Las noticias más importantes del 21 de octubre en México

CLIMA

➔ Se aproxima nuevo Frente Frío a México; junto a Masa de Aire Frío, azotarán con temperaturas bajo cero, lluvias granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h: El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), advirtió que el nuevo Frente Frío se aproxima al Territorio Mexicano.

MÉXICO

➔ Con eliminación de modalidad 40, pone IMSS fin a pensiones doradas: La fórmula permitía a trabajadores próximos a jubilarse obtener pensiones superiores a los 80 mil pesos por mes con un plan financiero previo.

➔ Investiga FGR trata de personas y red de explotación sexual en el caso Debanhi Escobar: La joven de 18 años desapareció tras acudir a una fiesta en una quinta de Escobedo y su cuerpo fue encontrado en la cisterna de un Motel, en Nuevo León.

➔ Aprueba Cámara de Diputados ‘Ley Antimemes’: Mientras la oposición cargó contra la minuta, pues acusan censura, la enmienda fue aprobada con 312 votos a favor de Morena y aliados.

➔ Senado abre debate del Paquete Fiscal 2027: estas son las leyes que revisarán: Las Comisiones Unidas de Hacienda y Estudios Legislativos iniciaron la discusión de los dictámenes fiscales para 2027.

➔ Se forma la depresión tropical 22-E en el Pacífico mexicano: El sistema frente a las costas del Pacífico podría intensificarse en las próximas horas y convertirse en un huracán de categoría 1.

MUNDO

➔ Papa León XIV no necesitará tratamiento por cáncer de pulmón, tras operación de adenocarcinoma: Pruebas confirmaron que se trataba de un adenocarcinoma de pulmón y que la enfermedad se encontraba “localizada”.

➔ Aumenta la desconfianza entre los votantes demócratas en que Trump y los republicanos acepten los resultados electorales: Según una encuesta de The Associated Press y el NORC Center for Public Affairs Research, aproximadamente 9 de cada 10 votantes demócratas creen que el intento del presidente de influir en los resultados electorales es “un problema grave”.

➔ Millonarios pagan cientos de miles de dólares a personas cercanas a Trump para obtener indultos: En una situación en la que se benefician ambas partes, se destapa una industria de indultos que el gobierno de Trump ofrece a sus allegados.

➔ Rusia libera al ciudadano estadounidense Stephen Hubbard, que se encontraba encarcelado, tras una petición de Trump: Stephen Hubbard, de 74 años, fue liberado de su cautiverio y se encontraba en un aeropuerto esperando ser transportado de regreso a los Estados Unidos junto a Witkoff, quien estaba en San Petersburgo reunido con el presidente ruso Vladimir Putin.

COAHUILA

➔ Joven señalado por golpear a cachorro en Saltillo ofrece disculpas; convocan a protesta en Medicina: Víctor ‘N’ reconoció en un video haber agredido a su perro y aseguró que presentará un certificado veterinario sobre su estado de salud; una convocatoria ciudadana exige su expulsión de la UAdeC.

➔ Muere chofer tras volcar e incendiarse su tráiler en la carretera Zacatecas-Saltillo: El accidente ocurrió a la altura de Ciénega de Rocamontes; el vehículo quedó atravesado sobre la vía y decenas de automovilistas permanecieron detenidos durante varias horas.

➔ Torreón: Dan de alta a maestro herido en ataque a la Secundaria 13: Ricardo Quintanar Ruiz permaneció más de 15 días en terapia intensiva; continuará su recuperación con apoyo psicológico y emocional.

➔ Muerte de niña en Saltillo reabre llamado a fortalecer acompañamiento a madres y padres adolescentes: La asociación Matatena A.C. exigió una investigación exhaustiva y advirtió que la falta de redes de apoyo institucional pone en riesgo a los menores

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ ¡Los ‘Gleeks’ están de fiesta! Vuelve ‘Glee’ y Lea Michele podría retomar su icónico papel: Disney+ y Hulu dieron luz verde a una nueva etapa de la serie musical creada por Ryan Murphy. El regreso de ‘Rachel Berry’ y la participación de otros integrantes del elenco original generan expectativas entre los seguidores.

➔ NFL abre la puerta a investigar el caso Jalen Hurts: ¿por qué jugó con un coágulo?: El sindicato de jugadores exige esclarecer las decisiones médicas que permitieron al quarterback disputar un partido en Londres pese al diagnóstico.

➔ Gabriela Rodríguez gana el Premio Estatal del Deporte Coahuila 2026 como Deportista Absoluta: Su histórica plata mundial y el oro centroamericano respaldaron la elección; Matías Grande y Ángel Flores completaron el podio principal.

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Así operó el fraude inmobiliario más grande de Saltillo.

➔ ¡Buenas noticias, jubilados! Confirman fecha del pago de la pensión en noviembre y aguinaldo del IMSS e ISSSTE: ¿Doble pago en noviembre? Estas son las fechas oficiales, algunos pagos serán dados en dos partes.

➔ Estas son las modificaciones temporales publicadas en DOF a la modalidad 40 del IMSS: Personas inscritas a la Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio permanecerán en dicha modalidad.

➔ Día de Muertos... ¿Cuándo se debe colocar la ofrenda y qué elementos necesitas?: Descubre el calendario exacto para montar tu altar de Día de Muertos y la lista de elementos esenciales para recibir a tus seres queridos.