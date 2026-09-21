Las noticias más importantes del 21 de septiembre de 2026 en México

CLIMA

→ Se aproximan gran Masa de Aire Frío y Ciclón Tropical a México; azotarán con heladas de 0 grados, lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h: El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), advirtió que la gran Masa de Aire Frío y un ciclón tropical se aproximan al Territorio Mexicano

MÉXICO

→ Morena denuncia a Samuel García, Mariana Rodríguez, su familia y gabinete por enriquecimiento ilícito : También solicitan que se investigue por peculado, ejercicio abusivo de funciones, uso ilícito de atribuciones y facultades y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

→ SEMAR activa Plan Marina por el Huracán Polo: ¿Qué estados están en alerta en el Pacífico mexicano? : La Secretaría de Marina monitorea el avance del ciclón, el cual se prevé que alcance la categoría 2 en las próximas 12 horas.

→ SEP aclara qué estudiantes y en qué momento sí podrán usar los celulares en las escuelas: El uso de celulares y tabletas en escuelas primarias y secundarias de México tendrá nuevas restricciones, de acuerdo con lo establecido por la presidenta Claudia Sheinbaum y el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

→ Del apuñalamiento a la desaparición, estas son las huellas de la violencia feminicida en México : Meses antes de que Tacoronte fuera apuñalada, entre marzo y junio, otras tres estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) fueron desaparecidas y después halladas muertas.

→ Falsa oferta de trabajo en Jalisco: rescatan a joven desaparecida en Aguascalientes : Policías de Jalisco resguardaron a la víctima desorientada en el municipio de Ojuelos y confirmaron su entrega a familiares en el límite estatal.

INTERNACIONAL

→ The New York Times se une a la protesta contra Trump y suspende fotos de la Casa Blanca : Esta protesta responde directamente a las restricciones impuestas por la administración de Donald Trump hacia el trabajo periodístico

→ Drones rusos bombardean una ciudad del sur de Ucrania tras el ataque con mil drones de Kiev durante el fin de semana : La guerra entre Rusia y Ucrania continúa marcada por una intensa campaña de ataques con drones, mientras los esfuerzos internacionales para alcanzar un acuerdo de paz no muestran avances significativos.

→ Guatemala compra armas a EU tras décadas de embargo contra el ejército por violaciones a los DDHH : Después de un bloqueo de armas por parte del gobierno estadounidense por su uso en masacres contra la población civil, el gobierno guatemalteco vuelve a recibir material bélico.

COAHUILA

→ AHMSA, en la última milla sin confirmar aún participantes para la subasta : Este lunes, a las 23:59 horas, vence el plazo ampliado para que los seis postores precalificados acrediten la garantía de seriedad para participar en la puja del viernes 25 de septiembre.

→ Destaca Fiscal de Coahuila efectividad de cateos por denuncias ciudadanas : El fiscal subrayó que las mediciones sobre la percepción de seguridad reflejan el trabajo coordinado de las corporaciones.

→ Buscan con vida a desaparecidos en penales, hospitales y anexos de la Región Centro de Coahuila : Colectivos proceden de estados como Guerrero, Veracruz, Chihuahua, Sonora, Nuevo León y Zacatecas.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

→ Selección Mexicana volverá a Monterrey después de ocho años para jugar la Nations League : La Selección Mexicana tendrá en Monterrey una de sus primeras pruebas oficiales de la nueva etapa encabezada por Rafa Márquez.

→ ¡Vuelve ‘El Sol’! Luis Miguel anuncia nueva gira y Saltillo cruza los dedos : El cantante sorprendió a sus seguidores al revelar que prepara el ‘Luis Miguel Tour 2027’, aunque todavía no existen fechas ni sedes confirmadas para la capital de Coahuila.

→ Se estrena la Micro-Suite de David Reyes, compositor coahuilense, junto a la OMSA : Este viernes la Orquesta Metropolitana de Saltillo presentó a su público una pieza escrita por talento del estado, la cual recibió una ovación de pie.

ESPECIALES

→ SEMANARIO | Las banquetas, un peligro para los peatones en Saltillo : No es broma, pero el medio de transporte más inseguro que hay en Saltillo son las suelas de los zapatos, lo que es reflejo de la falta de inversión y del deterioro de las banquetas de la ciudad, pues muchas de ellas se han convertido en una competencia de obstáculos.