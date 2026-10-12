Las noticias más importantes del 12 de octubre de 2026 en México

CLIMA

→ Se aproxima nuevo Frente Frío a México; azotará con temperaturas bajo cero, lluvias granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h : Un nuevo Frente Frío se aproximan al territorio mexicano, provocando temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizo.

MÉXICO

→ Vinculan a proceso a Maximiano ‘N’ por homicidio culposo de casos ‘sueros vitaminados’ : Maximiano ‘N’, el médico ligado a los casos de sueros vitaminados en Sonora, fue vinculado a proceso por el delito de homicdio culposo en su probable por el fallecimiento de ocho personas derivada de una mala praxis en la aplicación de la solución.

→ IMSS rescinde contratos a farmacéuticas por desabasto de medicinas: informa Zoé Robledo : El titular del IMSS, Zoé Robledo cancela convenios con empresas proveedoras que incumplieron con las entregas pactadas de medicamentos en el país.

→ Denuncian a gobernador de Oaxaca, funcionarios de su Gabinete y legisladores, ante la FGR por delincuencia organizada : La querella implica a legisladores, como el senador morenista Antonino Morales Toledo, y autoridades municipales.

→ Claudia Sheinbaum vuelve a liderar ranking de aprobación en América Latina con 69.3% : De acuerdo con CB Global Data, la presidenta Sheinbaum vuelve a liderar el ranking de aprobación de América Latina en el mes de Octubre.

→ Familias de detenidos durante la marcha por el agua en Guadalajara denuncian abusos y discrepancia en número de arrestos : Argumentan uso excesivo de la fuerza, detenciones ilegales e incomunicación de las personas arrestadas durante más de casi 20 horas.

INTERNACIONAL

→ El Pentágono aumenta de nuevo el número de bajas en la guerra en Irán : En un incremento de censura y hostilidad hacia los periodistas, se reporta un aumento sospechoso de bajas entre los militares estadounidenses.

→ Un fugitivo en casos de lavado de dinero en Venezuela comparecerá ante un tribunal de EU : La declaración de culpabilidad del ex empresario podría afectar la situación judicial de Nicolás Maduro.

→ Hasta ahora el Kremlin no confirma la tregua energética con Ucrania anunciada por Trump : Trump anunció este domingo que Rusia y Ucrania habían acordado suspender los ataques contra sus respectivas infraestructuras energéticas.

COAHUILA

→ Procesan a hombre por amenazas en redes tras hechos violentos en secundaria de La Unión en Torreón : Ubaldo N. enfrenta un proceso por presuntas amenazas en redes sociales; la Fiscalía también investiga a tres adolescentes por hechos relacionados con el caso de la secundaria de La Unión.

→ Proyecto de rectificación de Los Chorros está listo al 100 por ciento, solo falta autorización ambiental: Jericó A. Masso : La SICT informó al diputado Jericó Abramo Masso que el proyecto ejecutivo está concluido; aunque el estudio forestal deberá tramitarse nuevamente ante Semarnat.

→ Anuncian ruta gratuita de transporte ‘Vamos para el Rodeo Saltillo’, y ajustes viales por el evento : Para facilitar el traslado de los asistentes, analizan extender el transporte público hasta media noche; y renombrarán una parte del bulevar Centenario de Torreón como bulevar Rodeo Saltillo.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

→ ¡A 19 de los mil! Cristiano Ronaldo marca su gol 981 y Al-Nassr gana en la Champions de Asia : El portugués firmó una gran definición ante Neftchi Fergana, en un partido que comenzó con una hora de retraso por una alerta de seguridad en Riad.

→ De actriz a primera dama: Netflix prepara la historia de Angélica Rivera : Sofía Castro interpretará a su madre en una bioserie que llegará en 2027 y explorará los desafíos personales y políticos que marcaron la vida de ‘La Gaviota’.

→ La Compañía de Ópera de Saltillo brilla en el Festival Cervantino : Este domingo la agrupación saltillense se presentó en la Alhóndiga de Granaditas junto a la Banda del Estado de Guanajuato.

ESPECIALES

→ SEMANARIO | Juzgado Ambiental: tres años en el olvido : En 2023 el Poder Judicial de Coahuila lanzó un nuevo Juzgado con Especialización Ambiental que a la fecha únicamente ha recibido una demanda.