Las noticias más importantes del 12 de octubre de 2026 en México

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    Las noticias más importantes del 12 de octubre de 2026 en México

Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA.

CLIMA

Se aproxima nuevo Frente Frío a México; azotará con temperaturas bajo cero, lluvias granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h: Un nuevo Frente Frío se aproximan al territorio mexicano, provocando temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizo.

MÉXICO

Vinculan a proceso a Maximiano ‘N’ por homicidio culposo de casos ‘sueros vitaminados’: Maximiano ‘N’, el médico ligado a los casos de sueros vitaminados en Sonora, fue vinculado a proceso por el delito de homicdio culposo en su probable por el fallecimiento de ocho personas derivada de una mala praxis en la aplicación de la solución.

IMSS rescinde contratos a farmacéuticas por desabasto de medicinas: informa Zoé Robledo: El titular del IMSS, Zoé Robledo cancela convenios con empresas proveedoras que incumplieron con las entregas pactadas de medicamentos en el país.

Denuncian a gobernador de Oaxaca, funcionarios de su Gabinete y legisladores, ante la FGR por delincuencia organizada: La querella implica a legisladores, como el senador morenista Antonino Morales Toledo, y autoridades municipales.

Claudia Sheinbaum vuelve a liderar ranking de aprobación en América Latina con 69.3%: De acuerdo con CB Global Data, la presidenta Sheinbaum vuelve a liderar el ranking de aprobación de América Latina en el mes de Octubre.

Familias de detenidos durante la marcha por el agua en Guadalajara denuncian abusos y discrepancia en número de arrestos: Argumentan uso excesivo de la fuerza, detenciones ilegales e incomunicación de las personas arrestadas durante más de casi 20 horas.

INTERNACIONAL

El Pentágono aumenta de nuevo el número de bajas en la guerra en Irán: En un incremento de censura y hostilidad hacia los periodistas, se reporta un aumento sospechoso de bajas entre los militares estadounidenses.

Un fugitivo en casos de lavado de dinero en Venezuela comparecerá ante un tribunal de EU: La declaración de culpabilidad del ex empresario podría afectar la situación judicial de Nicolás Maduro.

Hasta ahora el Kremlin no confirma la tregua energética con Ucrania anunciada por Trump: Trump anunció este domingo que Rusia y Ucrania habían acordado suspender los ataques contra sus respectivas infraestructuras energéticas.

COAHUILA

Procesan a hombre por amenazas en redes tras hechos violentos en secundaria de La Unión en Torreón: Ubaldo N. enfrenta un proceso por presuntas amenazas en redes sociales; la Fiscalía también investiga a tres adolescentes por hechos relacionados con el caso de la secundaria de La Unión.

Proyecto de rectificación de Los Chorros está listo al 100 por ciento, solo falta autorización ambiental: Jericó A. Masso: La SICT informó al diputado Jericó Abramo Masso que el proyecto ejecutivo está concluido; aunque el estudio forestal deberá tramitarse nuevamente ante Semarnat.

Anuncian ruta gratuita de transporte ‘Vamos para el Rodeo Saltillo’, y ajustes viales por el evento: Para facilitar el traslado de los asistentes, analizan extender el transporte público hasta media noche; y renombrarán una parte del bulevar Centenario de Torreón como bulevar Rodeo Saltillo.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

¡A 19 de los mil! Cristiano Ronaldo marca su gol 981 y Al-Nassr gana en la Champions de Asia: El portugués firmó una gran definición ante Neftchi Fergana, en un partido que comenzó con una hora de retraso por una alerta de seguridad en Riad.

De actriz a primera dama: Netflix prepara la historia de Angélica Rivera: Sofía Castro interpretará a su madre en una bioserie que llegará en 2027 y explorará los desafíos personales y políticos que marcaron la vida de ‘La Gaviota’.

La Compañía de Ópera de Saltillo brilla en el Festival Cervantino: Este domingo la agrupación saltillense se presentó en la Alhóndiga de Granaditas junto a la Banda del Estado de Guanajuato.

ESPECIALES

SEMANARIO | Juzgado Ambiental: tres años en el olvido: En 2023 el Poder Judicial de Coahuila lanzó un nuevo Juzgado con Especialización Ambiental que a la fecha únicamente ha recibido una demanda.

¿Cuándo es el Buen Fin 2026? Conoce las fechas oficiales y cómo comprar seguro: Esto significa que los consumidores tendrán cinco días para revisar promociones, comparar precios y decidir qué compras realizar.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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El presidente Donald Trump regresa a la Casa Blanca luego de un viaje a Clarksville, Tennessee, en el jardín sur de la Casa Blanca, el sábado 10 de octubre de 2026, en Washington.

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Estábamos mejor cuando estábamos peor

Durante la mañana del lunes, el huracán ‘Simon’ se degradó a categoría 2 en la escala Saffir-Simpson.

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Ya hay fechas oficiales para El Buen Fin 2026 y llegará con una modificación importante para quienes esperan esta temporada de promociones para realizar compras.

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Trabajo. El actor convirtió su experiencia con la parálisis cerebral en una plataforma para impulsar la inclusión y combatir los estereotipos en Hollywood.

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Apuesta. 2 Sofía Castro asumirá el reto de interpretar a su madre en una historia que combinará su trayectoria artística con su paso por la residencia presidencial.

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William Contreras encabezó la ofensiva de Milwaukee con tres carreras producidas, fundamentales para colocar contra las cuerdas a los Dodgers.

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