Noticias del fin de semana en México: Lluvias dejan de muertos, Sheinbaum anuncia medidas y ¿termina guerra Israel-Hamás?

México
/ 12 octubre 2025
Lo más relevante del fin de semana, del 10 al 12 de octubre, bajo la cobertura de VANGUARDIA

MÉXICO

Por lluvias, cifra de muertos sube a 44; Sheinbaum anuncia censo y visita en Veracruz, Hidalgo y Puebla: Al menos 139 municipios en cinco estados reciben atención prioritaria por parte de las autoridades federales.

‘No dejaremos a nadie atrás’: Sheinbaum recorre zonas devastadas por las tormentas: La presidenta Claudia Sheinbaum viajó este domingo a Puebla, Veracruz e Hidalgo para supervisar los daños causados por las intensas lluvias.

INTERNACIONAL

Trump asegura que la guerra entre Israel y Hamás ‘ha terminado’: El mandatario dijo que ahora las dos partes del conflicto ‘están felices’, pues sus poblaciones ya estaban cansadas.

China, firme ante la amenaza de aranceles del 100% de Estados Unidos: Donald Trump dijo que este país se está ‘volviendo muy hostil’ y que mantiene al mundo cautivo al restringir el acceso a metales y tierras raras.

COAHUILA

Participan coahuilenses en homenaje a víctimas de explosión de pipa en La Concordia: Tejedoras de varios estados colocan tendedero con nombres de víctimas y homenajean a sobrevivientes de la explosión de pipa en Iztapalapa.

Saltillo: casi 3 pesos de diferencia entre gasolina roja más cara y más barata: En la ciudad, Costco vende la gasolina regular y premium más barata, mientras que Grupo Gasolinero 680 y Los Pinos ofrecen los precios más altos por litro.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

¡Toca soportar! Captan en pleno romance a Katy Perry y al ex primer ministro de Canadá, Justin Trudeau: La estrella californiana fue vista junto al político en su yate en Santa Bárbara, California, según TMZ y Daily Mail, mientras las imágenes los muestran besándose y abrazados.

Los Fabulosos Cadillacs aprueban el apodo de Checo Pérez y Valtteri Bottas rumbo a la Fórmula 1: El legendario grupo argentino dio su bendición para que los pilotos de Cadillac Racing sean conocidos como “Los Fabulosos Cadillacs”.

¡Deja legado en el cine! Luto en Hollywood: Muere la actriz Diane Keaton: La icónica estrella y ganadora del premio Oscar falleció acompañada de su familia a los 79 años de edad.

¿DE QUÉ HABLA LA GENTE?

Confirman muerte de ‘Don Nico’, tras ataque armado durante transmisión en Salvatierra, Guanajuato: José Guadalupe Casas Rodríguez, mejor conocido como ‘Don Nico’, murió en un ataque armado mientras realizaba una transmisión en vivo para denunciar baches en una calle.

Asesinan al diseñador Edgar Molina en un ataque armado en Guanajuato: Fue quien diseño el vestido utilizado por la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo.

Beca Rita Cetina... ¿Qué apellidos reciben el pago de $1,900 pesos del 13 al 17 de octubre?: CALENDARIO OFICIAL: El apoyo económico para estudiantes de secundaria será distribuido del 6 al 17 de octubre.

Guía: Cómo tramitar el apoyo de Vivienda del Bienestar para Mujeres Solteras: Si reúnes los requisitos, reúnes tus documentos y acudes al módulo correspondiente dentro de las fechas establecidas, estás un paso más cerca de contar con un hogar digno.

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

Selección de los editores
La inversión municipal en equipamiento, infraestructura y capacitación ha fortalecido la seguridad urbana.

Repite Saltillo como la capital más segura en el país por tercera vez en 2025
La ASF detectó irregularidades por casi 7 mil millones de pesos en la Cuenta Pública 2024, último año del gobierno de AMLO

ASF detecta irregularidades por casi 7 mil millones en Cuenta Pública durante ultimo año del sexenio de AMLO
El precio del limón se rige por la oferta y la demanda, pero en los últimos años su precio se ha mantenido en picada.

Grupos criminales obtienen casi 4 mmp de productores de limones en Apatzingán
El estudio de la información muestra que, en los 112 sitios donde Pemex llevó a cabo acciones de reparación, la empresa necesitó en promedio cuatro años para remediar los daños ocasionados por sus incidentes

Pemex contamina y no repara los daños en 86% de los casos
Claudia Sheinbaum afirma que México esperará antes de pronunciarse sobre la ruptura entre Estados Unidos y Canadá. Trump canceló las negociaciones comerciales por un anuncio canadiense.

‘Vamos a esperar’... Sheinbaum sobre cancelación de negociaciones entre EU y Canadá
Familiares, vecinos y amigos del pequeño Anuel se reunieron para recordarlo.

Obra en primaria donde murió alumno de San Pedro se realizaba sin permisos ni supervisión
Sears celebrará su Gran Venta Nocturna de otoño del 24 al 27 de octubre con descuentos de hasta el 50% en todos sus departamentos y horarios extendidos en tiendas físicas.

¡Ya llegó! Sears inicia su Gran Venta Nocturna de Otoño 2025 con descuentos de hasta 50% en octubre
Drama. Pati Chapoy respondió al “perdón” público que Gloria Trevi le ofreció tras el estreno de su documental.

‘Debe sentir cierta culpa’: responde Pati Chapoy al ‘perdón’ de Gloria Trevi