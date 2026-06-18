Las noticias más importantes del 18 de junio del 2026 en México

CLIMA

➔ Se aproximan Frente Frío y Tormenta Negra a México; azotarán con heladas, lluvias intensas, y fuertes vientos a estos estados: El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), advirtió que el nuevo frente frío se aproxima al Territorio Mexicano.

MÉXICO

➔ Alcaldesa de Tenancingo fingió secuestro para justificar desfalco de 40 mdp; FGJEM captura a implicados: Dinero que presuntamente fue utilizado para la compra de varios vehículos y un departamento en Acapulco.

➔ Evade Samuel García hablar sobre juicio político en su contra: Tras concluir evento, gobernador de Nuevo León abordó a prisa su vehículo e ignoró los cuestionamientos de periodistas.

➔ Trump no está bien informado de situación en México: Claudia Sheinbaum: El mandatario estadounidense dijo que en México se ha perdido el control; Sheinbaum contesta que Estado existe y hay cabezas en entes de seguridad.

➔ En medio de ola de calor, reportan fallas de energía eléctrica en Nuevo León: En el centro de Monterrey fallaron los semáforos del primer cuadro de la ciudad por lo que agentes de tránsito tuvieron que apoyar la vialidad.

➔ CEDH de Chiapas abre queja contra María Isabel Rodríguez, diputada de Morena tras declaraciones homofóbicas: La CEDH de Chiapas inició una queja contra la diputada María Isabel Rodríguez por declaraciones sobre diversidad sexual e identidad de género.

MUNDO

➔ Ucrania ataca una refinería de petróleo en Moscú, interrumpiendo vuelos comerciales en un importante ataque con drones: Varios drones impactaron la refinería de petróleo de Moscú, ubicada en las afueras del sureste de la ciudad.

➔ Inglaterra tendrá unas elecciones pequeñas que podrían tener enormes repercusiones: El jueves hay elecciones extraordinarias en Makerfield, un distrito al norte de Inglaterra. Sus resultados podrían provocar la destitución del primer ministro Keir Starmer.

➔ Trump exigió la rendición ‘incondicional’ de Irán, pero se llevó una sorpresa: Aunque los iraníes sufrieron pérdidas importantes en la guerra, salieron de ese enfrentamiento contra el ejército más poderoso del mundo y demostraron que pueden usar el caos económico como arma.

➔ Gilgo Beach, un asesino en serie, es sentenciado tres cadenas perpetuas y 100 años de prisión adicionales: Heuermann, de 62 años, finalmente admitió en abril su culpabilidad en siete cargos de asesinato que se le imputaban y además se declaró responsable de una octava muerte.

COAHUILA

➔ Registro de nacimiento ha sido gratuito en Coahuila desde hace más de 12 años: La Dirección del Registro Civil aclaró que el cobro invalidado por la SCJN no se aplica desde hace años; el Congreso deberá adecuar la legislación estatal al criterio constitucional.

➔ Subasta de AHMSA suma nuevo retraso; juez otorga 10 días más al síndico: El Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles autorizó una prórroga de 10 días hábiles al síndico del proceso.

➔ Saltillo: Mundial aumenta afluencia en bares; autoridades intensifican supervisiones: Los recorridos buscan garantizar el orden y evitar afectaciones a vecinos durante los partidos de fútbol.

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ México avanza a 16avos al ritmo de jarabe tapatío: con afortunado gol de Luis Romo, el Tri vence a Corea en el Mundial 2026: Desde Guadalajara, el Tri entre abucheos, errores y poca claridad, pero encontró una volea de suerte para vencer a Corea del Sur y encaminar su avance en la Copa del Mundo.

➔ ¿Qué hacer en Saltillo? Disfruta de La Firma, David Olivares y La Costumbre, teatro y más: Este fin de semana continúa también la Fiesta Internacional de las Artes Saltillo 449 con muchas actividades.

➔ Neymar vuelve a quedar fuera: Brasil no lo arriesgará ante Haití: El astro carioca no viajará con la Verdeamarela a Filadelfia para enfrentar a los centroamericanos y seguirá su recuperación en Nueva Jersey.

➔ Spider-Man enfrenta a Hulk en nuevo tráiler de ‘Un Nuevo Día’ (Video): El nuevo avance de Spider-Man: Un nuevo día muestra a Tom Holland enfrentando una etapa oscura como Peter Parker, con la aparición de Hulk y nuevas amenazas.

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | El deporte en Saltillo lucha, corre y taclea por sobrevivir

➔ Paneles Solares de la CFE... ¿cómo solicitarlos y qué requisitos me piden para ahorrar hasta un 85% en electricidad?: Conoce cómo solicitar los paneles solares de la CFE, requisitos, zonas beneficiadas y alternativas de apoyo para reducir el pago de luz.

➔ Profeco pide presentar quejas por fallas en transmisión del Mundial 2026 en plataforma ViX: Profeco llamó a usuarios a presentar quejas tras fallas en ViX durante partidos del Mundial 2026, incluido un corte de transmisión de hasta 23 minutos..