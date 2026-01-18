Noticias del fin de semana en México: Niegan intervención de EU en AIFA, GM hizo recorte masivo y Servicio Militar es obligatorio en 2026

México
/ 18 enero 2026
    Noticias del fin de semana en México: Niegan intervención de EU en AIFA, GM hizo recorte masivo y Servicio Militar es obligatorio en 2026
    Sheinbaum niega reportes de vuelos militares de EU sobre México tras alerta de la FAA: Una advertencia de la autoridad aeronáutica estadounidense sobre operaciones en áreas marítimas cercanas a México colocó el tema en la agenda presidencia. VANGUARDIA

Lo más relevante del fin de semana, del 16 al 18 de enero, bajo la cobertura de VANGUARDIA

MÉXICO

Gobernación y Hacienda citan a Armando Castilla para revisar el acoso judicial contra Vanguardia: La Secretaria de Gobernación y el Secretario de Hacienda y Crédito Público, destacaron que el Gobierno de México mantiene especial atención sobre lo que ocurre en el norte del país.

Sheinbaum niega reportes de vuelos militares de EU sobre México tras alerta de la FAA: Una advertencia de la autoridad aeronáutica estadounidense sobre operaciones en áreas marítimas cercanas a México colocó el tema en la agenda presidencia.

Exrector de la UACAM es vinculado por narcomenudeo; defensa acusa droga ‘sembrada’: La defensa del exrector universitario anticipó una batalla legal para impugnar la decisión judicial y cuestionó la actuación policial.

INTERNACIONAL

Reportan 21 muertos y casi 100 heridos por doble descarrilamiento de trenes en España: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, informó en X que el Ejecutivo trabaja de forma coordinada con otras autoridades y con los servicios de emergencia para auxiliar a los pasajeros de ambos trenes.

EU justifica que los aranceles por Groenlandia son para ‘evitar una emergencia nacional’: Los gravámenes fueron anunciados por Trump contra los productos de Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia.

El Pentágono alista mil 500 soldados para un posible despliegue en Minnesota: En los últimos días las tensiones entre los agentes federales y los vecinos del estado han ido en aumento.

COAHUILA

AIERA advierte retos globales tras ajustes en plantilla laboral de General Motors: La transición a vehículos eléctricos y factores geopolíticos reconfiguran la industria en la Región Sureste de Coahuila.

Heridos por desplome de avioneta en Ramos Arizpe se encuentran estables: Los dos tripulantes resultaron con lesiones, por lo que fueron atendidos en un hospital.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

¡Ganó el doblaje! Eugenio Derbez confirma que dará voz a ‘Burro’ en ‘Shrek 5’: Tras meses de negociaciones, el productor y comediante aseguró que DreamWorks aceptó adaptar el guión para el público latino.

Australian Open: Alcaraz, Zverev y Sabalenka debutan con triunfo; Venus Williams se despide en Melbourne: El arranque dejó victorias sólidas de Jasmine Paolini y Elina Svitolina, además del avance de Alexander Bublik y la emotiva eliminación de la legendaria Williams en la primera ronda.

¿Está grave? Hermanos de Verónica Castro hablan sobre la salud de la actriz: Castro fungió como una figura materna para sus hermanos menores, a quienes tenía que cuidar cuando su madre salía a trabajar.

Chivas mantiene paso perfecto; Cruz Azul gana sobre la hora y Tigres empata con Toluca en sábado del Clausura 2026: La jornada sabatina del Clausura 2026 dejó también el triunfo de Atlas, además de un empate con la mínima entre Xolos y San Luis.

¿DE QUÉ HABLA LA GENTE?

Pensión del Bienestar... ¿a qué letras les toca el pago 6 mil 400 pesos del 19 al 23 de enero, según el calendario?: El pasado 5 de enero que se comenzarán a dar los pagos del periodo que abarca el bimestre enero- febrero de 2026.

Servicio Militar Nacional será obligatorio para jóvenes que cumplan 18 años en 2026: etapas, requisitos y calendario: El Servicio Militar Nacional mantiene en 2026 su carácter obligatorio para los jóvenes mexicanos que cumplen 18 años.

‘Nada más nos dijeron que ya no éramos requeridos’: el rostro humano del despido en GM-Ramos Arizpe: Exoperarios de la armadora tienen la esperanza de regresar a la línea de producción de la armadora.

