Las noticias más importantes del 20 de mayo en México

CLIMA

➔Se aproxima Frente Frío a México: Prepárese...temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

➔ Sheinbaum presume mejora histórica de 5.1% en índice de paz en México en 2025: Claudia Sheinbaum aseguró que México registró en 2025 la mayor mejora en paz y seguridad en más de una década, según el Índice de Paz México 2026

➔ Documentos exhiben movimientos millonarios de NL al despacho de Samuel García: Estados de cuenta revelan transferencias millonarias de proveedores de NL al despacho de Samuel García bajo investigación de la FGR

➔ Agricultores levantan denuncia contra Ebrard por traición a la patria: Frentes de trabajadores agrícolas y transportistas organizaron marcha para demandar negociaciones con la administración de Sheinbaum

➔ Ya fabrican los trenes para el tramo Saltillo-Nuevo Laredo; estarán listos para el segundo semestre de 2027: El proyecto ferroviario Saltillo-Nuevo Laredo ya entró en fase de fabricación. El Gobierno federal informó que comenzaron los trabajos de producción de rieles y convoyes para la nueva ruta del norte del país

➔ Inhabilitan hasta por 20 años a exfuncionarios de la Policía Federal por presunto desvío de 65 millones de dólares: El Tribunal Federal de Justicia Administrativa sancionó a exmandos de la Policía Federal por irregularidades en recursos por millones de dólares

MUNDO

➔ EU imputa cargos contra el expresidente cubano Raúl Castro por derribo de aeronaves en 1996: Los delitos son por la muerte de cuatro aviadores de la organización Hermanos al Rescate hace 30 años, conspiración y destrucción de aeronaves

➔ Trump firma orden para endurecer revisión migratoria en bancos de EU: La nueva disposición obliga a las dependencias federales vinculadas con el sistema financiero a identificar posibles señales de que personas sin estatus migratorio regular acceden a productos bancarios

➔ OFAC identifica y sanciona a miembros del CDS que operaban redes de lavado de criptomonedas y dinero: El Departamento del Tesoro sancionó a una red de lavado de criptomonedas y otra de lavado de dinero vinculadas al Cártel de Sinaloa

COAHUILA

➔ Coahuila: inversión de GM reactivará economía, pero advierten preocupación por ‘monoproductividad’: El académico Antonio Serrano Camarena señaló la necesidad de diversificar la industria para evitar riesgos ante caídas económicas

➔ Coahuila en alerta; activarán vigilancia preventiva por ébola ante Mundial: La Secretaría de Salud de Coahuila instalará filtros sanitarios en aeropuertos, centrales de autobuses y carreteras para detectar posibles casos

➔ Saltillo: Museo del Desierto reúne a cientos de asistentes en Noche de Museos: El evento se realizó en el Museo del Desierto, considerado un recinto emblemático de la ciudad

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ Bronco, Los Invasores y Edwin Luna encabezarán la fiesta musical del FutFest Saltillo 2026: La música norteña y el regional mexicano serán protagonistas durante los días que dure el evento que combina gastronomía, deporte y diversión

➔ Detienen al boxeador Omar Chávez Carrasco, hijo menor de Julio César Chávez: Omar Chávez es el segundo hijo del boxeador Julio César Chávez en ser arrestado en menos de dos años

➔ Tras casi 30 años de espera, Saltillo Soccer visita a La Tribu por la gloria y llegar a la Serie A: El equipo de Joel de León abre la Final de Ida ante Ciudad Juárez, con la misión de coronar una campaña histórica que ya devolvió a la ‘Doble S’ al mapa del futbol profesional

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Las vulkas de un pueblo que son atendidas por sordomudos. Una historia sobre ruedas.

➔ Se aproxima el ‘Niño Godzilla’ a México... clima extremo azotará a estos estados con lluvias torrenciales, sequía, y calor: Un posible evento intenso de El Niño en 2026 podría generar sequías, calor extremo, lluvias torrenciales e inundaciones en varias regiones de México