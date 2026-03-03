Las noticias más importantes del 3 de marzo en México

CLIMA

→ Se aproxima un nuevo Frente Frío a México, azotará con heladas de -5 grados, lluvias y fuertes vientos a estos estados: El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), advirtió que el nuevo frente frío se aproxima al Territorio Mexicano.

MÉXICO

→ Caso Waldo Fernández y Barrón expone presuntas fallas y omisiones en la Fiscalía de Nuevo León: Detención de Karina Marlene Barrón Perales reaviva señalamientos de irregularidades contra la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León.

→ Presidencia publica en DOF decreto para reducir jornada laboral a 40 horas semanales: Entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, el martes 3 de marzo de 2026.

→ Suma Harfuch a Miguel Torruco Garza: va a Subsecretaría de Prevención de las Violencias: La SSPC señaló que Torruco fortalecerá la prevención a través de la construcción de paz en territorios.

→ Detienen a secretario de Tránsito de Iguala, Guerrero, tras vincularlo a caso Ayotzinapa: Elementos de investigación detallaron que el detenido, Mauro Antonio ‘N’, utilizó equipo telefónico, perteneciente a uno de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa.

→ Ante conflicto en Medio Oriente, 121 mexicanos han sido evacuados: SRE: La Cancillería dio a conocer que la cifra se mantendrá en aumento, pues ya se tienen programadas más rutas de evacuación.

MUNDO

→ Acusa EU de narco y terrorismo a ‘El Chuta’, presunto líder del Cártel de Sinaloa: Fiscalía lo señala de dar protección y armamento a los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

→ A 30 días de la desaparición de la madre de la periodista de NBC Savannah Guthrie, aún no hay novedades: La semana pasada la familia ofreció un millón de dólares de recompensa por información que ayude a encontrar a la madre.

→ Afirma ONG que han muerto 700 civiles iraníes en ataques de Trump e Israel, hasta el momento: Trump afirma que la guerra podría durar semanas o incluso más.

COAHUILA

→ Cayeron 24 tras feroz operativo de la Fiscalía en Piedras Negras: El delegado de la Fiscalía informó que diversos problemas detectados en los sectores intervenidos fueron reportados formalmente.

→ Pese a la incertidumbre arancelaria de 2025, Coahuila consolida crecimiento industrial: Gobernador: Coahuila registra crecimiento en inversión industrial pese al contexto arancelario, con nuevos proyectos automotrices y manufactureros que impulsan empleo y competitividad.

→ ‘Pensamos que un misil había caído en nuestro edificio’, relata médico de Piedras Negras varado en Dubai: Pese a la incertidumbre, la pareja afirma estar a salvo y mantiene comunicación constante con autoridades y familiares.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

→ ¡Inicia la cuenta regresiva! Faltan 100 días para el Mundial 2026 en México: A 100 días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, México se prepara para albergar el partido inaugural en el Estadio Azteca, que se convertirá en el primer estadio en recibir tres ediciones del torneo.

→ Rihanna vuelve al estudio y aviva rumores de nuevo álbum: Las imágenes arrancan con una reunión creativa para su firma de lencería Savage X, en la que revisa y aprueba diseños.

ESPECIAL

→ SEMANARIO | Vivir en alerta, cuando el trabajo enferma

→ Facebook se cae HOY, 3 de marzo: Usuarios reportan fallas en la página web: Instagram también reportó errores casi al mismo tiempo que Facebook, aunque comenzó a reestablecerse cerca de las 16:00 horas de hoy.