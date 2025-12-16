Las noticias más importantes del 16 de diciembre en México

/ 16 diciembre 2025
    Las noticias más importantes del 16 de diciembre en México
    Las noticias más importantes del 16 de diciembre en México

Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA

CLIMA

¿llegará el Frente frío 22 esta semana?: Prepárese....Bajan las temperaturas en México, provocando tormentas eléctricas y la probabilidad de caída de granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

Afirma Sheinbaum que se analizarán los alcances del decreto de Trump sobre fentanilo: Uno de los aspectos que deberán analizarse es cómo la medida podría incidir en el empleo legal del fentanilo, considerando que en determinadas prácticas médicas se utiliza como anestésico

Sin aguinaldo, 13.7 millones de trabajadores en México: De acuerdo con el Inegi, entre julio y septiembre se registraron 38.9 millones de personas con empleo subordinado y remunerado

Banxico pronostica un crecimiento de 1.1 por ciento para México en 2026: El PIB de 2024 registró un crecimiento de 1.4 por ciento, según informó el Banco Central, por lo que la diferencia marca un decrecimiento para el próximo año

La prohibición de los vapeadores, un regalo para el crimen organizado: La prohibición de los vapeadores no elimina su consumo: crea un mercado negro que eleva precios, reduce controles sanitarios y fortalece al crimen organizado:

Anuncian millonario apoyo europeo para frenar la violencia contra mujeres en México: La Unión Europea anunció el financiamiento de cinco proyectos enfocados en la prevención de la violencia de género, el acceso a la justicia y la búsqueda de personas desaparecidas

MUNDO

Donald Trump ordena bloqueo total a petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela: La nueva fase del operativo militar estadounidense coincide con un aumento de la presencia militar en el Caribe y ha sido condenada por Caracas como “piratería”

Revela la BBC que los vuelos de Epstein desde y hacia el Reino Unido llevaron víctimas de abusos: Tres británicas supuestamente víctimas de los abusos aparecen en los registros de los vuelos que hizo Epstein hacia y desde territorio británico

Donald Trump destruirá más lanchas hasta que Maduro se rinda, afirma su jefa de gabinete: Al momento EU ya ha matado extrajudicialmente a más de 80 personas a quienes Washington describe como ‘narcoterroristas’

COAHUILA

Endurece Saltillo hasta 400% multas por daños al medio ambiente: En la Ley de ingresos para el próximo año se reporta aumento en la disposición indebida de basura, las quemas y la provocación de incendios.

Narcocorrido expone nexo de ‘El Limones’ y ‘El Muñeco’ con la Catem de Pedro Haces: Édgar Rodríguez y Nassael Armando Cobián usaron como táctica distractora fotografiarse con funcionarios de diferentes partidos, sin embargo, un narcocorrido y un Lamborghini color verde limón los evidenciaron

Reconocen legado de Sergio Verduzco en la historia de la construcción en Saltillo: Fue fundador de Grupo Server, empresa clave en la creación de fraccionamientos y desarrollos urbanos en la región

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

¡Vaya sorpresa! México queda fuera de los Oscar... pero Del Toro y su Frankenstein sí avanzan: La Academia dio a conocer la short list rumbo al Oscar 2026, en la que destacó la cinta del cineasta tapatío

¡Un milagro! Revela Martha Higareda que casi muere por preeclampsia: La actriz, recién convertida en madre de gemelas, compartió en Instagram la grave crisis de salud que la mantuvo hospitalizada tras dar a luz

FIFA baja precios del Mundial 2026 y libera boletos desde mil pesos para aficionados: Los boletos más accesibles serán distribuidos por las federaciones nacionales entre aficionados recurrentes de cada selección

ESPECIAL

CURP biométrica en 2026: requisitos y claves para tramitar el documento en niños: La CURP biométrica en 2026 representa un cambio importante en la forma en que se acredita la identidad en México.

¿Necesitas realizar un trámite? Los días que el SAT no trabaja en diciembre: Aunque el SAT mantiene sus oficinas abiertas durante el mes de diciembre, cuentan con días de descanso

Temas


Narcotráfico
política
Seguridad

Localizaciones


Coahuila
Estados Unidos
México

