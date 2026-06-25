Las noticias más importantes del 25 de junio en México

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    Las noticias más importantes del 25 de junio en México 2026 Vanguardia

Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA

CLIMA

Se aproxima Tormenta Negra a México: Prepárese...fuertes lluvias, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizadas, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

Condena Sheinbaum muertes de mexicanos en centros de detención de ICE: La mandataria indicó que, aunque la relación bilateral con Estados Unidos mantiene canales de diálogo y cooperación, existen temas sensibles en los que ambas naciones mantienen diferencias

Operativo en Sinaloa: Detienen a “El Güero Pin” y a exdirector de Seguridad de Escuinapa: Las fuerzas federales y estatales capturaron a Misael Guerrero Pérez, presunto jefe de plaza de “Los Chapitos”, junto a un exfuncionario municipal tras enfrentamientos en la zona sur del estado.

Gobierno de Sheinbaum revela nuevos detalles de la construcción del tramo del Tren Saltillo-Nuevo Laredo: Apuntó que en este momento se están ejecutando operaciones de desmonte y despalme en 178 kilómetros

El rey Felipe VI de España llega al Palacio Nacional de México: Para mejorar las relaciones diplomáticas entre ambos países, la presidenta Sheinbaum recibe al rey Felipe VI en México

Atropellamiento durante festejos por triunfo de México deja al menos 17 lesionados en Cabo San Lucas: Un conductor embistió a asistentes que celebraban el triunfo de México en Cabo San Lucas; la Procuraduría de Baja California Sur abrió una investigación

MUNDO

En medio de cientos de denuncias, cierra Alligator Alcatraz, el polémico centro de detención para migrantes: El centro de detención fue construido por la administración del actual gobernador de Florida en cuestión de días y abrió en julio de 2025

Preocupación en el estrecho de Ormuz tras el impacto de un petrolero después de que Irán advirtiera a los barcos que dieran la vuelta: Aunque las autoridades iraníes no han confirmado oficialmente una restricción generalizada al tránsito marítimo, los acontecimientos han despertado preocupación

Trump solicita al Congreso más de mil 400 millones de dólares en fondos para combatir el ébola: Esta medida forma parte de una solicitud de financiación suplementaria más amplia que la Casa Blanca presentó el miércoles en una carta al Congreso

COAHUILA

Coahuila: Siguen reprobando instituciones en transparencia; al menos siete hacen caso omiso a la autoridad: Algunos entes públicos reportan una calificación de 0 al no dar a conocer información pública de oficio

Golpe al narcomenudeo en Torreón; aseguran 120 kilos de mariguana: Cateo en sector residencial permite el decomiso además de 2.4 kilos de metanfetaminas y 3 armas; no se habla de detenidos

FutFest supera expectativas, tuvimos que habilitar espacios adicionales: Alcalde de Saltillo: La capacidad inicial de la velaria y la pantalla principal fue insuficiente debido a la afluencia de público.

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

¿Qué hacer en Saltillo? MUDE After Dark, actividades de la FINA, concierto de Brindis X Siempre y tributo a Disney Channel: Una vez más, un ramillete de eventos permitirá a las familias y grupos de amigos salir de la rutina este fin de semana, sin perder la oportunidad de convivir mediante actividades culturales y deportivas

Mundial 2026: Países Bajos lidera el Grupo F; Japón y Suecia avanzan a Dieciseisavos: La última jornada del sector dejó tres boletos definidos y puso rumbo a nuevos cruces de eliminación directa en la Copa del Mundo

Irán amenaza con detener sus partidos del Mundial si aparecen banderas no autorizadas o cánticos de protesta: El gobierno iraní hizo la advertencia a la FIFA, en una postura que añade un nuevo capítulo político a su participación en el torneo

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | El fraude inmobiliario de Torreón: así se robaron las ilusiones

Constancia de Semanas Cotizadas del IMSS... ¿Cómo revisar el historial y cuántas necesito para pensionarme?: Consulta las semanas cotizadas del IMSS, conoce los requisitos para pensionarte y descubre por qué algunos días pueden no sumarse al historial

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

Selección de los editores
Un intenso despliegue interinstitucional en el estado de Sinaloa derivó en la captura de un objetivo prioritario para las autoridades.

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El rey Felipe VI de España llega al Palacio Nacional de México

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Por el delito de feminicidio fue vinculado a proceso, José Antonio ‘N’, el saltillense que presuntamente arrolló a su pareja en Santa Catarina, Nuevo León y luego intentó hacer pasar los sucesos como un accidente.

Vinculan por feminicidio a saltillense que arrolló a su pareja en Nuevo León
Los padres de Debanhi Susana visitaron el Motel y se encontraron con modificaciones en áreas de interés para la investigación.

Critican papás de Debanhi Escobar espacio en la Mañanera de Sheinbaum para “un pato”; denuncian borrado de evidencia
Chapulineo morenista

Chapulineo morenista
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El Pato Merlín y Sheinbaum: Dos estampas mundialistas

Por eso ve probable que la inflación de servicios se mantenga elevada por lo menos durante la segunda quincena de junio, pues el último juego que albergará el país será el 30 de junio.

Se disparan 15% tarifas de hotel por el Mundial de Fútbol
Fue detenido Ernesto Rafael “N”, alias “Sierra 1”, en Morelia. Es señalado por extorsión, homicidio y secuestro en un operativo federal y estatal.

Detienen en Michoacán a Ernesto Rafael ‘N’, alias ‘Sierra 1’, objetivo prioritario vinculado a extorsión y homicidio