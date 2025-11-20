Las noticias más importantes del 20 de noviembre en México

CLIMA

➔ Caerá nieve en México: Prepárese... frente frío 15 ingresó al noroeste del territorio mexicano, provocando temperaturas de hasta -10 grados, fuertes lluvias, tormentas eléctricas y la probabilidad de caída de nieve y granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

➔ EN VIVO... Así se vive el desfile conmemorativo por el inicio de la Revolución Mexicana este 20 de noviembre: Así se vive el desfile del 20 de noviembre por la Revolución Mexicana: horarios, ruta, actividades, contingentes y momentos destacados del evento conmemorativo en la CDMX.

➔ ¿Quién es Ryan Wedding?... ‘El Chapo’ canadiense que mueve hasta 60 toneladas de cocaína al año: Ryan James Wedding, ex atleta olímpico canadiense, es señalado por autoridades de Estados Unidos y Canadá como uno de los cerebros del tráfico de cocaína más grandes del hemisferio

➔ Inicia discusión sobre reforma para reducir jornada laboral: Hay un número considerable de iniciativas, pero la discusión girará en torno a si habrá o no pruebas piloto y cómo se aplicará en cada sector según sus características

➔ Harfuch confirma otro detenido junto a ‘El Licenciado’ por asesinato de Carlos Manzo: En una entrevista, Omar García Harfuch dio a conocer la detención de un sujeto que habría ayudado en el escape de los agresores de Carlos Manzo

➔ México no está controlado por los cárteles: Omar García Harfuch: El secretario de Seguridad federal dijo que, aunque no es un tema resuelta, se avanza con indicadores positivos en combate de delitos

MUNDO

➔ Analiza Trump medidas extra contra narco en México; aplaude trabajo de Sheinbaum: Vocera de la Casa Blanca dijo que se han observado resultados históricos en la lucha contra los cárteles en México

➔ Víctimas de Epstein: ‘pasamos de sentir miedo a sentir que se nos teme: Una de ellas es Annie Farmer, que tenía 16 años cuando el magnate financiero abusó de ella

➔ EU aumentará costos para ciertos trámites migratorios debido a la inflación: Las nuevas tarifas ajustadas por inflación entrarán en vigor el 1 de enero de 2026

COAHUILA

➔ Dan prisión preventiva a presunto homicida de Silvia N.; buscan imputarlo por feminicidio: Hugo Alejandro N., de 21 años, fue detenido por violación equiparada en agravio de una menor de 13 años. Autoridades confirmaron que esta semana se definirá la segunda orden de aprehensión por feminicidio

➔ Denuncia ARDEC abandono federal y auditorías fiscales a productores: Antonio Trejo, representante de la asociación, lamenta que las dependencias federales actúen como una ‘caja chica’ para recaudar dinero en lugar de apoyar a la gente del campo

➔ Saltillo: reciben amenazas vecinos que evitan fraudes y tala en Sierra de Zapalinamé: A pesar de ser un área protegida, los terrenos se anunciaban por Facebook luego de que en marzo de este año se retiró la flora nativa que estaba en el lugar

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ ¿Qué hacer en Saltillo? Show de la Compañía de Ópera, concierto con la Orquesta Metropolitana, obra de teatro y el estreno de ‘Wicked: Por Siempre’ en cines: Una vez más, la ciudad ofrecerá una variedad de actividades para disfrutar desde este viernes y hasta el domingo. ¿A cuál vas a ir?

➔ La tradición del vestido rojo que corona a México en Miss Universo, ¿Fátima Bosch lo usará?: Las tres ocasiones en las que una mexicana ha ganado el certamen tienen un factor en común: un vestido color rojo.

➔ Saltillo, epicentro del Campeonato Nacional de Bola Puesta: Autoridades destacan que la seguridad y la infraestructura deportiva de la capital coahuilense permitieron albergar la décimo segunda edición del torneo con casi 800 deportistas.

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Diabetes tipo 1: aprender a vivir con insulina

➔ Mejoravit Solo Para ti: programa una remodelación con Infonavit sin usar crédito hipotecario: Infonavit ofrece un apoyo inicial desde 10,000 pesos, el cual puede incrementar a un máximo de 163,030.21 pesos para los derechohabitantes del IMSS