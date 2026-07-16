Las noticias más importantes del 16 de julio en México

CLIMA

➔ Se aproxima Tormenta Negra a México: Prepárese...temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizadas, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

➔ Detienen a exgobernador de BC, Ernesto Ruffo, por contrabando de combustible; lo ligaron con megadecomiso en Saltillo y Ramos: El exmandatario fue capturado en Ensenada por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible

➔ Matan a Josué Martínez, director de medio digital en Puebla: El comunicador fue atacado poco después de las 8:00 horas, a escasos metros de su domicilio

➔ Sheinbaum no ha hablado con Trump sobre migración tras denuncia por muertes de mexicanos bajo custodia del ICE: Claudia Sheinbaum confirmó que no ha hablado recientemente con Donald Trump sobre migración y reiteró que no debe criminalizarse

➔ Sheinbaum niega descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca ; asegura que fue un incidente: Claudia Sheinbaum afirmó que el percance del Tren Interoceánico en Oaxaca no fue un descarrilamiento total y dijo que ya se investiga

➔ Mienten, sí sabían que ‘El Jando’ era el piloto que trasladó a ‘El Mayo’: Loret de Mola: De acuerdo con el periodista, las autoridades en México ‘decidieron mentirnos’ y armaron un enredo para fingir que no conocían la identidad de Mauro Alberto Núñez Ojeda cuando fue expulsado a EU el 12 de agosto de 2025

MUNDO

➔ ‘Las Malvinas son argentinas’ Javier Milei celebra declaraciones de la selección argentina: La lona polémica ha provocado reclamos contra la FIFA, al igual que un extenso debate entre fanáticos ingleses y argentinos

➔ Trump reanuda controles de tráfico de ICE, tras protestas por tiroteos en contra de migrantes: Karoline Leavitt, secretaria de prensa, aseguró que son la mejor táctica en contra de los migrantes indocumentados en Estados Unidos

➔ Marco Rubio arremete contra el ‘narcoterrorismo’ y amenaza a la ‘extrema izquierda’: El Secretario de Estado, para prevenir reclutamiento y financiamiento, evitará la entrada a integrantes de la extrema izquierda a Estados Unidos

COAHUILA

➔ En Coahuila, padecen ciberdelitos hasta 143 mil usuarios de internet: Durante 2025, 5.9% de los ciberusuarios reporta haber sido víctima de algún delito en la red

➔ Saltillo: autoridades llaman a evitar la automedicación ante crecimiento de venta de fármacos para adelgazar: Desde problemas intestinales hasta renales, las consecuencias de consumir medicamentos para adelgazar sin supervisión médica.

➔ Saltillo refuerza prevención y vigilancia contra el gusano barrenador en zonas rurales: Las acciones incluyen jornadas de vacunación, revisión periódica del ganado y orientación a productores para detectar heridas y reportar posibles casos

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ ¿Qué hacer en Saltillo? Continúa la FINA con ópera y Saltillo Electrónico, Edwin Luna cierra el FutFest y llega Luis Ángel ‘el Flaco’: Música, teatro y entretenimiento habrá este fin de semana para que agendes los evento que más te llamen la atención

➔ Pati Chapoy se pronuncia sobre el bienestar animal en televisión nacional; TV Azteca reafirma su compromiso tras polémica: Pati Chapoy y el equipo de Ventaneando dieron lectura a un comunicado de TV Azteca para reiterar el compromiso con la protección y el bienestar animal.

➔ Sebastián García, Dafne Quintero y Ana Paula Vázquez clasifican a la Final de Copas del Mundo en Saltillo: El escenario está listo para una final histórica en Coahuila, donde tres arqueros del estado intentarán aprovechar la localía ante figuras internacionales del tiro con arco

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Pitoco, el titiritero que resiste al tiempo.

➔ ¡Cuidado si viajas a EU! Salud de México emite alerta de viaje por brote de ciclosporiasis o ‘diarrea explosiva’: La Secretaría de Salud emitió un comunicado de vigilancia epidemiológica ante los casos de ciclosporiasis