Las noticias más importantes del 21 de octubre en México

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    Las noticias más importantes del 21 de octubre en México
    Las noticias más importantes del 21 de octubre en México: Frenan Modalidad 40; Aprueban ‘Ley Antimemes’; Caso Debanhi: investiga FGR trata de personas; Papa León XIV no necesitará tratamiento, y más. ARCHIVO VANGUARDIA

Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA

CLIMA

Se aproxima nuevo Frente Frío a México; junto a Masa de Aire Frío, azotarán con temperaturas bajo cero, lluvias granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h: El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), advirtió que el nuevo Frente Frío se aproxima al Territorio Mexicano.

MÉXICO

Con eliminación de modalidad 40, pone IMSS fin a pensiones doradas: La fórmula permitía a trabajadores próximos a jubilarse obtener pensiones superiores a los 80 mil pesos por mes con un plan financiero previo.

Investiga FGR trata de personas y red de explotación sexual en el caso Debanhi Escobar: La joven de 18 años desapareció tras acudir a una fiesta en una quinta de Escobedo y su cuerpo fue encontrado en la cisterna de un Motel, en Nuevo León.

Aprueba Cámara de Diputados ‘Ley Antimemes’: Mientras la oposición cargó contra la minuta, pues acusan censura, la enmienda fue aprobada con 312 votos a favor de Morena y aliados.

Senado abre debate del Paquete Fiscal 2027: estas son las leyes que revisarán: Las Comisiones Unidas de Hacienda y Estudios Legislativos iniciaron la discusión de los dictámenes fiscales para 2027.

➔ Se forma la depresión tropical 22-E en el Pacífico mexicano: El sistema frente a las costas del Pacífico podría intensificarse en las próximas horas y convertirse en un huracán de categoría 1.

MUNDO

Papa León XIV no necesitará tratamiento por cáncer de pulmón, tras operación de adenocarcinoma: Pruebas confirmaron que se trataba de un adenocarcinoma de pulmón y que la enfermedad se encontraba “localizada”.

Aumenta la desconfianza entre los votantes demócratas en que Trump y los republicanos acepten los resultados electorales: Según una encuesta de The Associated Press y el NORC Center for Public Affairs Research, aproximadamente 9 de cada 10 votantes demócratas creen que el intento del presidente de influir en los resultados electorales es “un problema grave”.

Millonarios pagan cientos de miles de dólares a personas cercanas a Trump para obtener indultos: En una situación en la que se benefician ambas partes, se destapa una industria de indultos que el gobierno de Trump ofrece a sus allegados.

Rusia libera al ciudadano estadounidense Stephen Hubbard, que se encontraba encarcelado, tras una petición de Trump: Stephen Hubbard, de 74 años, fue liberado de su cautiverio y se encontraba en un aeropuerto esperando ser transportado de regreso a los Estados Unidos junto a Witkoff, quien estaba en San Petersburgo reunido con el presidente ruso Vladimir Putin.

COAHUILA

Joven señalado por golpear a cachorro en Saltillo ofrece disculpas; convocan a protesta en Medicina: Víctor ‘N’ reconoció en un video haber agredido a su perro y aseguró que presentará un certificado veterinario sobre su estado de salud; una convocatoria ciudadana exige su expulsión de la UAdeC.

Muere chofer tras volcar e incendiarse su tráiler en la carretera Zacatecas-Saltillo: El accidente ocurrió a la altura de Ciénega de Rocamontes; el vehículo quedó atravesado sobre la vía y decenas de automovilistas permanecieron detenidos durante varias horas.

Torreón: Dan de alta a maestro herido en ataque a la Secundaria 13: Ricardo Quintanar Ruiz permaneció más de 15 días en terapia intensiva; continuará su recuperación con apoyo psicológico y emocional.

Muerte de niña en Saltillo reabre llamado a fortalecer acompañamiento a madres y padres adolescentes: La asociación Matatena A.C. exigió una investigación exhaustiva y advirtió que la falta de redes de apoyo institucional pone en riesgo a los menores

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

¡Los ‘Gleeks’ están de fiesta! Vuelve ‘Glee’ y Lea Michele podría retomar su icónico papel: Disney+ y Hulu dieron luz verde a una nueva etapa de la serie musical creada por Ryan Murphy. El regreso de ‘Rachel Berry’ y la participación de otros integrantes del elenco original generan expectativas entre los seguidores.

NFL abre la puerta a investigar el caso Jalen Hurts: ¿por qué jugó con un coágulo?: El sindicato de jugadores exige esclarecer las decisiones médicas que permitieron al quarterback disputar un partido en Londres pese al diagnóstico.

Gabriela Rodríguez gana el Premio Estatal del Deporte Coahuila 2026 como Deportista Absoluta: Su histórica plata mundial y el oro centroamericano respaldaron la elección; Matías Grande y Ángel Flores completaron el podio principal.

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Así operó el fraude inmobiliario más grande de Saltillo.

¡Buenas noticias, jubilados! Confirman fecha del pago de la pensión en noviembre y aguinaldo del IMSS e ISSSTE: ¿Doble pago en noviembre? Estas son las fechas oficiales, algunos pagos serán dados en dos partes.

Estas son las modificaciones temporales publicadas en DOF a la modalidad 40 del IMSS: Personas inscritas a la Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio permanecerán en dicha modalidad.

Día de Muertos... ¿Cuándo se debe colocar la ofrenda y qué elementos necesitas?: Descubre el calendario exacto para montar tu altar de Día de Muertos y la lista de elementos esenciales para recibir a tus seres queridos.

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Karla Velázquez

Karla Velázquez

Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

Fact Checker de información política, social, científica y fake news que circulan en redes sociales.

Certificada en Periodismo de soluciones por el Centro Knight.

Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

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Los jubilados y pensionados de los sistemas de salud en México podrán conocer la fecha exacta en las que les corresponde el pago de sus respectivas pensiones en el mes noviembre y aguinaldo.

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Fama. La historia del club New Directions conquistó a una generación de espectadores con sus interpretaciones musicales, conflictos adolescentes y personajes inolvidables.

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Oferta. Los muertos vivientes, los asesinos enmascarados y las fuerzas sobrenaturales protagonizan algunas de las historias ideales para una noche de terror.

Maratón de espanto: guía de series de terror y suspenso para Halloween recién estrenadas
Mateo Chávez, Armando “Hormiga” González y Rodrigo Huescas buscarán sumar minutos y consolidar su protagonismo en las competencias europeas de la UEFA.

¡Mexicanos por Europa! ‘Hormiga’ González, Mateo Chávez y Rodrigo Huescas buscan brillar
Declan Rice y Arda Güler fueron protagonistas en la Champions League, al marcar goles clave para el empate del Arsenal y la goleada del Real Madrid, respectivamente.

Real Madrid golea 4-1 al Leipzig y mantiene paso perfecto en Champions; Bayern y Arsenal empatan en partidazo
Drake Maye y Caleb Williams protagonizarán el Thursday Night Football de la Semana 7, cuando Patriots visite a Bears en Chicago.

Patriots vs Bears: duelo de quarterbacks y aspirantes a playoffs abre la Semana 7 de la NFL