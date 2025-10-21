Las noticias más importantes del 21 de octubre en México

CLIMA

Ingresa Masa de Aire Frío a México: Prepárese... temperaturas bajo cero, tormentas eléctricas y la probabilidad de caída de granizo, según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

Asegura Sheinbaum que habrá justicia por el asesinato de Bernardo Bravo: La mandataria calificó el fallecimiento del dirigente limonero como un hecho profundamente lamentable y triste

Lenacapavir, el nuevo medicamento que promete poner un freno al VIH, aún no llega a América Latina: Este nuevo medicamento, que fue desarrollado por la farmacéutica Gilead una empresa biofarmacéutica estadounidense con sede en Foster City, California, es el primer antirretroviral inyectable de acción prolongada

Reforma fiscal del SAT desata debate por posible intrusión a la privacidad de usuarios digitales: La Cámara de Diputados aprobó una reforma que permite al SAT acceder en tiempo real a bases de datos de plataformas digitales

‘Es una campañita política, no hay pruebas de nada’: Adán Augusto, ante las acusaciones: El coordinador de Morena en el Senado rechazó los señalamientos sobre supuestas inconsistencias patrimoniales y audios comprometedores

Videos revelan nuevas imágenes del asesinato del abogado David Cohen, en CDMX: El abogado David Cohen Sacal fue asesinado el 13 de octubre de 2025 a balazos frente a la Ciudad Judicial de la Ciudad de México

MUNDO

Trump amenaza a Hamás con ‘una gran fuerza’ de países aliados en Gaza si incumple el acuerdo: El país de medio oriente amenazado también ha denunciado desde entonces que Israel ha vulnerado en unas 80 ocasiones el alto el fuego

Joyas robadas del Louvre están valuadas en unos 88 millones de euros: Alrededor de 100 investigadores están involucrados en la búsqueda policial de los sospechosos y las gemas

Revela un informe de Amnistía Internacional que TikTok gana dinero con las inseguridades de los adolescentes: El informe titulado “encerrado en la madrigera” hace un llamado tanto al Gobierno francés como a la Comisión Europea a que lleven acabo medidas “urgentes” para esta red social proteja a los jóvenes

COAHUILA

Avanza regulación para frenar costos excesivos en seguros y hospitales privados: Jericó Abramo: En entrevista, el diputado explicó que las iniciativas que impulsa buscan “detener los abusos”, transparentar tarifas y dar facultades de sanción a la Profeco

Coahuila: Ubica el módulo del Conavi dónde podrás registrarte al programa de Vivienda para el Bienestar: Participar en el programa Vivienda para el Bienestar de la CONAVI en Coahuila es una excelente oportunidad para transformar tu hogar y mejorar tu calidad de vida.

Coahuila: ‘el gobierno jamás hace reparación integral del daño’, afirman familiares de desaparecidos: Familiares hicieron un llamado a la juventud y a la sociedad a sumarse a la exigencia de justicia por sus desaparecidos

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

¿Qué es ‘LupiKill’? Lupita Villalobos destaca en Shark Tank México: Creators con terrorífica propuesta: Lupita Villalobos, famosa creadora de contenido norteña, fue reconocida en Shark Tank México: Creators por su creativa y terrorífica propuesta... ¿De qué se trata?

Noel León confirma su salto a la Fórmula 2 con Campos Racing en 2026: Tras una destacada participación en Fórmula 3 con PREMA Racing, León buscará consolidar su carrera y acercarse a la Fórmula 1, compartiendo equipo con Nikola Tsolov

¿Fue el premio de los 4 millones? Revela Aldo de Nigris que Doña Alegría le ‘robó un dinerillo’: Aldo de Nigris, ganador de la tercera temporada de La Casa de los Famosos México, reveló en un reciente podcast que su abuela, Doña Alegría, le tomó dinero mientras él estaba en el reality show

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Torreón, la ciudad que no quiere pedalear: metas incumplidas y ciclovías olvidadas

¡SAT va por tu aguinaldo!... ¿Por qué te quita dinero y la LFT lo respalda?: ¿El SAT te descuenta dinero del aguinaldo? Conoce cuándo aplica el ISR, qué dice la LFT y cómo calcular el monto exento. Evita sorpresas en tu pago de fin de año con esta guía clara y práctica

