Las noticias más importantes del 12 de octubre de 2026 en México
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Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA.
CLIMA
→ Se aproxima nuevo Frente Frío a México; azotará con temperaturas bajo cero, lluvias granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h: Un nuevo Frente Frío se aproximan al territorio mexicano, provocando temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizo.
MÉXICO
→ Vinculan a proceso a Maximiano ‘N’ por homicidio culposo de casos ‘sueros vitaminados’: Maximiano ‘N’, el médico ligado a los casos de sueros vitaminados en Sonora, fue vinculado a proceso por el delito de homicdio culposo en su probable por el fallecimiento de ocho personas derivada de una mala praxis en la aplicación de la solución.
→ IMSS rescinde contratos a farmacéuticas por desabasto de medicinas: informa Zoé Robledo: El titular del IMSS, Zoé Robledo cancela convenios con empresas proveedoras que incumplieron con las entregas pactadas de medicamentos en el país.
→ Denuncian a gobernador de Oaxaca, funcionarios de su Gabinete y legisladores, ante la FGR por delincuencia organizada: La querella implica a legisladores, como el senador morenista Antonino Morales Toledo, y autoridades municipales.
→ Claudia Sheinbaum vuelve a liderar ranking de aprobación en América Latina con 69.3%: De acuerdo con CB Global Data, la presidenta Sheinbaum vuelve a liderar el ranking de aprobación de América Latina en el mes de Octubre.
→ Familias de detenidos durante la marcha por el agua en Guadalajara denuncian abusos y discrepancia en número de arrestos: Argumentan uso excesivo de la fuerza, detenciones ilegales e incomunicación de las personas arrestadas durante más de casi 20 horas.
INTERNACIONAL
→ El Pentágono aumenta de nuevo el número de bajas en la guerra en Irán: En un incremento de censura y hostilidad hacia los periodistas, se reporta un aumento sospechoso de bajas entre los militares estadounidenses.
→ Un fugitivo en casos de lavado de dinero en Venezuela comparecerá ante un tribunal de EU: La declaración de culpabilidad del ex empresario podría afectar la situación judicial de Nicolás Maduro.
→ Hasta ahora el Kremlin no confirma la tregua energética con Ucrania anunciada por Trump: Trump anunció este domingo que Rusia y Ucrania habían acordado suspender los ataques contra sus respectivas infraestructuras energéticas.
COAHUILA
→ Procesan a hombre por amenazas en redes tras hechos violentos en secundaria de La Unión en Torreón: Ubaldo N. enfrenta un proceso por presuntas amenazas en redes sociales; la Fiscalía también investiga a tres adolescentes por hechos relacionados con el caso de la secundaria de La Unión.
→ Proyecto de rectificación de Los Chorros está listo al 100 por ciento, solo falta autorización ambiental: Jericó A. Masso: La SICT informó al diputado Jericó Abramo Masso que el proyecto ejecutivo está concluido; aunque el estudio forestal deberá tramitarse nuevamente ante Semarnat.
→ Anuncian ruta gratuita de transporte ‘Vamos para el Rodeo Saltillo’, y ajustes viales por el evento: Para facilitar el traslado de los asistentes, analizan extender el transporte público hasta media noche; y renombrarán una parte del bulevar Centenario de Torreón como bulevar Rodeo Saltillo.
DEPORTES Y ESPECTÁCULOS
→ ¡A 19 de los mil! Cristiano Ronaldo marca su gol 981 y Al-Nassr gana en la Champions de Asia: El portugués firmó una gran definición ante Neftchi Fergana, en un partido que comenzó con una hora de retraso por una alerta de seguridad en Riad.
→ De actriz a primera dama: Netflix prepara la historia de Angélica Rivera: Sofía Castro interpretará a su madre en una bioserie que llegará en 2027 y explorará los desafíos personales y políticos que marcaron la vida de ‘La Gaviota’.
→ La Compañía de Ópera de Saltillo brilla en el Festival Cervantino: Este domingo la agrupación saltillense se presentó en la Alhóndiga de Granaditas junto a la Banda del Estado de Guanajuato.
ESPECIALES
→ SEMANARIO | Juzgado Ambiental: tres años en el olvido: En 2023 el Poder Judicial de Coahuila lanzó un nuevo Juzgado con Especialización Ambiental que a la fecha únicamente ha recibido una demanda.
→ ¿Cuándo es el Buen Fin 2026? Conoce las fechas oficiales y cómo comprar seguro: Esto significa que los consumidores tendrán cinco días para revisar promociones, comparar precios y decidir qué compras realizar.