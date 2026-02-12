Las noticias más importantes del 12 de febrero en México

+ Seguir en Seguir en Google
Información
/ 12 febrero 2026
    Las noticias más importantes del 12 de febrero en México
    Las noticias más importantes del 12 de febrero en México VANGUARDIA

Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA

CLIMA

Frente Frío 34 azota a México: Prepárese...temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, evento Norte, caída de aguanieve, tormentas eléctricas y granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

Pide Sheinbaum que EU de una explicación oficial sobre el cierre del espacio aéreo de El Paso: Indicó que la Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó información formal a las autoridades estadounidenses, pero no ha obtenido respuesta

Es mentira que EU haya lanzado un ataque contra el estado mexicano de Sinaloa: En algunos perfiles de redes sociales se difundió una imagen en la que se lee que EU lanzó ataque sorpresa en este estado

Drones del narco van de vigilar a la Patrulla Fronteriza a cruzar fentanilo y lanzar explosivos: El cierre temporal del espacio aéreo en El Paso reactivó la atención sobre una herramienta que los grupos criminales ya usan con fines múltiples

Alerta de Contingencia ambiental en la CDMX a pocos días de conciertos y festivales: La CAME mandó una alerta de altos índices de contaminantes en la CDMX y en el Estado de México, días previos al 14 de febrero

Sheinbaum justifica que reforma laboral de 40 horas no incluya 2 días de descanso, porque ‘estamos cumpliendo’: Al ser cuestionada, afirmó que los trabajadores buscaban la jornada de 40 horas y se estaba cumpliendo

MUNDO

Ventas de petróleo venezolano superan los mil millones de dólares; cifra podría quintuplicarse: Aseguran que se esperan otros cinco mil millones en las ventas del crudo en los próximos meses

Flotilla internacional llevará ayuda a Cuba; buques de México arriban a La Habana: Ante la situación de bloqueo de crudo en Cuba, México mandó 814 toneladas de víveres para los pobladores cubanos

Dos buques de la Marina de EU chocan en el Caribe; hay dos militares heridos: The Wall Street Journal informó primero sobre la colisión, algo poco común en buques de guerra

COAHUILA

Coahuila: Concesiones mineras canceladas equivalen al 11% de la actividad de este sector en la entidad: Activista considera que podrían relacionarse con la ausencia de Manifestaciones de Impacto Ambiental o con labores cerca de sitios naturales

Coahuila, tercer Estado con mayor recuperación de concesiones mineras en el País: Tras gestiones del gobernador Manolo Jiménez ante Camimex, la entidad concentra 149 de los mil 126 permisos recuperados a nivel nacional

Frente por las 40 Horas laborales en Coahuila rechaza reforma aprobada en el Senado: El colectivo advierte que la propuesta no garantiza dos días de descanso ni condiciones dignas para la reducción de la jornada, y señala que el proceso legislativo aún no concluye

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

¿Qué hacer en Saltillo? Comedia con Lalo España, concierto de Porter, ópera, teatro local y reunión de coleccionistas: Este fin de semana se celebrará el Día de San Valentín y hay diversas actividades para disfrutar en pareja o con amigos. ¿Cuál será tu mejor opción?

Checo Pérez enfrenta contratiempos en el segundo día de test en Bahréin con Cadillac: El piloto mexicano registró 42 vueltas en el Bahrain International Circuit y cerró en el puesto 15 tras una falla mecánica

Álvaro Fidalgo manifiesta por primera vez su deseo de jugar con la Selección Mexicana: El mediocampista del Club América respondió a las palabras de Héctor Herrera y dejó abierta la puerta para representar al Tricolor rumbo al proceso mundialista de 2026

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Iyané: el regreso del guardián del desierto

Casos de sarampión en México: dónde hay mayor riesgo: Siete entidades concentran la mayoría de casos; refuerzan vacunación urgente.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Crimen Organizado
Inseguridad
Polémica

Localizaciones


Coahuila
Estados Unidos
México

Personajes


Donald Trump
Manolo Jiménez Salinas
Claudia Sheinbaum

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

Selección de los editores
Los cantantes se reportan a salvo tras el ataque que habrían sufrido en la carretera.

Reportan ataque a convoy de Christian Nodal y Ángela Aguilar
Mientras México se prepara para recibir la Copa del Mundo 2026, el resurgimiento del sarampión pone en duda la seguridad sanitaria de millones de aficionados y el estatus de eliminación de la enfermedad en el país.

México podría estar a punto de perder su estatus de país libre de sarampión
De acuerdo con autoridades estadounidenses, los drones son utilizados de manera recurrente para dos objetivos inmediatos en la franja fronteriza.

Drones del narco van de vigilar a la Patrulla Fronteriza a cruzar fentanilo y lanzar explosivos
Samuel García solicita apoyo a Claudia Sheinbaum, y demás partidos, para Presupuesto 2026

Samuel García solicita apoyo a Claudia Sheinbaum, y demás partidos, para Presupuesto 2026
Los veterinarios subrayaron la importancia de la limpieza, la fumigación y el uso de mosquicidas como medida preventiva.

Detectan gusano barrenador en perros y piden reforzar higiene y fumigación en Acapulco
El exministro surcoreano de Interior y Seguridad, Lee Sang-min, en el centro, llegan a la Corte Constitucional en Seúl, Corea del Sur.

Siete años de cárcel, a exministro del Interior de Corea del Sur por colaborar en ley marcial
“Epstein creó una narrativa manipuladora sobre su caso, en la que Noam, de buena fe, creyó”, declaró Valeria Chomsky.

Esposa de Noam Chomsky reconoce ‘graves errores de juicio’ por vínculos con Jeffrey Epstein
El secretario de energía elogió en una entrevista la “espectacular” colaboración de Caracas en su acuerdo con Washington para comercializar crudo.

Ventas de petróleo venezolano superan los mil millones de dólares; cifra podría quintuplicarse