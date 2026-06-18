Las noticias más importantes del 18 de junio del 2026 en México

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    Las noticias más importantes del 18 de junio en México VANGUARDIA

Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA

CLIMA

Se aproximan Frente Frío y Tormenta Negra a México; azotarán con heladas, lluvias intensas, y fuertes vientos a estos estados: El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), advirtió que el nuevo frente frío se aproxima al Territorio Mexicano.

MÉXICO

Alcaldesa de Tenancingo fingió secuestro para justificar desfalco de 40 mdp; FGJEM captura a implicados: Dinero que presuntamente fue utilizado para la compra de varios vehículos y un departamento en Acapulco.

Evade Samuel García hablar sobre juicio político en su contra: Tras concluir evento, gobernador de Nuevo León abordó a prisa su vehículo e ignoró los cuestionamientos de periodistas.

Trump no está bien informado de situación en México: Claudia Sheinbaum: El mandatario estadounidense dijo que en México se ha perdido el control; Sheinbaum contesta que Estado existe y hay cabezas en entes de seguridad.

En medio de ola de calor, reportan fallas de energía eléctrica en Nuevo León: En el centro de Monterrey fallaron los semáforos del primer cuadro de la ciudad por lo que agentes de tránsito tuvieron que apoyar la vialidad.

CEDH de Chiapas abre queja contra María Isabel Rodríguez, diputada de Morena tras declaraciones homofóbicas: La CEDH de Chiapas inició una queja contra la diputada María Isabel Rodríguez por declaraciones sobre diversidad sexual e identidad de género.

MUNDO

Ucrania ataca una refinería de petróleo en Moscú, interrumpiendo vuelos comerciales en un importante ataque con drones: Varios drones impactaron la refinería de petróleo de Moscú, ubicada en las afueras del sureste de la ciudad.

Inglaterra tendrá unas elecciones pequeñas que podrían tener enormes repercusiones: El jueves hay elecciones extraordinarias en Makerfield, un distrito al norte de Inglaterra. Sus resultados podrían provocar la destitución del primer ministro Keir Starmer.

Trump exigió la rendición ‘incondicional’ de Irán, pero se llevó una sorpresa: Aunque los iraníes sufrieron pérdidas importantes en la guerra, salieron de ese enfrentamiento contra el ejército más poderoso del mundo y demostraron que pueden usar el caos económico como arma.

Gilgo Beach, un asesino en serie, es sentenciado tres cadenas perpetuas y 100 años de prisión adicionales: Heuermann, de 62 años, finalmente admitió en abril su culpabilidad en siete cargos de asesinato que se le imputaban y además se declaró responsable de una octava muerte.

COAHUILA

Registro de nacimiento ha sido gratuito en Coahuila desde hace más de 12 años: La Dirección del Registro Civil aclaró que el cobro invalidado por la SCJN no se aplica desde hace años; el Congreso deberá adecuar la legislación estatal al criterio constitucional.

Subasta de AHMSA suma nuevo retraso; juez otorga 10 días más al síndico: El Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles autorizó una prórroga de 10 días hábiles al síndico del proceso.

Saltillo: Mundial aumenta afluencia en bares; autoridades intensifican supervisiones: Los recorridos buscan garantizar el orden y evitar afectaciones a vecinos durante los partidos de fútbol.

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

México avanza a 16avos al ritmo de jarabe tapatío: con afortunado gol de Luis Romo, el Tri vence a Corea en el Mundial 2026: Desde Guadalajara, el Tri entre abucheos, errores y poca claridad, pero encontró una volea de suerte para vencer a Corea del Sur y encaminar su avance en la Copa del Mundo.

¿Qué hacer en Saltillo? Disfruta de La Firma, David Olivares y La Costumbre, teatro y más: Este fin de semana continúa también la Fiesta Internacional de las Artes Saltillo 449 con muchas actividades.

Neymar vuelve a quedar fuera: Brasil no lo arriesgará ante Haití: El astro carioca no viajará con la Verdeamarela a Filadelfia para enfrentar a los centroamericanos y seguirá su recuperación en Nueva Jersey.

Spider-Man enfrenta a Hulk en nuevo tráiler de ‘Un Nuevo Día’ (Video): El nuevo avance de Spider-Man: Un nuevo día muestra a Tom Holland enfrentando una etapa oscura como Peter Parker, con la aparición de Hulk y nuevas amenazas.

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | El deporte en Saltillo lucha, corre y taclea por sobrevivir

Paneles Solares de la CFE... ¿cómo solicitarlos y qué requisitos me piden para ahorrar hasta un 85% en electricidad?: Conoce cómo solicitar los paneles solares de la CFE, requisitos, zonas beneficiadas y alternativas de apoyo para reducir el pago de luz.

Profeco pide presentar quejas por fallas en transmisión del Mundial 2026 en plataforma ViX: Profeco llamó a usuarios a presentar quejas tras fallas en ViX durante partidos del Mundial 2026, incluido un corte de transmisión de hasta 23 minutos..

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Karla Velázquez

Karla Velázquez

Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

Fact Checker de información política, social, científica y fake news que circulan en redes sociales.

Certificada en Periodismo de soluciones por el Centro Knight.

Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Selección de los editores
En una jugada afortunada para la Selección, Luis Romo anotó el gol con el que México avanzó a la siguiente fase de la Copa del Mundo.

México avanza a 16avos al ritmo de jarabe tapatío: con afortunado gol de Luis Romo, el Tri vence a Corea en el Mundial 2026
La administración estatal no se ha pronunciado oficialmente sobre el proceso que se abrió contra García en el Congreso de NL.

Evade Samuel García hablar sobre juicio político en su contra
Sheinbaum aseguró que se continuará reforzando la atención en materia de desaparición de personas.

Reporta Claudia Sheinbaum mil 200 localizados por alerta de búsqueda
La WWF alertó que urge incorporar la huella hídrica como una herramienta clave para la toma de decisiones.

Incrementa 16.4% huella hídrica en México

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ofrece una rueda de prensa en Jerusalén, tras el anuncio de un marco preliminar mediado por EU e Irán para poner fin a las hostilidades militares regionales.

Netanyahu: Israel mantendrá sus tropas en el Líbano a pesar al acuerdo Irán-EU
La indagatoria de la Fiscalía estatal apunta a un faltante de 40 millones de pesos en la Tesorería del municipio.

Niega autosecuestro alcaldesa en Edomex; acusa ‘trama política’
En medio de la intensa ola de calor en Nuevo León con una sensación térmica de hasta 46 grados, se reportaron fallas en el suministro de energía eléctrica como.

En medio de ola de calor, reportan fallas de energía eléctrica en Nuevo León
¿Qué hacer en Saltillo? Disfruta de La Firma, David Olivares y La Costumbre, teatro y más

¿Qué hacer en Saltillo? Disfruta de La Firma, David Olivares y La Costumbre, teatro y más