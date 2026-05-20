Las noticias más importantes del 20 de mayo en México

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    Las noticias más importantes del 20 de mayo en México 2026 Vanguardia

Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA

CLIMA

Se aproxima Frente Frío a México: Prepárese...temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

Sheinbaum presume mejora histórica de 5.1% en índice de paz en México en 2025: Claudia Sheinbaum aseguró que México registró en 2025 la mayor mejora en paz y seguridad en más de una década, según el Índice de Paz México 2026

Documentos exhiben movimientos millonarios de NL al despacho de Samuel García: Estados de cuenta revelan transferencias millonarias de proveedores de NL al despacho de Samuel García bajo investigación de la FGR

Agricultores levantan denuncia contra Ebrard por traición a la patria: Frentes de trabajadores agrícolas y transportistas organizaron marcha para demandar negociaciones con la administración de Sheinbaum

Ya fabrican los trenes para el tramo Saltillo-Nuevo Laredo; estarán listos para el segundo semestre de 2027: El proyecto ferroviario Saltillo-Nuevo Laredo ya entró en fase de fabricación. El Gobierno federal informó que comenzaron los trabajos de producción de rieles y convoyes para la nueva ruta del norte del país

Inhabilitan hasta por 20 años a exfuncionarios de la Policía Federal por presunto desvío de 65 millones de dólares: El Tribunal Federal de Justicia Administrativa sancionó a exmandos de la Policía Federal por irregularidades en recursos por millones de dólares

MUNDO

EU imputa cargos contra el expresidente cubano Raúl Castro por derribo de aeronaves en 1996: Los delitos son por la muerte de cuatro aviadores de la organización Hermanos al Rescate hace 30 años, conspiración y destrucción de aeronaves

Trump firma orden para endurecer revisión migratoria en bancos de EU: La nueva disposición obliga a las dependencias federales vinculadas con el sistema financiero a identificar posibles señales de que personas sin estatus migratorio regular acceden a productos bancarios

OFAC identifica y sanciona a miembros del CDS que operaban redes de lavado de criptomonedas y dinero: El Departamento del Tesoro sancionó a una red de lavado de criptomonedas y otra de lavado de dinero vinculadas al Cártel de Sinaloa

COAHUILA

Coahuila: inversión de GM reactivará economía, pero advierten preocupación por ‘monoproductividad’: El académico Antonio Serrano Camarena señaló la necesidad de diversificar la industria para evitar riesgos ante caídas económicas

Coahuila en alerta; activarán vigilancia preventiva por ébola ante Mundial: La Secretaría de Salud de Coahuila instalará filtros sanitarios en aeropuertos, centrales de autobuses y carreteras para detectar posibles casos

Saltillo: Museo del Desierto reúne a cientos de asistentes en Noche de Museos: El evento se realizó en el Museo del Desierto, considerado un recinto emblemático de la ciudad

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

Bronco, Los Invasores y Edwin Luna encabezarán la fiesta musical del FutFest Saltillo 2026: La música norteña y el regional mexicano serán protagonistas durante los días que dure el evento que combina gastronomía, deporte y diversión

Detienen al boxeador Omar Chávez Carrasco, hijo menor de Julio César Chávez: Omar Chávez es el segundo hijo del boxeador Julio César Chávez en ser arrestado en menos de dos años

Tras casi 30 años de espera, Saltillo Soccer visita a La Tribu por la gloria y llegar a la Serie A: El equipo de Joel de León abre la Final de Ida ante Ciudad Juárez, con la misión de coronar una campaña histórica que ya devolvió a la ‘Doble S’ al mapa del futbol profesional

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Las vulkas de un pueblo que son atendidas por sordomudos. Una historia sobre ruedas.

Se aproxima el ‘Niño Godzilla’ a México... clima extremo azotará a estos estados con lluvias torrenciales, sequía, y calor: Un posible evento intenso de El Niño en 2026 podría generar sequías, calor extremo, lluvias torrenciales e inundaciones en varias regiones de México

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

Selección de los editores
El primer tren para el tramo Saltillo-Nuevo Laredo arribará durante la segunda mitad del 2027.

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Arrestan al boxeador Omar Chávez Carrasco

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La Fiscalía de Puebla investiga la desaparición de Blanca Adriana tras acudir a una clínica estética en Santa Cruz Buenavista

Desaparece Blanca Adriana tras acudir a clínica estética en Puebla; localizan auto vinculado al caso
Integrantes de diversos frentes nacionales del campo se manifestaron marchando por Paseo de la Reforma

Agricultores levantan denuncia contra Ebrard por traición a la patria

Las Fuerzas Armadas de Israel han empezado a interceptar al grupo de diez barcos de la flotilla humanitaria que continuaba rumbo a Gaza.

Hamás: el vídeo de los activistas humillados expresa el ‘sadismo’ de Israel

Estados Unidos identificó y sancionó a presuntos operadores financieros y empresas vinculadas al Cártel de Sinaloa.

OFAC identifica y sanciona a miembros del CDS que operaban redes de lavado de criptomonedas y dinero

Rubio afirmó que Estados Unidos, que ha comprometido unos 13 millones de dólares en ayuda tras los drásticos recortes aplicados el año pasado, espera abrir unas 50 clínicas para tratar el ébola en la República Democrática del Congo.

Rubio critica la respuesta de la OMS ante el ébola mientras EU continúa con los drásticos recortes en la salud pública
La acusación formal estaba relacionada con el presunto papel de Castro en el derribo de dos avionetas operadas por el grupo de exiliados Hermanos al Rescate, con sede en Miami.

EU imputa cargos contra el expresidente cubano Raúl Castro por derribo de aeronaves en 1996