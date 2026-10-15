Las noticias más importantes del 15 de octubre en México

CLIMA

➔ Se aproxima Gran Masa de Aire Frío a México; junto a Frente Frío 2, azotarán con heladas de 0 grados, lluvias, granizadas y evento Norte: El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), advirtió que el nuevo Frente Frío 2 y su Masa de Aire Frío se aproximan al Territorio Mexicano

MÉXICO

➔ Detectan ameba ‘comecerebros’ en seis lagos artificiales de Mérida; restringen acceso: Salud de Yucatán confirmó la presencia de Naegleria en seis cuerpos de agua y pidió evitar el contacto; tres sitios dieron negativo y siguen abiertos.

➔ Conflicto en el IMSS: trabajadores desconocen a Olivos y exigen nueva negociación salarial: Tras el rechazo al aumento salarial de 6.8% en una consulta sindical, trabajadores del Seguro Social exigen la renuncia de Rafael Olivos Hernández.

➔ Balacera en los límites de San Pedro y Monterrey deja dos fallecidos: Los hechos fueron reportados la tarde de este jueves y hasta el momento se desconoce la identidad de los fallecidos

➔ Gobierno de Sheinbaum destaca la importancia turística del Rodeo de Saltillo; se esperan más de 200 mil personas: Resaltó que el Rodeo Saltillo tiene una ocupación hotelera del 95%.

➔ Reducen 86% zona protegida de vaquita marina en Golfo de California; sólo quedan entre siete y 10 ejemplares: Se publicó en el DOF un decreto que reduce el polígono de protección de esta especie para permitir la actividad pesquera en la zona.

MUNDO

➔ Reitera Trump que ‘los cárteles controlan México’; afirma que se lo dijo a Sheinbaum: El presidente dijo que su gobierno está atacando a los cárteles y que México también debería hacerlo.

➔ Brasil aprueba reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales: El Senado da luz verde a la reforma impulsada por Lula da Silva sin recorte salarial, a días de la segunda vuelta electoral.

➔ Nidal Malik Hasan, quien mató a 13 personas en el tiroteo de Fort Hood, no será ejecutado en directo, según Trump: El ex mayor del Ejército se convertiría en el primer miembro de las fuerzas armadas en ser ejecutado por un pelotón de fusilamiento desde la Segunda Guerra Mundial.

➔ Costa Rica abre una megacárcel al estilo de Bukele. ¿Cómo llegó aquí el país más estable de Centroamérica?: El Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado, inaugurado el por la presidenta Laura Fernández, emula al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) erigido por el mandatario salvadoreño.

➔ Trump considera usar la ‘madre de todas las bombas’ contra Irán, según fuentes: El uso por primera vez de la bomba GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast Bomb (MOAB), la bomba no nuclear más grande del arsenal estadounidense, en el conflicto con Irán supondría una escalada notable.

COAHUILA

➔ ‘No se vale que hayan jugado con la gente de AHMSA’; cuestiona Gobernador de Coahuila revisión de subasta: El gobernador de Coahuila criticó que se permitiera avanzar una propuesta sin suficiente respaldo financiero para adquirir la acerera; además, destacó las expectativas económicas de Expo Coahuila y la llegada de más de mil 500 ganaderos al estado..

➔ ¿Vas al Rodeo Saltillo? ¡Atención! Estos son los objetos que no podrás ingresar al evento: Consulta la lista de artículos permitidos y prohibidos para ingresar al Rodeo Saltillo 2026, que se realizará del 15 al 18 de octubre en la Expo Coahuila.

➔ Torreón: A dos semanas del ataque en la Secundaria 13, tres lesionados ya fueron dados de alta: Las autoridades educativas reportan avances en la recuperación de las víctimas; el regreso a clases presenciales continúa sin fecha.

➔ Actividades del día en Rodeo Saltillo: La Casetera, Pesado, Smoke Grill, Expogan y más: Los eventos estelares de la jornada incluyen las finales gastronómicas de Fuego Universitario, las acciones de la arena principal con el Open Rodeo, la Gran Subasta y juzgamiento Angus Rojo.

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ ¿Qué hacer en Saltillo? Teatro local, ‘The Rocky Horror Picture Show’, Saltillera Fest y el Terror Fest: Estos días habrá actividades para todos los gustos, así que no habrá excusa para que el público de la capital coahuilense deje pasar la oportunidad de disfrutar de un momento de diversión.

➔ Chivas se viste de charro: presenta espectacular uniforme negro y dorado con escudo de 1908: El Rebaño Sagrado apuesta por sus raíces mexicanas con una camiseta diseñada por Nike, que recupera símbolos históricos y estará a la venta este mes.

➔ Conquista Alejandro Sanz a Saltillo con su tour ‘¿Y ahora qué?’: Fans saltillenses disfrutaron del artista español que, por vez primera, visita la capital coahuilense.

➔ Coahuilense Argentina Valdepeñas impone récord nacional en el Maratón de Chicago: La atleta lagunera, integrante del Club Zatopek de Zacatecas, sumó un nuevo resultado a su trayectoria en Chicago, donde ya había destacado en las ediciones de 2022 y 2023.

ESPECIAL

➔ ¡A tomar precauciones! Gobierno de Sheinbaum llama a la prevención por Huracán Trudy de categoría 1 y Frente Frío #2

➔ Monte de Piedad reactiva descuentos: así puedes recuperar tus prendas y pagar menos: Conoce qué beneficios puedes solicitar y cómo recuperar tus artículos empeñados..