Noticias del fin de semana en México: Niegan intervención de EU en AIFA, GM hizo recorte masivo y Servicio Militar es obligatorio en 2026

MÉXICO

→ Gobernación y Hacienda citan a Armando Castilla para revisar el acoso judicial contra Vanguardia: La Secretaria de Gobernación y el Secretario de Hacienda y Crédito Público, destacaron que el Gobierno de México mantiene especial atención sobre lo que ocurre en el norte del país.

→ Sheinbaum niega reportes de vuelos militares de EU sobre México tras alerta de la FAA: Una advertencia de la autoridad aeronáutica estadounidense sobre operaciones en áreas marítimas cercanas a México colocó el tema en la agenda presidencia.

→ Exrector de la UACAM es vinculado por narcomenudeo; defensa acusa droga ‘sembrada’: La defensa del exrector universitario anticipó una batalla legal para impugnar la decisión judicial y cuestionó la actuación policial.

INTERNACIONAL

→ Reportan 21 muertos y casi 100 heridos por doble descarrilamiento de trenes en España: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, informó en X que el Ejecutivo trabaja de forma coordinada con otras autoridades y con los servicios de emergencia para auxiliar a los pasajeros de ambos trenes.

→ EU justifica que los aranceles por Groenlandia son para ‘evitar una emergencia nacional’: Los gravámenes fueron anunciados por Trump contra los productos de Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia.

→ El Pentágono alista mil 500 soldados para un posible despliegue en Minnesota: En los últimos días las tensiones entre los agentes federales y los vecinos del estado han ido en aumento.

COAHUILA

→ AIERA advierte retos globales tras ajustes en plantilla laboral de General Motors: La transición a vehículos eléctricos y factores geopolíticos reconfiguran la industria en la Región Sureste de Coahuila.

→ Heridos por desplome de avioneta en Ramos Arizpe se encuentran estables: Los dos tripulantes resultaron con lesiones, por lo que fueron atendidos en un hospital.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

→ ¡Ganó el doblaje! Eugenio Derbez confirma que dará voz a ‘Burro’ en ‘Shrek 5’: Tras meses de negociaciones, el productor y comediante aseguró que DreamWorks aceptó adaptar el guión para el público latino.

→ Australian Open: Alcaraz, Zverev y Sabalenka debutan con triunfo; Venus Williams se despide en Melbourne: El arranque dejó victorias sólidas de Jasmine Paolini y Elina Svitolina, además del avance de Alexander Bublik y la emotiva eliminación de la legendaria Williams en la primera ronda.

→ ¿Está grave? Hermanos de Verónica Castro hablan sobre la salud de la actriz: Castro fungió como una figura materna para sus hermanos menores, a quienes tenía que cuidar cuando su madre salía a trabajar.

→ Chivas mantiene paso perfecto; Cruz Azul gana sobre la hora y Tigres empata con Toluca en sábado del Clausura 2026: La jornada sabatina del Clausura 2026 dejó también el triunfo de Atlas, además de un empate con la mínima entre Xolos y San Luis.

¿DE QUÉ HABLA LA GENTE?

→ Pensión del Bienestar... ¿a qué letras les toca el pago 6 mil 400 pesos del 19 al 23 de enero, según el calendario?: El pasado 5 de enero que se comenzarán a dar los pagos del periodo que abarca el bimestre enero- febrero de 2026.

→ Servicio Militar Nacional será obligatorio para jóvenes que cumplan 18 años en 2026: etapas, requisitos y calendario: El Servicio Militar Nacional mantiene en 2026 su carácter obligatorio para los jóvenes mexicanos que cumplen 18 años.

→ ‘Nada más nos dijeron que ya no éramos requeridos’: el rostro humano del despido en GM-Ramos Arizpe: Exoperarios de la armadora tienen la esperanza de regresar a la línea de producción de la armadora.