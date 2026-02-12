Las noticias más importantes del 12 de febrero en México

CLIMA

➔ Frente Frío 34 azota a México: Prepárese...temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, evento Norte, caída de aguanieve, tormentas eléctricas y granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

➔ Pide Sheinbaum que EU de una explicación oficial sobre el cierre del espacio aéreo de El Paso: Indicó que la Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó información formal a las autoridades estadounidenses, pero no ha obtenido respuesta

➔ Es mentira que EU haya lanzado un ataque contra el estado mexicano de Sinaloa: En algunos perfiles de redes sociales se difundió una imagen en la que se lee que EU lanzó ataque sorpresa en este estado

➔ Drones del narco van de vigilar a la Patrulla Fronteriza a cruzar fentanilo y lanzar explosivos: El cierre temporal del espacio aéreo en El Paso reactivó la atención sobre una herramienta que los grupos criminales ya usan con fines múltiples

➔ Alerta de Contingencia ambiental en la CDMX a pocos días de conciertos y festivales: La CAME mandó una alerta de altos índices de contaminantes en la CDMX y en el Estado de México, días previos al 14 de febrero

➔ Sheinbaum justifica que reforma laboral de 40 horas no incluya 2 días de descanso, porque ‘estamos cumpliendo’: Al ser cuestionada, afirmó que los trabajadores buscaban la jornada de 40 horas y se estaba cumpliendo

MUNDO

➔ Ventas de petróleo venezolano superan los mil millones de dólares; cifra podría quintuplicarse: Aseguran que se esperan otros cinco mil millones en las ventas del crudo en los próximos meses

➔ Flotilla internacional llevará ayuda a Cuba; buques de México arriban a La Habana: Ante la situación de bloqueo de crudo en Cuba, México mandó 814 toneladas de víveres para los pobladores cubanos

➔ Dos buques de la Marina de EU chocan en el Caribe; hay dos militares heridos: The Wall Street Journal informó primero sobre la colisión, algo poco común en buques de guerra

COAHUILA

➔ Coahuila: Concesiones mineras canceladas equivalen al 11% de la actividad de este sector en la entidad: Activista considera que podrían relacionarse con la ausencia de Manifestaciones de Impacto Ambiental o con labores cerca de sitios naturales

➔ Coahuila, tercer Estado con mayor recuperación de concesiones mineras en el País: Tras gestiones del gobernador Manolo Jiménez ante Camimex, la entidad concentra 149 de los mil 126 permisos recuperados a nivel nacional

➔ Frente por las 40 Horas laborales en Coahuila rechaza reforma aprobada en el Senado: El colectivo advierte que la propuesta no garantiza dos días de descanso ni condiciones dignas para la reducción de la jornada, y señala que el proceso legislativo aún no concluye

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ ¿Qué hacer en Saltillo? Comedia con Lalo España, concierto de Porter, ópera, teatro local y reunión de coleccionistas: Este fin de semana se celebrará el Día de San Valentín y hay diversas actividades para disfrutar en pareja o con amigos. ¿Cuál será tu mejor opción?

➔ Checo Pérez enfrenta contratiempos en el segundo día de test en Bahréin con Cadillac: El piloto mexicano registró 42 vueltas en el Bahrain International Circuit y cerró en el puesto 15 tras una falla mecánica

➔ Álvaro Fidalgo manifiesta por primera vez su deseo de jugar con la Selección Mexicana: El mediocampista del Club América respondió a las palabras de Héctor Herrera y dejó abierta la puerta para representar al Tricolor rumbo al proceso mundialista de 2026

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Iyané: el regreso del guardián del desierto

➔ Casos de sarampión en México: dónde hay mayor riesgo: Siete entidades concentran la mayoría de casos; refuerzan vacunación urgente.