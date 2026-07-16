Las noticias más importantes del 16 de julio en México

+ Seguir en Seguir en Google
Información
/
    Las noticias más importantes del 16 de julio en México
    Las noticias más importantes del 16 de julio en México 2026 Vanguardia

Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA

CLIMA

Se aproxima Tormenta Negra a México: Prepárese...temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizadas, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

Detienen a exgobernador de BC, Ernesto Ruffo, por contrabando de combustible; lo ligaron con megadecomiso en Saltillo y Ramos: El exmandatario fue capturado en Ensenada por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible

Matan a Josué Martínez, director de medio digital en Puebla: El comunicador fue atacado poco después de las 8:00 horas, a escasos metros de su domicilio

Sheinbaum no ha hablado con Trump sobre migración tras denuncia por muertes de mexicanos bajo custodia del ICE: Claudia Sheinbaum confirmó que no ha hablado recientemente con Donald Trump sobre migración y reiteró que no debe criminalizarse

Sheinbaum niega descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca ; asegura que fue un incidente: Claudia Sheinbaum afirmó que el percance del Tren Interoceánico en Oaxaca no fue un descarrilamiento total y dijo que ya se investiga

Mienten, sí sabían que ‘El Jando’ era el piloto que trasladó a ‘El Mayo’: Loret de Mola: De acuerdo con el periodista, las autoridades en México ‘decidieron mentirnos’ y armaron un enredo para fingir que no conocían la identidad de Mauro Alberto Núñez Ojeda cuando fue expulsado a EU el 12 de agosto de 2025

MUNDO

‘Las Malvinas son argentinas’ Javier Milei celebra declaraciones de la selección argentina: La lona polémica ha provocado reclamos contra la FIFA, al igual que un extenso debate entre fanáticos ingleses y argentinos

Trump reanuda controles de tráfico de ICE, tras protestas por tiroteos en contra de migrantes: Karoline Leavitt, secretaria de prensa, aseguró que son la mejor táctica en contra de los migrantes indocumentados en Estados Unidos

Marco Rubio arremete contra el ‘narcoterrorismo’ y amenaza a la ‘extrema izquierda’: El Secretario de Estado, para prevenir reclutamiento y financiamiento, evitará la entrada a integrantes de la extrema izquierda a Estados Unidos

COAHUILA

En Coahuila, padecen ciberdelitos hasta 143 mil usuarios de internet: Durante 2025, 5.9% de los ciberusuarios reporta haber sido víctima de algún delito en la red

Saltillo: autoridades llaman a evitar la automedicación ante crecimiento de venta de fármacos para adelgazar: Desde problemas intestinales hasta renales, las consecuencias de consumir medicamentos para adelgazar sin supervisión médica.

Saltillo refuerza prevención y vigilancia contra el gusano barrenador en zonas rurales: Las acciones incluyen jornadas de vacunación, revisión periódica del ganado y orientación a productores para detectar heridas y reportar posibles casos

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

¿Qué hacer en Saltillo? Continúa la FINA con ópera y Saltillo Electrónico, Edwin Luna cierra el FutFest y llega Luis Ángel ‘el Flaco’: Música, teatro y entretenimiento habrá este fin de semana para que agendes los evento que más te llamen la atención

Pati Chapoy se pronuncia sobre el bienestar animal en televisión nacional; TV Azteca reafirma su compromiso tras polémica: Pati Chapoy y el equipo de Ventaneando dieron lectura a un comunicado de TV Azteca para reiterar el compromiso con la protección y el bienestar animal.

Sebastián García, Dafne Quintero y Ana Paula Vázquez clasifican a la Final de Copas del Mundo en Saltillo: El escenario está listo para una final histórica en Coahuila, donde tres arqueros del estado intentarán aprovechar la localía ante figuras internacionales del tiro con arco

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Pitoco, el titiritero que resiste al tiempo.

¡Cuidado si viajas a EU! Salud de México emite alerta de viaje por brote de ciclosporiasis o ‘diarrea explosiva’: La Secretaría de Salud emitió un comunicado de vigilancia epidemiológica ante los casos de ciclosporiasis

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Crimen Organizado
Huachicol
Polémica

Localizaciones


Coahuila
Estados Unidos
México

Personajes


Donald Trump
Manolo Jiménez Salinas
Claudia Sheinbaum

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

Selección de los editores
Arrestan a Ernesto Ruffo Appel y Ricardo Thompson Navarro

Arrestan al empresario Ricardo Thompson Navarro, presuntamente, vinculado a caso de Ruffo Appel
El mensaje surge luego de la controversia generada por comentarios de Pedro Sola y anuncia nuevas acciones de sensibilización y colaboración con fundaciones dedicadas al rescate de animales.

Pati Chapoy se pronuncia sobre el bienestar animal en televisión nacional; TV Azteca reafirma su compromiso tras polémica
La presidenta pidió revisar posibles violaciones a derechos humanos, gestionar una reunión con la defensa y analizar la actuación del juez del caso Brenda Quevedo.

Sheinbaum anuncia tres compromisos para revisar el caso Wallace y el proceso de Brenda Quevedo
La presidenta informó que no ha dialogado recientemente con Donald Trump sobre migración y afirmó que México mantiene contactos diplomáticos con Estados Unidos.

Sheinbaum no ha hablado con Trump sobre migración tras denuncia por muertes de mexicanos bajo custodia del ICE

Una rápida recuperación de la oferta es esencial para evitar mayores daños a la economía global, declaró la FMI.

FMI advierte que oferta petrolera tardaría hasta tres meses para normalizarse por guerra en Irán
Marco Rubio arremete contra el ‘narcoterrorismo’ y amenaza a la ‘extrema izquierda’

Marco Rubio arremete contra el ‘narcoterrorismo’ y amenaza a la ‘extrema izquierda’
Trump reanuda controles de tráfico de ICE

Trump reanuda controles de tráfico de ICE, tras protestas por tiroteos en contra de migrantes
‘Las Malvinas son argentinas’ Javier Milei celebra declaraciones

‘Las Malvinas son argentinas’ Javier Milei celebra declaraciones de la selección argentina