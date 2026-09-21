Las noticias más importantes del 21 de septiembre de 2026 en México

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Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA

CLIMA

Se aproximan gran Masa de Aire Frío y Ciclón Tropical a México; azotarán con heladas de 0 grados, lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h: El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), advirtió que la gran Masa de Aire Frío y un ciclón tropical se aproximan al Territorio Mexicano

MÉXICO

Morena denuncia a Samuel García, Mariana Rodríguez, su familia y gabinete por enriquecimiento ilícito: También solicitan que se investigue por peculado, ejercicio abusivo de funciones, uso ilícito de atribuciones y facultades y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

SEMAR activa Plan Marina por el Huracán Polo: ¿Qué estados están en alerta en el Pacífico mexicano?: La Secretaría de Marina monitorea el avance del ciclón, el cual se prevé que alcance la categoría 2 en las próximas 12 horas.

SEP aclara qué estudiantes y en qué momento sí podrán usar los celulares en las escuelas: El uso de celulares y tabletas en escuelas primarias y secundarias de México tendrá nuevas restricciones, de acuerdo con lo establecido por la presidenta Claudia Sheinbaum y el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Del apuñalamiento a la desaparición, estas son las huellas de la violencia feminicida en México: Meses antes de que Tacoronte fuera apuñalada, entre marzo y junio, otras tres estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) fueron desaparecidas y después halladas muertas.

Falsa oferta de trabajo en Jalisco: rescatan a joven desaparecida en Aguascalientes: Policías de Jalisco resguardaron a la víctima desorientada en el municipio de Ojuelos y confirmaron su entrega a familiares en el límite estatal.

INTERNACIONAL

The New York Times se une a la protesta contra Trump y suspende fotos de la Casa Blanca: Esta protesta responde directamente a las restricciones impuestas por la administración de Donald Trump hacia el trabajo periodístico

Drones rusos bombardean una ciudad del sur de Ucrania tras el ataque con mil drones de Kiev durante el fin de semana: La guerra entre Rusia y Ucrania continúa marcada por una intensa campaña de ataques con drones, mientras los esfuerzos internacionales para alcanzar un acuerdo de paz no muestran avances significativos.

Guatemala compra armas a EU tras décadas de embargo contra el ejército por violaciones a los DDHH: Después de un bloqueo de armas por parte del gobierno estadounidense por su uso en masacres contra la población civil, el gobierno guatemalteco vuelve a recibir material bélico.

COAHUILA

AHMSA, en la última milla sin confirmar aún participantes para la subasta: Este lunes, a las 23:59 horas, vence el plazo ampliado para que los seis postores precalificados acrediten la garantía de seriedad para participar en la puja del viernes 25 de septiembre.

Destaca Fiscal de Coahuila efectividad de cateos por denuncias ciudadanas: El fiscal subrayó que las mediciones sobre la percepción de seguridad reflejan el trabajo coordinado de las corporaciones.

Buscan con vida a desaparecidos en penales, hospitales y anexos de la Región Centro de Coahuila: Colectivos proceden de estados como Guerrero, Veracruz, Chihuahua, Sonora, Nuevo León y Zacatecas.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

Selección Mexicana volverá a Monterrey después de ocho años para jugar la Nations League: La Selección Mexicana tendrá en Monterrey una de sus primeras pruebas oficiales de la nueva etapa encabezada por Rafa Márquez.

¡Vuelve ‘El Sol’! Luis Miguel anuncia nueva gira y Saltillo cruza los dedos: El cantante sorprendió a sus seguidores al revelar que prepara el ‘Luis Miguel Tour 2027’, aunque todavía no existen fechas ni sedes confirmadas para la capital de Coahuila.

Se estrena la Micro-Suite de David Reyes, compositor coahuilense, junto a la OMSA: Este viernes la Orquesta Metropolitana de Saltillo presentó a su público una pieza escrita por talento del estado, la cual recibió una ovación de pie.

ESPECIALES

SEMANARIO | Las banquetas, un peligro para los peatones en Saltillo: No es broma, pero el medio de transporte más inseguro que hay en Saltillo son las suelas de los zapatos, lo que es reflejo de la falta de inversión y del deterioro de las banquetas de la ciudad, pues muchas de ellas se han convertido en una competencia de obstáculos.

Regalar flores amarillas el 21 de septiembre: ¿por qué se obsequian y qué significan?: Las flores amarillas del 21 de septiembre tienen su origen en “Floricienta” y se popularizaron en redes sociales como símbolo de amor y esperanza.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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Gran carga

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Las banquetas, un peligro para los peatones en Saltillo

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Mario Delgado informó los avances de la política educativa federal y destacó la cobertura de becas, obras escolares, atención en salud y nuevos espacios en bachillerato y universidades.

SEP rinde cuentas al pueblo de México; celebra que más de 20 millones de estudiantes tendrán beca en 2026
Raúl Velasco Álvarez se reunió con Malala Yousafzai en Nueva York durante la Asamblea General de la ONU.

Raúl Velasco se reúne con Malala Yousafzai en Nueva York durante Asamblea de la ONU
Las flores amarillas se regalan cada 21 de septiembre como símbolo de amor, amistad, esperanza y nuevos comienzos.

Regalar flores amarillas el 21 de septiembre: ¿por qué se obsequian y qué significan?
La masa de aire frío se aproxima al noreste mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, además de un posible ciclón tropical.

Se aproximan gran Masa de Aire Frío y Ciclón Tropical a México; azotarán con heladas de 0 grados, lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h
Syntek sorprendió durante una transmisión en vivo al decir que está “loco” y compararse con Jesucristo, Frida Kahlo y Benito Juárez.

‘Estoy loco’... Aleks Syntek se compara con Jesucristo, la Virgen de Guadalupe y Benito Juárez
El staff del estadio creaba una aparente segunda pareja de postes. La práctica era permitida por las reglas anteriores, pero la NFL ahora exige que ambos equipos reciban exactamente la misma imagen.

La NFL cierra una trampa visual de los Patriots para los goles de campo