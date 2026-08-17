Las noticias más importantes del 17 de agosto de 2026 en México

CLIMA

→ Monzón mexicano y onda tropical 28 provocarán lluvias intensas y fuertes rachas de viento en México este lunes : El monzón mexicano y la onda tropical 28 mantendrán condiciones para lluvias intensas, mientras persiste el ambiente caluroso y las fuertes rachas de viento.

MÉXICO

→ Renuncia Mónica Soto a magistratura en el TEPJF : Durante la transmisión en vivo del Encuentro Nacional de Magistraturas Electorales, la magistrada Mónica Soto informó de su renuncia. Afirmó que luego de 30 años en su cargo, decidió finalizar su ciclo.

→ Periodista revela videos inéditos de la última captura de ‘El Chapo’ Guzmán en Sinaloa: El periodista Héctor de Mauleón reveló para El Universal que tuvo acceso a tres materiales audiovisuales que muestran los últimos minutos en libertad de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán Loera.

→ Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad de Sinaloa, deja de aparecer en Buró de Prisiones de EU : El general en retiro Gerardo Mérida Sánchez, el exsecretario de Seguridad de Sinaloa, ya no se encuentra bajo custodio de la Oficina Federal de Prisiones (BOP).

→ Aseguran que EU investiga a Marina del Pilar Ávila : Semanario ZETA de Tijuana sostiene que la gobernadora de Baja California es señalada por presuntos vínculos con el crimen.

→ INE minimiza 836 bajas de trabajadores durante 2026; son empleos temporales, asegura : Manifestó que mantiene su capacidad técnica, profesional y operativa para organizar el Proceso Electoral Federal 2026-2027.

INTERNACIONAL

→ Trump manda a callar a reportera de CNN que le preguntó sobre Corea del Norte : La periodista Kristen Holmes cuestionó sobre recientes contactos con líder de Corea del Norte, Kim Jong-un y Trump la calificó de ruidosa y bulliciosa.

→ ¿Cómo la guerra en Irán está amenazan la educación de millones de niños en el mundo? : El alza vertiginosa del combustible está encareciendo el traslado de niños y maestros a la escuela, y también dificulta que los gobiernos financien la educación.

→ Suspenden clases en escuelas de distritos de Lima afectados por inundaciones : El Perú afronta la presencia simultánea de El Niño costero y El Niño global, eventos que alterarán el tiempo en los próximos meses.

COAHUILA

→ Seguridad en Monclova suma inversión histórica de más de 250 millones de pesos: Carlos Villarreal Pérez : El nuevo Centro Integral de Seguridad fortalecerá la coordinación entre municipios, Estado, Ejército y Guardia Nacional.

→ Coahuila, quinto en producción de basura a nivel nacional : La entidad registra una producción diaria de 1.117 kilos por persona, por encima del promedio nacional de residuos sólidos urbanos.

→ Coahuila: ofrece el SAT condonación del 100% en multas y recargos para regularizar adeudos : El SAT invita a contribuyentes de Coahuila a regularizar adeudos fiscales con beneficios en multas, recargos y gastos de ejecución.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

→ Violencia en el futbol: captan a vendedor del Estadio Jalisco dando golpiza a dos aficionados : La celebración de los 110 años del Atlas quedó marcada por una pelea en las tribunas. El incidente fue grabado y rápidamente se viralizó en redes sociales.

→ ¿De qué murió Hayden Panettiere? Investigación apunta a posible ‘sobredosis’ : Filtración de la llamada de emergencia reveló que la estrella de ‘Heroes’ y ‘Scream’ fue atendida por un paro cardiaco.

→ ¿Quién fue la tercera celebridad expulsada de La Casa de los Famosos México 2026? : Arantza Ruiz se convirtió en la tercera expulsada de La Casa de los Famosos México 2026 tras la decisión del público durante la gala del domingo 16 de agosto.

ESPECIALES

→ SEMANARIO | Custodios de su propia tierra : Ejidos y particulares de Coahuila, como la Hedionda Grande y Viñedo Los Amonites, optaron por proteger voluntariamente sus territorios ante la pérdida de biodiversidad, la cacería y el deterioro ambiental.