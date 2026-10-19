Las noticias más importantes del 19 de octubre en México

CLIMA

→ Se aproxima nuevo Frente Frío a México; azotará con temperaturas bajo cero, lluvias granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h : Un nuevo Frente Frío se aproximan al territorio mexicano, provocando temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizo.

MÉXICO

→ DEA perseguirá al narcotráfico en México y América Latina, advierte Terrance Cole : El director de la agencia antinarcóticos aseguró que operarán fuera de EE. UU. en Colombia y Centroamérica para proteger a sus ciudadanos.

→ ‘Kiki’ Camarena fue asesinado bajo la corrupción de las autoridades de México, asegura la DEA : El director de la Agencia Antidrogas (DEA) de Estados Unidos, Terrance Cole, aseguró este lunes que el asesinato, en 1985, del agente especial de la agencia, Enrique ‘Kiki’ Camarena, se dio “bajo la corrupción de las autoridades mexicanas”.

→ Guillermo del Toro respalda la marcha por el agua en Guadalajara y urge a atender crisis : Mientras se realizaba la segunda marcha por el agua en Guadalajara, el cineasta Guillermo del Toro se pronunció sobre la crisis hídrica que vive su ciudad natal esto durante su participación en el Festival de Cine de Morelia.

→ Detienen a Yamilet “N” por el feminicidio de María de los Ángeles en Morelos : Trasladan a la acusada a la Ciudad Judicial de Cuautla tras operativo conjunto de la Fiscalía de Feminicidios, la SSPC y el CNI.

→ Accidente en la autopista México-Puebla: Volcadura de tráiler provoca colapso en el km 46 : La caída de un camión grande que llevaba bultos de cemento causó un bloqueo completo del paso de los carros cerca del kilómetro 46, a poca distancia del cobro de peaje de la zona conocida como San Marcos.

INTERNACIONAL

→ Francia anuncia toques de queda para ‘restablecer el orden’ : La Policía Nacional se vio imposibilitada de evitar los destrozos causados por los manifestantes, reconoció su inhabilidad.

→ María Corina Machado habla sobre el futuro de Venezuela y su relación con el gobierno de Trump : La laureada con el Premio Nobel se mantiene firme ante la idea de que EU facilite su regreso al paíus para participar en el proceso de trancisión.

→ Estudiantes bloquean el Museo de Louvre en París, Francia, por protestas : Manifestantes exigen mejoras en escuelas y denuncian represión. El museo reembolsará las entradas a los turistas afectados.

COAHUILA

→ Nuevo mando militar en Torreón recibe respaldo del Gobierno de Coahuila : Miguel Ángel Aguirre Lara rindió protesta como comandante interino de la XI Región Militar, en un acto donde se destacó la comunicación entre autoridades para preservar la seguridad.

→ Suma Rodeo Saltillo 2026 impacto millonario; disparan ventas y servicios en comercios vaqueros : Negocios locales de sombreros, botas y vestimenta del sector duplican la afluencia de clientes durante el fin de semana del evento.

→ Cierran cruce fronterizo Acuña-Del Río por la presa La Amistad debido a mantenimientos : La suspensión comprende toda la semana laboral; la reapertura está programada para el 24 de octubre a las 10:00 horas.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

→ Cristiano Ronaldo recibe 30 días de suspensión tras conflicto con Jorge Jesus : La Federación Portuguesa de Futbol impuso al delantero una suspensión de 30 días y una multa de 255 euros por abandonar la concentración tras su desacuerdo con Jorge Jesus.

→ ¡La que puede, puede! Conquista Kylie Jenner el Victoria’s Secret Fashion Show con el Fantasy Bra de 50 MDD : La protagonista de ‘The Kardashians’ debutó como modelo en el evento de lencería, donde compartió pasarela con figuras como Bella y Gigi Hadid, Alessandra Ambrosio, Adriana Lima y más.

→ El Cervantino cierra con un aumento de asistencia del 17% frente a 2025 : La edición 54 del Festival Internacional Cervantino (FIC) registró una asistencia de más de 386 mil personas a su programa de actividades.

ESPECIALES

→ SEMANARIO | Así operó el fraude inmobiliario más grande de Saltillo: Hace dos años, Lizeth fue declarada la mente maestra de un mega fraude inmobiliario. Fue condenada en solitario a 15 años de prisión por uno de los fraudes más grandes realizados en Coahuila.