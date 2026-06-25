Las noticias más importantes del 25 de junio en México

CLIMA

➔ Se aproxima Tormenta Negra a México: Prepárese...fuertes lluvias, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizadas, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

➔ Condena Sheinbaum muertes de mexicanos en centros de detención de ICE: La mandataria indicó que, aunque la relación bilateral con Estados Unidos mantiene canales de diálogo y cooperación, existen temas sensibles en los que ambas naciones mantienen diferencias

➔ Operativo en Sinaloa: Detienen a “El Güero Pin” y a exdirector de Seguridad de Escuinapa: Las fuerzas federales y estatales capturaron a Misael Guerrero Pérez, presunto jefe de plaza de “Los Chapitos”, junto a un exfuncionario municipal tras enfrentamientos en la zona sur del estado.

➔ Gobierno de Sheinbaum revela nuevos detalles de la construcción del tramo del Tren Saltillo-Nuevo Laredo: Apuntó que en este momento se están ejecutando operaciones de desmonte y despalme en 178 kilómetros

➔ El rey Felipe VI de España llega al Palacio Nacional de México: Para mejorar las relaciones diplomáticas entre ambos países, la presidenta Sheinbaum recibe al rey Felipe VI en México

➔ Atropellamiento durante festejos por triunfo de México deja al menos 17 lesionados en Cabo San Lucas: Un conductor embistió a asistentes que celebraban el triunfo de México en Cabo San Lucas; la Procuraduría de Baja California Sur abrió una investigación

MUNDO

➔ En medio de cientos de denuncias, cierra Alligator Alcatraz, el polémico centro de detención para migrantes: El centro de detención fue construido por la administración del actual gobernador de Florida en cuestión de días y abrió en julio de 2025

➔ Preocupación en el estrecho de Ormuz tras el impacto de un petrolero después de que Irán advirtiera a los barcos que dieran la vuelta: Aunque las autoridades iraníes no han confirmado oficialmente una restricción generalizada al tránsito marítimo, los acontecimientos han despertado preocupación

➔ Trump solicita al Congreso más de mil 400 millones de dólares en fondos para combatir el ébola: Esta medida forma parte de una solicitud de financiación suplementaria más amplia que la Casa Blanca presentó el miércoles en una carta al Congreso

COAHUILA

➔ Coahuila: Siguen reprobando instituciones en transparencia; al menos siete hacen caso omiso a la autoridad: Algunos entes públicos reportan una calificación de 0 al no dar a conocer información pública de oficio

➔ Golpe al narcomenudeo en Torreón; aseguran 120 kilos de mariguana: Cateo en sector residencial permite el decomiso además de 2.4 kilos de metanfetaminas y 3 armas; no se habla de detenidos

➔ FutFest supera expectativas, tuvimos que habilitar espacios adicionales: Alcalde de Saltillo: La capacidad inicial de la velaria y la pantalla principal fue insuficiente debido a la afluencia de público.

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ ¿Qué hacer en Saltillo? MUDE After Dark, actividades de la FINA, concierto de Brindis X Siempre y tributo a Disney Channel: Una vez más, un ramillete de eventos permitirá a las familias y grupos de amigos salir de la rutina este fin de semana, sin perder la oportunidad de convivir mediante actividades culturales y deportivas

➔ Mundial 2026: Países Bajos lidera el Grupo F; Japón y Suecia avanzan a Dieciseisavos: La última jornada del sector dejó tres boletos definidos y puso rumbo a nuevos cruces de eliminación directa en la Copa del Mundo

➔ Irán amenaza con detener sus partidos del Mundial si aparecen banderas no autorizadas o cánticos de protesta: El gobierno iraní hizo la advertencia a la FIFA, en una postura que añade un nuevo capítulo político a su participación en el torneo

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | El fraude inmobiliario de Torreón: así se robaron las ilusiones

➔ Constancia de Semanas Cotizadas del IMSS... ¿Cómo revisar el historial y cuántas necesito para pensionarme?: Consulta las semanas cotizadas del IMSS, conoce los requisitos para pensionarte y descubre por qué algunos días pueden no sumarse al historial