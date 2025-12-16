Las noticias más importantes del 16 de diciembre en México

CLIMA

➔ ¿llegará el Frente frío 22 esta semana?: Prepárese....Bajan las temperaturas en México, provocando tormentas eléctricas y la probabilidad de caída de granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

➔ Afirma Sheinbaum que se analizarán los alcances del decreto de Trump sobre fentanilo: Uno de los aspectos que deberán analizarse es cómo la medida podría incidir en el empleo legal del fentanilo, considerando que en determinadas prácticas médicas se utiliza como anestésico

➔ Sin aguinaldo, 13.7 millones de trabajadores en México: De acuerdo con el Inegi, entre julio y septiembre se registraron 38.9 millones de personas con empleo subordinado y remunerado

➔ Banxico pronostica un crecimiento de 1.1 por ciento para México en 2026: El PIB de 2024 registró un crecimiento de 1.4 por ciento, según informó el Banco Central, por lo que la diferencia marca un decrecimiento para el próximo año

➔La prohibición de los vapeadores, un regalo para el crimen organizado: La prohibición de los vapeadores no elimina su consumo: crea un mercado negro que eleva precios, reduce controles sanitarios y fortalece al crimen organizado:

➔ Anuncian millonario apoyo europeo para frenar la violencia contra mujeres en México: La Unión Europea anunció el financiamiento de cinco proyectos enfocados en la prevención de la violencia de género, el acceso a la justicia y la búsqueda de personas desaparecidas

MUNDO

➔ Donald Trump ordena bloqueo total a petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela: La nueva fase del operativo militar estadounidense coincide con un aumento de la presencia militar en el Caribe y ha sido condenada por Caracas como “piratería”

➔ Revela la BBC que los vuelos de Epstein desde y hacia el Reino Unido llevaron víctimas de abusos: Tres británicas supuestamente víctimas de los abusos aparecen en los registros de los vuelos que hizo Epstein hacia y desde territorio británico

➔ Donald Trump destruirá más lanchas hasta que Maduro se rinda, afirma su jefa de gabinete: Al momento EU ya ha matado extrajudicialmente a más de 80 personas a quienes Washington describe como ‘narcoterroristas’

COAHUILA

➔ Endurece Saltillo hasta 400% multas por daños al medio ambiente: En la Ley de ingresos para el próximo año se reporta aumento en la disposición indebida de basura, las quemas y la provocación de incendios.

➔ Narcocorrido expone nexo de ‘El Limones’ y ‘El Muñeco’ con la Catem de Pedro Haces: Édgar Rodríguez y Nassael Armando Cobián usaron como táctica distractora fotografiarse con funcionarios de diferentes partidos, sin embargo, un narcocorrido y un Lamborghini color verde limón los evidenciaron

➔ Reconocen legado de Sergio Verduzco en la historia de la construcción en Saltillo: Fue fundador de Grupo Server, empresa clave en la creación de fraccionamientos y desarrollos urbanos en la región

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ ¡Vaya sorpresa! México queda fuera de los Oscar... pero Del Toro y su Frankenstein sí avanzan: La Academia dio a conocer la short list rumbo al Oscar 2026, en la que destacó la cinta del cineasta tapatío

➔ ¡Un milagro! Revela Martha Higareda que casi muere por preeclampsia: La actriz, recién convertida en madre de gemelas, compartió en Instagram la grave crisis de salud que la mantuvo hospitalizada tras dar a luz

➔ FIFA baja precios del Mundial 2026 y libera boletos desde mil pesos para aficionados: Los boletos más accesibles serán distribuidos por las federaciones nacionales entre aficionados recurrentes de cada selección

ESPECIAL

➔ CURP biométrica en 2026: requisitos y claves para tramitar el documento en niños: La CURP biométrica en 2026 representa un cambio importante en la forma en que se acredita la identidad en México.

➔ ¿Necesitas realizar un trámite? Los días que el SAT no trabaja en diciembre: Aunque el SAT mantiene sus oficinas abiertas durante el mes de diciembre, cuentan con días de descanso