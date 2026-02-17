Las noticias más importantes del 17 de febrero en México

Información
/ 17 febrero 2026
Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA

CLIMA

Nuevo Frente Frío a México: Prepárese....azotará con heladas de -10 grados, lluvias y aguanieve, según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

Enviará México extrañamiento a Reino Unido por asilo a Karime Macías: El Gobierno de México cuestionó la protección a la exesposa del exgobernador Javier Duarte, pese a que es acusada por fraude

Secretaría de Salud detecta medicamentos caducados en Hospital Infantil de la CDMX: La Secretaría de Salud de México indicó que el abasto de medicamentos alcanzó 99.5 por ciento durante el último cuatrimestre

Grecia Quiroz exige carpeta de investigación contra funcionarios de Morena por homicidio de Manzo: Junto con simpatizantes de El Movimiento del Sombrero, Quiroz denunció a los partidarios de Morena

Ya suman 31 muertes por sarampión en ocho estados de México; van cuatro en 2026: Se reportan 9 mil 850 casos acumulados confirmados por la enfermedad viral en 2025 y 2026

Servicio Secreto de EU da curso a instituciones de seguridad en Nuevo León de frente al Mundial: “La capacitación abordó fenómenos actuales y dinámicas emergentes que inciden en la seguridad de eventos internacionales”, se precisó en el comunicado oficial

MUNDO

España investigará a X, Meta y TikTok por contenido de abuso sexual infantil generado con IA: Gobiernos europeos han comenzado pesquisas y medidas restrictivas contra las redes sociales para combatir las afecciones negativas sobre la población

Comisión Europea investigará a Shein por venta de artículos ilegales entre ellos ‘material de abuso sexual infantil’: La plataforma china confirmó que va a “cooperar plenamente” con la CE

La ofensiva de Elon Musk contra el uso ilegal de Starlink paraliza los ataques a Ucrania mientras aumentan las bajas rusas: El 1 de febrero, SpaceX bloqueó terminales Starlink no autorizadas en Ucrania después de descubrirlas montadas en sistemas de armas

COAHUILA

IMSS Coahuila destaca importancia de la Cartilla Nacional de Salud para prevención y seguimiento médico: Este documento permite llevar el registro de vacunación y acciones preventivas

Ajustan tarifas de taxis en Saltillo conforme a la inflación: El nuevo tabulador entrará en vigor tras su publicación oficial y sólo aplicará a unidades con trámites en regla

Coahuila se mantiene abierto para colaborar con EU en caso del Z-40: Manolo Jiménez: El Gobernador del Estado Jiménez afirma que desde su llegada están al pendiente y a la orden en torno a estos temas de hace años

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

Todos quieren a Jürgen Klopp como su técnico, pero él es feliz fuera de la cancha: Tras dejar el banquillo del Liverpool, el técnico alemán hizo una pausa para emprender una carrera gerencial de la cual no se arrepiente, mientras, los clubes gigantes lo siguen buscando

América: tras la derrota ante las Chivas las cosas se pusieron ‘color de hormiga’ y tienen a seis en la mira: Desde Coapa la presión está al máximo; la directiva no concibe el estar en los últimos lugares y mucho menos ser derrotado por el máximo rival

Ángela Aguilar y Christian Nodal sí presenciaron ataque armado en Zacatecas; filtran video con Ejército: El fiscal Cristian Camacho Osnaya afirmó que “no estuvieron en riesgo directo, ni fueron el objetivo del ataque armado”

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Los huesos hablan: Pasta de Conchos, 20 años después

SSC alerta por fraudes digitales dirigidos a usuarios de Apple Pay: Autoridades en Ciudad de México alertan sobre engaños digitales vinculados a pagos electrónicos y recomiendan verificar operaciones y proteger datos personales

Therians en México: ¿expresión de identidad o tendencia digital?: El fenómeno Therian crece entre jóvenes mexicanos entre identidad, comunidad y controversia.

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

