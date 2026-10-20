Las noticias más importantes del 20 de octubre en México

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    Las noticias más importantes del 20 de octubre en México

Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA

CLIMA

Se aproxima nuevo Frente Frío a México; azotará con temperaturas bajo cero, lluvias granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h: Un nuevo Frente Frío se aproxima al territorio mexicano, provocando temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizo.

MÉXICO

Subsecretaria de Hacienda justifica endeudamiento previsto para 2027; ‘es manejable y no compromete las finanzas’: María del Carmen Bonilla Rodríguez defendió ante senadores de Morena y del Partido del Trabajo la solidez de la economía mexicana.

Caso Axe Ceremonia: procesan a 7 personas y 3 empresas por la muerte de Miguel Ángel y Berenice: La madrugada del martes, un juez de control vinculó a proceso a siete personas y tres empresas por la muerte del fotógrafo Miguel Ángel Rojas, ocurrida durante el festival Axe Ceremonia, donde también falleció su compañera Berenice Giles.

Pide Sheinbaum al INE aclarar irregularidades en contratos con empresas proveedoras de material electoral: La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió al INE aclarar presuntas irregularidades en contrataciones de empresas proveedoras de material electoral.

FBI confirma que tiene registros sobre la detención de ‘El Mayo’ Zambada, pero rechaza divulgarlos: El FBI confirma que tiene registros de la captura de ‘El Mayo’ Zambada, pero niega el acceso a los documentos. La FGR también reserva información del caso.

Avanza en Cámara de Diputados aval a ‘Ley Antimemes’: Reforma contempla penas de hasta 5 años de prisión por el uso de identidad gráfica institucional para inducir al error o engaño para cometer un ilícito.

INTERNACIONAL

Trump está presionando a Ucrania para que se rinda ante Rusia, dice Zelenski: Al mandatario ucraniano le sobran razones para creer que su homólogo estadounidense quiere causar la derrota de Ucrania, sus acciones lo hacen evidente.

Claudia Sheinbaum lidera el ranking de aprobación presidencial en Latinoamérica: CB Global Data: Seguida por Nayib Bukele con un 68.3% de aprobación, el resto de mandatarios latinoamericanos no alcanzaron el umbral del 60%

Trump anuncia que aportará 400 millones de dólares para la campaña de los republicanos: Al momento las encuestas apuntan a que la oposición demócrata podría recuperar el control del Congreso.

COAHUILA

Congreso de Coahuila recibe los 38 proyectos de Leyes de Ingresos municipales para 2027: Las propuestas para el ejercicio fiscal 2027 fueron turnadas a la Comisión de Hacienda; deberán aprobarse a más tardar el 15 de diciembre.

Tras manifestaciones, Congreso de Coahuila pide al IMSS informe sobre demandas de trabajadores: Tras las protestas en Saltillo, Torreón y Piedras Negras, el Congreso aprobó un punto de acuerdo para exigir información sobre personal, insumos e infraestructura.

‘La salud mental es una prioridad en Coahuila’: Manolo Jiménez; suman más de 21 mil atenciones psicológicas: El Gobierno estatal impulsa el Gran Programa Estatal de Salud Mental, con una visión de seis años para fortalecer la prevención.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

Santos vs Pumas: Guerreros van por histórica sexta victoria al hilo en Liga MX; La escuadra lagunera llega impulsada por su goleada ante Querétaro, con Tahiel Jiménez encendido y la clasificación a la Liguilla en juego.

¿Prófugos del Anexo en Saltillo? Saraperos desmiente supuesto concierto de Julión Álvarez y Alfredo Olivas: Una página de venta de boletos promociona un espectáculo de los cantantes para diciembre, pero el club deportivo negó que el evento vaya a realizarse en el Estadio Francisco I. Madero.

Continúa la colecta: Lleva tus fotos, veladoras y cempasúchil al Magno Altar del Parque Las Maravillas: Todavía puedes sumarte a este proyecto para conformar el altar de muertos más grande de todo México.

ESPECIALES

SEMANARIO | Así operó el fraude inmobiliario más grande de Saltillo: Hace dos años, Lizeth fue declarada la mente maestra de un mega fraude inmobiliario. Fue condenada en solitario a 15 años de prisión por uno de los fraudes más grandes realizados en Coahuila. Su defensa trató de evidenciar una supuesta red, pero el juez indicó que ella engañó y usó a diferentes profesionales para estafar a más de 60 personas.

Lucía Pérez Paz

Pensión Bienestar 2026: últimos días para registrarse, revisa las fechas y los documentos: El registro para la Pensión de Adultos Mayores y Mujeres Bienestar estará abierto hasta el 25 de octubre.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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El ‘grooming fantasía’ permite a los perros lucir un aspecto festivo en Halloween y Día de Muertos sin la incomodidad de usar ropa o accesorios ajustados.

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El registro para la Pensión de Adultos Mayores y Mujeres Bienestar estará abierto hasta el 25 de octubre.

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La boletera de múltiples conciertos y eventos de entretenimiento en el país, Ticketmaster México realizó una actualización en su aplicación para dispositivos móviles diseñada para mejorar la adquisición de entradas.

¿Te gusta ir a conciertos? Ticketmaster México renueva su app: las nuevas funciones para comprar boletos
El PSG de Luis Enrique impuso su poder ofensivo ante el Barcelona y firmó una victoria de 4-2 en el Parque de los Príncipes, por la tercera jornada de la Champions League.

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Advertencia. La supuesta fecha de ‘Prófugos del Anexo’ en Saltillo comenzó a circular en redes sociales tras la reciente presentación de Julión Álvarez en la ciudad.

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Cade Cunningham comandó el triunfo de los Pistons de Detroit ante los Celtics de Boston en el arranque de la NBA 2026-2027.

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