Las noticias más importantes del 13 de octubre de 2026 en México

CLIMA

→ Se aproxima Masa de Aire Frío a México; junto al Frente Frío 2, azotarán con temperaturas bajo cero, lluvias granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h: Un nuevo Frente Frío, el número 2 de la temporada y su Masa de Aire Frío, se aproximan al territorio mexicano, provocando temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizo.

MÉXICO

→ Maquinaria derriba puente peatonal y cae sobre auto en avenida Constitución de Monterrey : Samuel García informó que el accidente se debió a un “error operativo” por parte de la empresa Mota-Engil.

→ Pío López Obrador, hermano de AMLO, ya recorre colonias en busca de respaldo en Tuxtla, Chiapas : Pío López Obrador inició sus recorridos en las colonias de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con el objetivo de conseguir el respaldo ciudadano que le permita convertirse en candidato a diputado federal.

→ Harfuch descarta intervención militar de E.U en mares de México : El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana aclaró que las conversaciones entre ambos países se enfocan en la colaboración y no en acciones de fuerza de fuerzas extranjeras en aguas nacionales.

→ Anuncia Lemus liberación de todos los detenidos tras marcha del agua; reconoce uso excesivo de la fuerza: ‘fue un operativo con graves deficiencias’ : El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, informó que todas las personas detenidas durante la protesta del domingo 11 de octubre por la mala calidad del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) ya recuperaron su libertad.

→ Guerrero emite alerta por cercanía de depresión tropical; impactaría mañana como huracán ‘Trudy’: El Gobierno de Guerrero pidió a sus pobladores estar en alerta debido al acercamiento en próximas horas de la depresión tropical Veintiuno-E, y su posible impacto mañana como huracán “Trudy”, categoría 1 de intensidad en la escala Saffir- Simpson.

INTERNACIONAL

→ Vaticano confirma diagnóstico de cáncer del papa León XIV, detectan adenocarcinoma pulmonar tras cirugía : Al Papa León XIV le fue confirmado el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, luego de una intervención en la que se le ha extirpado el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante cirugía videoasistida, informó este martes la oficina de prensa del Vaticano.

→ El cambio climático impulsa el aumento de los precios de los mariscos : Algunos aspectos como la mengua de la población de peces, han cambiado el rumbo de trabajo de los pescadores, que han tenido que adaptarse.

→ A tres semanas de elecciones de medio mandato en EU, esto es lo que dicen las encuestas : Los sondeos dibujan por ahora un escenario favorable para la oposición demócrata en ambas cámaras.

COAHUILA

→ ’Su lucha también es nuestra’: colectivos de Coahuila respaldan movimiento por el agua en Jalisco tras represión : El Colectivo Sí a la Vida y Custodios del Agua del arroyo San Miguel enviaron una carta de solidaridad a los manifestantes de Jalisco; exigieron atención médica para los heridos.

→ Manolo Jiménez ve en garantía de AHMSA la mejor noticia del sexenio: ‘Si no se da, habrá muchos temas de que platicar’ : Manolo Jiménez consideró que el depósito de la garantía de 56 millones de dólares para la compra de AHMSA sería una de las mejores noticias de su sexenio.

→ Detona Rodeo Saltillo 80% de ocupación hotelera y ventas en tiendas de artículos vaqueros : El Rodeo Saltillo 2026, que se llevará a cabo del 15 al 18 de octubre, generó un incremento en la ocupación hotelera y en las ventas de artículos comerciales vaqueros en la Región Sureste de Coahuila.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

→ Isaac del Toro cierra 2026 con 12 victorias y un podio histórico en el Tour de France : A sus 22 años, el corredor del UAE Team Emirates-XRG conquistó competencias como la Tirreno-Adriatico y el Deutschland Tour, además de subir al podio de la carrera francesa.

→ ¿Nuevas canciones? Captan a Luis Miguel en un estudio de grabación : Las fanáticas y los seguidores de Luis Miguel aparentemente tendrán un año muy activo, ya que el cantante fue captado saliendo de un estudio de grabación en Estados Unidos, lo que podría significar que su regreso a las actividades musicales va en serio.

→ ‘Abrazar la parte que más me avergüenza me llevó a lo más luminoso’, Eugenia Flores Soria rompe con la violencia de lo romántico en nuevo libro : La escritora coahuilense se presentó en la primera jornada de la Feria Internacional del Libro de Monterrey con su libro ‘Florencia era un sueño al centro del atlas’, donde cuestiona el eurocentrismo y la violencia de género.

ESPECIALES

→ SEMANARIO | Las ‘puntadas’ de Lili: un amor que se cose a mano : Lili perdió sus dos senos y aprendió a vivir con esa ausencia. Hoy confecciona prótesis mamarias artesanales para otras mujeres y convierte su experiencia en una forma de acompañamiento. Su amor ya traspasó fronteras.