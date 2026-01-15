Las noticias más importantes del 15 de enero en México

CLIMA

➔ Masa de Aire Frío congelará a México: Prepárese...temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, tormentas eléctricas y granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

➔ No afectará reforma electoral la autonomía del INE: Claudia Sheinbaum: La Presidenta dijo que el proyecto busca fortalecer la democracia y no conducirá al País al autoritarismo

➔ Gobierno de Sheinbaum afirma que buscan preservar el T-MEC y las negociaciones deberán concluir en junio: Confirman que la renegociación del tratado comercial trilateral deberá quedar concluida en junio, conforme al calendario previamente acordado

➔ Papa León XIV visitaría México en septiembre de 2026: El papa León XIV podría realizar su primera visita a México en septiembre como parte de una gira posterior a un evento internacional organizado por la ONU

➔ El consumo privado de México aumentó un 4.1% en octubre de 2025: Inegi: Desde junio de 2025 se ha registrado variaciones positivas; en octubre hubo un crecimiento de 0.8% con respecto a septiembre del año anterior

➔ Presiona EU a México para combatir a los cárteles: NYT: Asegura diario estadounidense que desde principios de 2025 se hizo la propuesta al gobierno mexicano

MUNDO

➔ María Corina Machado entrega a Trump su medalla del Premio Nobel de la Paz; Trump lo presume: Trump y Machado habían adelantado por separado sobre la entrega de la medalla, que ocurrió durante el almuerzo en privado

➔ Amenaza Trump con invocar la Ley de Insurrección en Minnesota si continúan ataques contra ICE: La última vez que se uso esta ley fue en 1992, bajo el mandato de George H.W. Bush en California

➔ Tras amenazar a Irán, presuntamente, Estados Unidos previene 800 ejecuciones a civiles por protestas: Las protestas antigubernamentales en Irán iniciaron el 28 de diciembre y han continuado, tras conflictos y actos de represión por parte de las autoridades

COAHUILA

➔ Detención ilegal de Armando Castilla exhibe ‘sistema jurídico corrupto’, considera Antonio Serrano: El consultor agregó que es un reflejo de que las personas adineradas pueden acusar falsamente a otras sin sustento y deja desprotegidas a quienes no tienen dinero

➔ Encabeza Manolo Jiménez su primera reunión de gabinete de 2026: El gobernador de Coahuila llamó a su equipo de trabajo a continuar con su compromiso con las familias coahuilenses

➔ Saltillo: Comienza IMMUS análisis para conectar rutas de ‘Aquí Vamos Gratis’ con LOBUS: Contemplan opciones como refuerzos de unidades en horarios específicos y posibles zonas de transferencia

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ ¿Qué hacer en Saltillo? ‘El Seductor’ con Humberto Zurita y Chantal Andere, tributo a la música de Disney y teatro local: El teatro y la música de Disney protagonizan las principales actividades culturales del fin de semana en la ciudad... ¡checa cuál puedes disfrutar!

➔ Canelo Álvarez peleará el 12 de septiembre en Riad, confirma Turki Alalshikh: El boxeador mexicano volverá al ring en Riad, Arabia Saudita, en un evento internacional que marcará una nueva etapa en su carrera

➔ ¡Lo presume en redes! ‘Conquista’ el cabrito de Saltillo a Matilde Obregón: La periodista de espectáculos y exparticipante de MasterChef Celebrity visitó la capital coahuilense y conoció de viva voz la historia y tradición del cabrito junto a Juan Ramón y Braulio Cárdenas, en el Mesón Principal

ESPECIAL

➔ SAT te puedes regresar dinero si facturas estos gastos en 2026: Las deducciones personales permiten a las personas físicas acceder a una posible devolución de impuestos al presentar su declaración anual ante el SAT

➔ CURP biométrica en 2026... Así puedes sacar tu cita para tramitarla; requisitos y documentos necesarios: La CURP biométrica 2026 ya tiene requisitos y plataforma oficial para sacar cita. Conoce documentos, pasos y cuándo será obligatoria en México