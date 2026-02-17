Las noticias más importantes del 17 de febrero en México

CLIMA

➔ Nuevo Frente Frío a México: Prepárese....azotará con heladas de -10 grados, lluvias y aguanieve, según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

➔ Enviará México extrañamiento a Reino Unido por asilo a Karime Macías: El Gobierno de México cuestionó la protección a la exesposa del exgobernador Javier Duarte, pese a que es acusada por fraude

➔ Secretaría de Salud detecta medicamentos caducados en Hospital Infantil de la CDMX: La Secretaría de Salud de México indicó que el abasto de medicamentos alcanzó 99.5 por ciento durante el último cuatrimestre

➔ Grecia Quiroz exige carpeta de investigación contra funcionarios de Morena por homicidio de Manzo: Junto con simpatizantes de El Movimiento del Sombrero, Quiroz denunció a los partidarios de Morena

➔ Ya suman 31 muertes por sarampión en ocho estados de México; van cuatro en 2026: Se reportan 9 mil 850 casos acumulados confirmados por la enfermedad viral en 2025 y 2026

➔ Servicio Secreto de EU da curso a instituciones de seguridad en Nuevo León de frente al Mundial: “La capacitación abordó fenómenos actuales y dinámicas emergentes que inciden en la seguridad de eventos internacionales”, se precisó en el comunicado oficial

MUNDO

➔ España investigará a X, Meta y TikTok por contenido de abuso sexual infantil generado con IA: Gobiernos europeos han comenzado pesquisas y medidas restrictivas contra las redes sociales para combatir las afecciones negativas sobre la población

➔ Comisión Europea investigará a Shein por venta de artículos ilegales entre ellos ‘material de abuso sexual infantil’: La plataforma china confirmó que va a “cooperar plenamente” con la CE

➔ La ofensiva de Elon Musk contra el uso ilegal de Starlink paraliza los ataques a Ucrania mientras aumentan las bajas rusas: El 1 de febrero, SpaceX bloqueó terminales Starlink no autorizadas en Ucrania después de descubrirlas montadas en sistemas de armas

COAHUILA

➔ IMSS Coahuila destaca importancia de la Cartilla Nacional de Salud para prevención y seguimiento médico: Este documento permite llevar el registro de vacunación y acciones preventivas

➔ Ajustan tarifas de taxis en Saltillo conforme a la inflación: El nuevo tabulador entrará en vigor tras su publicación oficial y sólo aplicará a unidades con trámites en regla

➔ Coahuila se mantiene abierto para colaborar con EU en caso del Z-40: Manolo Jiménez: El Gobernador del Estado Jiménez afirma que desde su llegada están al pendiente y a la orden en torno a estos temas de hace años

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ Todos quieren a Jürgen Klopp como su técnico, pero él es feliz fuera de la cancha: Tras dejar el banquillo del Liverpool, el técnico alemán hizo una pausa para emprender una carrera gerencial de la cual no se arrepiente, mientras, los clubes gigantes lo siguen buscando

➔ América: tras la derrota ante las Chivas las cosas se pusieron ‘color de hormiga’ y tienen a seis en la mira: Desde Coapa la presión está al máximo; la directiva no concibe el estar en los últimos lugares y mucho menos ser derrotado por el máximo rival

➔ Ángela Aguilar y Christian Nodal sí presenciaron ataque armado en Zacatecas; filtran video con Ejército: El fiscal Cristian Camacho Osnaya afirmó que “no estuvieron en riesgo directo, ni fueron el objetivo del ataque armado”

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Los huesos hablan: Pasta de Conchos, 20 años después

➔ SSC alerta por fraudes digitales dirigidos a usuarios de Apple Pay: Autoridades en Ciudad de México alertan sobre engaños digitales vinculados a pagos electrónicos y recomiendan verificar operaciones y proteger datos personales

➔ Therians en México: ¿expresión de identidad o tendencia digital?: El fenómeno Therian crece entre jóvenes mexicanos entre identidad, comunidad y controversia.