los requisitos para recibir el complemento del Fondo de Pensiones para el Bienestar y alcanzar hasta 17 mil 885.85 pesos mensuales en 2026.

INTERNACIONAL

→ Sismo de magnitud 8 sacude Panamá y se siente en Costa Rica : Un fuerte sismo sacudió Panamá este viernes 9 de octubre de 2026, con reportes de magnitud que van de 7.3 a 8.0, según los organismos sismológicos que difundieron información preliminar.

→ Bukele revive la tradición latinoamericana de las exhumaciones políticas : El presidente de El Salvador instauró un nuevo mausoleo dedicado a Francisco Morazán, prócer del siglo XIX, lo que ha generado orgullo entre visitantes y recelos entre quienes cuestionan sus aspiraciones regionales.

→ Trump vuelve con su retórica sobre el fraude electoral en unos comicios clave en EU : A poco menos de un mes de las elecciones de medio término, Trump ha intensificado su campaña contra el voto por correo.

COAHUILA

→ Vinculan a proceso a arquitecto por la ‘casa del boiler’, dada a conocer por el Arqui Juve : José Ángel ‘N’, administrador de la empresa AVR, fue procesado por usurpación de profesión y fraude equiparado por obras de calidad inferior a los convenidos.

→ Madre de ‘Los Cuates’ desafía versión del ataque en Torreón: ‘No tenían sangre en la ropa’ : Maribel Garza pidió investigar a fondo el caso y cuestionó que sus hijos, detenidos tras el ataque, sean responsables de la agresión.

→ Coahuila: Abel fue ultimado con un arma de fuego tras contactar a un hombre por una aplicación : El joven de 21 años fue localizado sin vida en San Buenaventura; la Fiscalía detuvo a un hombre señalado como probable responsable.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

→ Liga MX: Clásico Tapatío y América vs Rayados encienden el sábado; ¿dónde verlos? : Las bajas rojiblancas, el aniversario de las Águilas y la urgencia de Monterrey prometen emociones en una jornada decisiva del Apertura 2026.

→ Timbiriche se estrena hoy en ViX... la serie polémica que es rechazada por el elenco original : La serie de Timbiriche llega a ViX entre polémica y rechazo de sus integrantes originales. Conoce el elenco, los horarios y la controversia.

→ La leyenda después de la derrota: David Toscana cuenta qué pasó con ‘El Ejército Ciego’ : En este libro ganador del Premio Alfaguara de Novela 2026 se cuenta desde la ficción lo que aconteció con 15 mil soldados mutilados. Se presentará este fin de semana en la Feria Internacional del Libro de Monterrey.

¿DE QUÉ HABLA LA GENTE?

→ Aguinaldo 2026: ¿IMSS o ISSSTE? Esta es la pensión que lo recibe primero : El aguinaldo es uno de los ingresos más esperados durante los últimos meses del año, especialmente para pensionados y jubilados.

→ Buen Fin 2026: ¿el INAPAM dará descuentos extra a adultos mayores? : El Buen Fin 2026 se realizará del 13 al 17 de noviembre y los adultos mayores con credencial INAPAM podrán buscar promociones adicionales.