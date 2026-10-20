Las noticias más importantes del 20 de octubre en México
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Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA
CLIMA
→ Se aproxima nuevo Frente Frío a México; azotará con temperaturas bajo cero, lluvias granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h: Un nuevo Frente Frío se aproxima al territorio mexicano, provocando temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizo.
MÉXICO
→ Subsecretaria de Hacienda justifica endeudamiento previsto para 2027; ‘es manejable y no compromete las finanzas’: María del Carmen Bonilla Rodríguez defendió ante senadores de Morena y del Partido del Trabajo la solidez de la economía mexicana.
→ Caso Axe Ceremonia: procesan a 7 personas y 3 empresas por la muerte de Miguel Ángel y Berenice: La madrugada del martes, un juez de control vinculó a proceso a siete personas y tres empresas por la muerte del fotógrafo Miguel Ángel Rojas, ocurrida durante el festival Axe Ceremonia, donde también falleció su compañera Berenice Giles.
→ Pide Sheinbaum al INE aclarar irregularidades en contratos con empresas proveedoras de material electoral: La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió al INE aclarar presuntas irregularidades en contrataciones de empresas proveedoras de material electoral.
→ FBI confirma que tiene registros sobre la detención de ‘El Mayo’ Zambada, pero rechaza divulgarlos: El FBI confirma que tiene registros de la captura de ‘El Mayo’ Zambada, pero niega el acceso a los documentos. La FGR también reserva información del caso.
→ Avanza en Cámara de Diputados aval a ‘Ley Antimemes’: Reforma contempla penas de hasta 5 años de prisión por el uso de identidad gráfica institucional para inducir al error o engaño para cometer un ilícito.
INTERNACIONAL
→ Trump está presionando a Ucrania para que se rinda ante Rusia, dice Zelenski: Al mandatario ucraniano le sobran razones para creer que su homólogo estadounidense quiere causar la derrota de Ucrania, sus acciones lo hacen evidente.
→ Claudia Sheinbaum lidera el ranking de aprobación presidencial en Latinoamérica: CB Global Data: Seguida por Nayib Bukele con un 68.3% de aprobación, el resto de mandatarios latinoamericanos no alcanzaron el umbral del 60%
→ Trump anuncia que aportará 400 millones de dólares para la campaña de los republicanos: Al momento las encuestas apuntan a que la oposición demócrata podría recuperar el control del Congreso.
COAHUILA
→ Congreso de Coahuila recibe los 38 proyectos de Leyes de Ingresos municipales para 2027: Las propuestas para el ejercicio fiscal 2027 fueron turnadas a la Comisión de Hacienda; deberán aprobarse a más tardar el 15 de diciembre.
→ Tras manifestaciones, Congreso de Coahuila pide al IMSS informe sobre demandas de trabajadores: Tras las protestas en Saltillo, Torreón y Piedras Negras, el Congreso aprobó un punto de acuerdo para exigir información sobre personal, insumos e infraestructura.
→ ‘La salud mental es una prioridad en Coahuila’: Manolo Jiménez; suman más de 21 mil atenciones psicológicas: El Gobierno estatal impulsa el Gran Programa Estatal de Salud Mental, con una visión de seis años para fortalecer la prevención.
DEPORTES Y ESPECTÁCULOS
→ Santos vs Pumas: Guerreros van por histórica sexta victoria al hilo en Liga MX; La escuadra lagunera llega impulsada por su goleada ante Querétaro, con Tahiel Jiménez encendido y la clasificación a la Liguilla en juego.
→ ¿Prófugos del Anexo en Saltillo? Saraperos desmiente supuesto concierto de Julión Álvarez y Alfredo Olivas: Una página de venta de boletos promociona un espectáculo de los cantantes para diciembre, pero el club deportivo negó que el evento vaya a realizarse en el Estadio Francisco I. Madero.
→ Continúa la colecta: Lleva tus fotos, veladoras y cempasúchil al Magno Altar del Parque Las Maravillas: Todavía puedes sumarte a este proyecto para conformar el altar de muertos más grande de todo México.
ESPECIALES
→ SEMANARIO | Así operó el fraude inmobiliario más grande de Saltillo: Hace dos años, Lizeth fue declarada la mente maestra de un mega fraude inmobiliario. Fue condenada en solitario a 15 años de prisión por uno de los fraudes más grandes realizados en Coahuila. Su defensa trató de evidenciar una supuesta red, pero el juez indicó que ella engañó y usó a diferentes profesionales para estafar a más de 60 personas.
Lucía Pérez Paz
→ Pensión Bienestar 2026: últimos días para registrarse, revisa las fechas y los documentos: El registro para la Pensión de Adultos Mayores y Mujeres Bienestar estará abierto hasta el 25 de octubre.