Las noticias más importantes del 15 de enero en México

/ 15 enero 2026
    Las noticias más importantes del 15 de enero en México
    Las noticias más importantes del 15 de enero en México FOTO: VANGUARDIA

Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA

CLIMA

Masa de Aire Frío congelará a México: Prepárese...temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, tormentas eléctricas y granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

No afectará reforma electoral la autonomía del INE: Claudia Sheinbaum: La Presidenta dijo que el proyecto busca fortalecer la democracia y no conducirá al País al autoritarismo

Gobierno de Sheinbaum afirma que buscan preservar el T-MEC y las negociaciones deberán concluir en junio: Confirman que la renegociación del tratado comercial trilateral deberá quedar concluida en junio, conforme al calendario previamente acordado

Papa León XIV visitaría México en septiembre de 2026: El papa León XIV podría realizar su primera visita a México en septiembre como parte de una gira posterior a un evento internacional organizado por la ONU

El consumo privado de México aumentó un 4.1% en octubre de 2025: Inegi: Desde junio de 2025 se ha registrado variaciones positivas; en octubre hubo un crecimiento de 0.8% con respecto a septiembre del año anterior

Presiona EU a México para combatir a los cárteles: NYT: Asegura diario estadounidense que desde principios de 2025 se hizo la propuesta al gobierno mexicano

MUNDO

María Corina Machado entrega a Trump su medalla del Premio Nobel de la Paz; Trump lo presume: Trump y Machado habían adelantado por separado sobre la entrega de la medalla, que ocurrió durante el almuerzo en privado

Amenaza Trump con invocar la Ley de Insurrección en Minnesota si continúan ataques contra ICE: La última vez que se uso esta ley fue en 1992, bajo el mandato de George H.W. Bush en California

Tras amenazar a Irán, presuntamente, Estados Unidos previene 800 ejecuciones a civiles por protestas: Las protestas antigubernamentales en Irán iniciaron el 28 de diciembre y han continuado, tras conflictos y actos de represión por parte de las autoridades

COAHUILA

Detención ilegal de Armando Castilla exhibe ‘sistema jurídico corrupto’, considera Antonio Serrano: El consultor agregó que es un reflejo de que las personas adineradas pueden acusar falsamente a otras sin sustento y deja desprotegidas a quienes no tienen dinero

Encabeza Manolo Jiménez su primera reunión de gabinete de 2026: El gobernador de Coahuila llamó a su equipo de trabajo a continuar con su compromiso con las familias coahuilenses

Saltillo: Comienza IMMUS análisis para conectar rutas de ‘Aquí Vamos Gratis’ con LOBUS: Contemplan opciones como refuerzos de unidades en horarios específicos y posibles zonas de transferencia

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

¿Qué hacer en Saltillo? ‘El Seductor’ con Humberto Zurita y Chantal Andere, tributo a la música de Disney y teatro local: El teatro y la música de Disney protagonizan las principales actividades culturales del fin de semana en la ciudad... ¡checa cuál puedes disfrutar!

Canelo Álvarez peleará el 12 de septiembre en Riad, confirma Turki Alalshikh: El boxeador mexicano volverá al ring en Riad, Arabia Saudita, en un evento internacional que marcará una nueva etapa en su carrera

¡Lo presume en redes! ‘Conquista’ el cabrito de Saltillo a Matilde Obregón: La periodista de espectáculos y exparticipante de MasterChef Celebrity visitó la capital coahuilense y conoció de viva voz la historia y tradición del cabrito junto a Juan Ramón y Braulio Cárdenas, en el Mesón Principal

ESPECIAL

SAT te puedes regresar dinero si facturas estos gastos en 2026: Las deducciones personales permiten a las personas físicas acceder a una posible devolución de impuestos al presentar su declaración anual ante el SAT

CURP biométrica en 2026... Así puedes sacar tu cita para tramitarla; requisitos y documentos necesarios: La CURP biométrica 2026 ya tiene requisitos y plataforma oficial para sacar cita. Conoce documentos, pasos y cuándo será obligatoria en México

