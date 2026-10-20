Las noticias más importantes del 20 de octubre en México

CLIMA

→ Se aproxima nuevo Frente Frío a México; azotará con temperaturas bajo cero, lluvias granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h : Un nuevo Frente Frío se aproxima al territorio mexicano, provocando temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizo.

MÉXICO

→ Subsecretaria de Hacienda justifica endeudamiento previsto para 2027; ‘es manejable y no compromete las finanzas’ : María del Carmen Bonilla Rodríguez defendió ante senadores de Morena y del Partido del Trabajo la solidez de la economía mexicana.

→ Caso Axe Ceremonia: procesan a 7 personas y 3 empresas por la muerte de Miguel Ángel y Berenice : La madrugada del martes, un juez de control vinculó a proceso a siete personas y tres empresas por la muerte del fotógrafo Miguel Ángel Rojas, ocurrida durante el festival Axe Ceremonia, donde también falleció su compañera Berenice Giles.

→ Pide Sheinbaum al INE aclarar irregularidades en contratos con empresas proveedoras de material electoral : La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió al INE aclarar presuntas irregularidades en contrataciones de empresas proveedoras de material electoral.

→ FBI confirma que tiene registros sobre la detención de ‘El Mayo’ Zambada, pero rechaza divulgarlos : El FBI confirma que tiene registros de la captura de ‘El Mayo’ Zambada, pero niega el acceso a los documentos. La FGR también reserva información del caso.

→ Avanza en Cámara de Diputados aval a ‘Ley Antimemes’ : Reforma contempla penas de hasta 5 años de prisión por el uso de identidad gráfica institucional para inducir al error o engaño para cometer un ilícito.

INTERNACIONAL

→ Trump está presionando a Ucrania para que se rinda ante Rusia, dice Zelenski : Al mandatario ucraniano le sobran razones para creer que su homólogo estadounidense quiere causar la derrota de Ucrania, sus acciones lo hacen evidente.

→ Claudia Sheinbaum lidera el ranking de aprobación presidencial en Latinoamérica: CB Global Data : Seguida por Nayib Bukele con un 68.3% de aprobación, el resto de mandatarios latinoamericanos no alcanzaron el umbral del 60%

→ Trump anuncia que aportará 400 millones de dólares para la campaña de los republicanos : Al momento las encuestas apuntan a que la oposición demócrata podría recuperar el control del Congreso.

COAHUILA

→ Congreso de Coahuila recibe los 38 proyectos de Leyes de Ingresos municipales para 2027 : Las propuestas para el ejercicio fiscal 2027 fueron turnadas a la Comisión de Hacienda; deberán aprobarse a más tardar el 15 de diciembre.

→ Tras manifestaciones, Congreso de Coahuila pide al IMSS informe sobre demandas de trabajadores : Tras las protestas en Saltillo, Torreón y Piedras Negras, el Congreso aprobó un punto de acuerdo para exigir información sobre personal, insumos e infraestructura.

→ ‘La salud mental es una prioridad en Coahuila’: Manolo Jiménez; suman más de 21 mil atenciones psicológicas : El Gobierno estatal impulsa el Gran Programa Estatal de Salud Mental, con una visión de seis años para fortalecer la prevención.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

→ Santos vs Pumas: Guerreros van por histórica sexta victoria al hilo en Liga MX ; La escuadra lagunera llega impulsada por su goleada ante Querétaro, con Tahiel Jiménez encendido y la clasificación a la Liguilla en juego.

→ ¿Prófugos del Anexo en Saltillo? Saraperos desmiente supuesto concierto de Julión Álvarez y Alfredo Olivas : Una página de venta de boletos promociona un espectáculo de los cantantes para diciembre, pero el club deportivo negó que el evento vaya a realizarse en el Estadio Francisco I. Madero.

→ Continúa la colecta: Lleva tus fotos, veladoras y cempasúchil al Magno Altar del Parque Las Maravillas : Todavía puedes sumarte a este proyecto para conformar el altar de muertos más grande de todo México.

ESPECIALES

→ SEMANARIO | Así operó el fraude inmobiliario más grande de Saltillo: Hace dos años, Lizeth fue declarada la mente maestra de un mega fraude inmobiliario. Fue condenada en solitario a 15 años de prisión por uno de los fraudes más grandes realizados en Coahuila. Su defensa trató de evidenciar una supuesta red, pero el juez indicó que ella engañó y usó a diferentes profesionales para estafar a más de 60 personas.

Lucía Pérez Paz