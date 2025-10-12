Noticias del fin de semana en México: Lluvias dejan de muertos, Sheinbaum anuncia medidas y ¿termina guerra Israel-Hamás?

MÉXICO

→ Por lluvias, cifra de muertos sube a 44; Sheinbaum anuncia censo y visita en Veracruz, Hidalgo y Puebla: Al menos 139 municipios en cinco estados reciben atención prioritaria por parte de las autoridades federales.

→ ‘No dejaremos a nadie atrás’: Sheinbaum recorre zonas devastadas por las tormentas: La presidenta Claudia Sheinbaum viajó este domingo a Puebla, Veracruz e Hidalgo para supervisar los daños causados por las intensas lluvias.

INTERNACIONAL

→ Trump asegura que la guerra entre Israel y Hamás ‘ha terminado’: El mandatario dijo que ahora las dos partes del conflicto ‘están felices’, pues sus poblaciones ya estaban cansadas.

→ China, firme ante la amenaza de aranceles del 100% de Estados Unidos: Donald Trump dijo que este país se está ‘volviendo muy hostil’ y que mantiene al mundo cautivo al restringir el acceso a metales y tierras raras.

COAHUILA

→ Participan coahuilenses en homenaje a víctimas de explosión de pipa en La Concordia: Tejedoras de varios estados colocan tendedero con nombres de víctimas y homenajean a sobrevivientes de la explosión de pipa en Iztapalapa.

→ Saltillo: casi 3 pesos de diferencia entre gasolina roja más cara y más barata: En la ciudad, Costco vende la gasolina regular y premium más barata, mientras que Grupo Gasolinero 680 y Los Pinos ofrecen los precios más altos por litro.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

→ ¡Toca soportar! Captan en pleno romance a Katy Perry y al ex primer ministro de Canadá, Justin Trudeau: La estrella californiana fue vista junto al político en su yate en Santa Bárbara, California, según TMZ y Daily Mail, mientras las imágenes los muestran besándose y abrazados.

→ Los Fabulosos Cadillacs aprueban el apodo de Checo Pérez y Valtteri Bottas rumbo a la Fórmula 1: El legendario grupo argentino dio su bendición para que los pilotos de Cadillac Racing sean conocidos como “Los Fabulosos Cadillacs”.

→ ¡Deja legado en el cine! Luto en Hollywood: Muere la actriz Diane Keaton: La icónica estrella y ganadora del premio Oscar falleció acompañada de su familia a los 79 años de edad.

¿DE QUÉ HABLA LA GENTE?

→ Confirman muerte de ‘Don Nico’, tras ataque armado durante transmisión en Salvatierra, Guanajuato: José Guadalupe Casas Rodríguez, mejor conocido como ‘Don Nico’, murió en un ataque armado mientras realizaba una transmisión en vivo para denunciar baches en una calle.

→ Asesinan al diseñador Edgar Molina en un ataque armado en Guanajuato: Fue quien diseño el vestido utilizado por la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo.

→ Beca Rita Cetina... ¿Qué apellidos reciben el pago de $1,900 pesos del 13 al 17 de octubre?: CALENDARIO OFICIAL: El apoyo económico para estudiantes de secundaria será distribuido del 6 al 17 de octubre.

→ Guía: Cómo tramitar el apoyo de Vivienda del Bienestar para Mujeres Solteras: Si reúnes los requisitos, reúnes tus documentos y acudes al módulo correspondiente dentro de las fechas establecidas, estás un paso más cerca de contar con un hogar digno.